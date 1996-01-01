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Мобильные решения для вашего бизнеса
В 2007 году компания "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") значительно расширила спектр услуг для бизнеса и деловых людей. Этому способствовала всё возрастающая потребность бизнес-кругов в мобильности. Время - единственный невосполнимый ресурс, а новые услуги от "Билайн" направлены на значительное сокращение временных затрат.
"Мобильный офис" - услуга, призванная решать производственные вопросы, требующие присутствия на рабочем месте. Но, как видно из названия, офис вы можете "взять с собой". Вы получите доступ к корпоративным ресурсам и Интернету с помощью ноутбука. Вы сами выбираете, какой из технологий передачи данных пользоваться: CSD, GPRS, EDGE или Wi-Fi. "Мобильный офис" - это свободный доступ в Интернет в 74 регионах России и 111 странах мира, где действует GPRS-роуминг.
"Мобильная почта" - возможность работать с корпоративной почтой и календарем в реальном времени! Для этого потребуется лишь наличие смартфона или карманного компьютера. Мобильная почта работает на основе технологии Push, поэтому все действия при работе с почтовым ящиком в офисе сразу же синхронизируются с вашим смартфоном. Очень удобно использовать мобильную почту в командировках, выездах и при необходимости оперативной обработки поступающей корпоративной почты.
С "SMS-Почтой" вы сможете легко и просто отправлять SMS-сообщения на мобильные телефоны сотрудников в виде электронных писем из привычного интерфейса вашей почтовой программы (например Outlook) или при помощи самостоятельного приложения, совместимого с Windows. А ваши сотрудники, получив такое сообщение, смогут быстро отреагировать на него самым привычным способом - звонком или SMS. При этом ответ вам поступит в виде обычного письма или уведомления на электронную почту или мобильный телефон.
ДосьеВ группу компаний "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг связи в стандартах GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 250 млн человек. ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP. В октябре 2007 г. компания Interbrand Zintzmeyer & Lux в третий раз составила ежегодный рейтинг стоимости российских брендов, и, как и в прошлом году, первое место занял "Билайн". Стоимость бренда составила 194,4 млрд рублей. ОАО "ВымпелКом" на Дальнем Востоке является одним из ведущих сотовых операторов.
Получить консультацию, а также подключить услуги "Мобильная почта", "Мобильный офис" и "SMS-почта" вы можете, связавшись со специалистами компании "ВымпелКом" в Хабаровске по телефону (4212) 64-94-62, www.beeline.ru.
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