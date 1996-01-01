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"ДВ-Проект" дал жизнь еще одной камчатской стройке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В феврале этого года службе скорой помощи Петропавловска-Камчатского исполнилось 60 лет. В преддверии юбилея мэрия и руководство региона приняли решение начать строительство в городе новой станции. А предварительно проект нового комплекса здравоохранения был заказан приморской организации ООО "Дальневосточная проектная архитектурная компания" (ДВ-Проект), в него было предложено включить и клиническую больницу в составе двух зданий 5-ти и 6-ти этажей.

В короткие сроки проектировщики выполнили проект генплана и рабочее проектирование двухэтажного административного здания скорой помощи, в ноябре состоялась торжественная церемония, во время которой строители залили в фундамент здания первый кубометр бетона. При этом в основание нового здания была заложена капсула с обращением к потомкам. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, глава администрации города Владислав СКВОРЦОВ, председатель Петропавловск-Камчатской городской думы Иван ДАНКУЛИНЕЦ и многие другие известные в регионе люди.

Директор "ДВ-Проекта" Наталья ВОРОБЬЕВА отмечает, что здание станции скорой помощи будет построено в соответствии с современными требованиями к подобным объектам - по ГОСТам и СНИПам, и с учетом особенностей сурового климата полуострова. Оно будет трехэтажным, общей площадью около 1600 кв. метров.

Внутренняя отделка помещений, по словам Натальи Воробьевой, будет произведена с учетом строгих санитарных норм с использованием современных материалов. В планировке здания максимально используется естественное освещение.

Построить первую очередь новой "скорой" планируется уже к ноябрю следующего года. Правда, губернатор попросил строителей ускорить работы, чтобы ввести его с высоким качеством уже к 1 сентября и приступать к следующим объектам комплекса, которые надо построить по типу клиники Склифософского. В целом медицинский комплекс в Петропавловске-Камчатском предполагается завершить к 2011 году. В его финансировании примут участие частные инвесторы, которые в обмен за это получат прежнее здание скорой помощи на проспекте К. Маркса, но только после того, как персонал, состоящий примерно из 190 человек, переедет в новое.

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