Как повысить эффективность офиса

Работа в офисе давно уже не считается самой безопасной для здоровья. А появление персональных компьютеров эту тенденцию только усилило. Сегодня врачи насчитывают уже десятки болезней, которые человек может нажить со временем, просто сидя на своем рабочем месте. Это и болезни глаз, и геморрой, и простатит, и варикозное расширение вен, и проблемы с мелкими суставами и сухожильными сумками рук, и синдром хронической усталости, и, разумеется, целый букет заболеваний позвоночника.

Часто встречающиеся комбинации этих заболеваний многих врачей привели к необходимости объединить их под общим, пусть и неофициальным названием - "офисный синдром". Просто потому, что профилактика их не может вестись отдельно, а должна составлять единый комплекс знаний и приемов, которые сделали бы работу в офисе безопасной и плодотворной.

Под профилактикой в данном случае понимается комплекс мер руководителей офисов и самих сотрудников. Сотрудники должны выработать у себя правильные навыки нахождения на рабочем месте. Задача руководителей - создать необходимые условия - комфортный интерьер, удобное расположение оргтехники, правильная мебель. Неудивительно поэтому, что первой в Приморье компанией, объявившей "офисному синдрому" войну, стал "РосОфиc". В качестве "товарищей по оружию" основной поставщик офисной мебели российских производителей в Приморье привлек специалистов: медиков и психологов.

- Между средой в офисе, здоровьем работника и производительностью компании существует самая прямая связь, - уверена кандидат медицинских наук, главный врач клиники функциональной медицины "Манус" Татьяна ЧЕРНЫШОВА. - В большинстве случаев из-за недостатка площади офиса мы вынуждены низко наклоняться над столом, наши органы смещаются вперед, нарушается кровообмен, смещаются диски позвонков, отсюда возникают утомление, боли в спине, ногах и даже варикозное расширение вен. Получается, что человек ощущает постоянный дискомфорт и начинает переживать, искать причины неудовлетворенности от еще недавно любимой работы.

Россия пока не ведет статистику в этом направлении. А вот специалисты из Агентства по профессиональной безопасности и здоровью (OSHA) при Министерстве труда США посчитали, что примерно треть всех расходов, связанных с компенсацией пропусков работы, приходится на болезни, спровоцированные плохой эргономикой рабочих мест. Затраты на лечение только болезней позвоночника, мышц и суставов достигают в США $15-20 млрд в год. А уж российские офисы куда как отличаются от западных. И не в лучшую, разумеется, сторону.

"Офисные" заболевания, почти не проявляя себя, со временем формируют устойчивые стереотипы. Слезятся глаза, побаливают суставы, немеют ноги, ноет спина - мелочи. Боязнь потерять работу заставляет многих работников офисов скрывать свои болезни, терпеть боль. А потом наклонился за скрепкой, и бац - заклинило! И пока ты лежишь, прикованный к постели, начальник, проклиная все на свете, ищет тебе замену. Ну, какой теперь из тебя работник?

Между тем исследования, проведенные в РГПУ им. Герцена, показали, что даже простейшее приспособление для контроля осанки - подушка под поясницу - меняет все. Улучшается память, гибкость мышления, способность к концентрации внимания, снижается агрессия. А производительность труда возрастает на 25% и более. Салон "РосОфиc" первым в крае предложил своим клиентам кресла уже с подушкой для спины. Они называются Power back.

Оказывается, что большинство людей могло бы не только меньше уставать на работе, но и меньше болеть, а владельцы компаний существенно повысить производительность труда. Если бы они только соблюдали требования эргономики - науки, изучающей закономерности создания оптимальных условий для труда и учебы.

- При выборе кресла, - советует Татьяна Чернышова, - попробуйте его на соответствие вашей конституции. Оно должно быть в меру упругим, не проваливаться, чтобы край его сиденья не врезался в ваши ягодицы и не травмировал седалищный нерв. Обязательно останавливайте свой выбор на "поворачивающихся" моделях, это поможет вам избежать "скручивания" позвоночника, а соответственно появления боковых грыж. Если в связи со спецификой работы приходится часто наклоняться вперед, то спинка должна регулироваться так, чтобы поясница всегда чувствовала опору. Высота стола должна быть такой, чтобы предплечья ваших рук находились на его поверхности, а локти не свисали. Помните, что мебель должна облегчать наш труд, а не только служить украшением офиса.

Впрочем, по мнению коммерческого директора компании "РосОфиc" Евгения КУЗНЕЦОВА, чтобы добиться полной и окончательной победы над "офисным синдромом", одних только "физиологических" мер недостаточно. Ведь наилучшие результаты достигаются там, где удается добиться общей мотивации, где сотрудники и руководство предпринимают активные действия совместно и творчески. Будь то планировка офиса или воскресные восхождения на Пидан. Правильная мебель, удачный интерьер - это только начало.

- Задача любого руководителя, - подтверждает кандидат психологических наук, доцент кафедры психофизиологии и психологии труда в особых условиях Гуманитарного института МГУ им. адм. Невельского Владимир ПАВЛОВСКИЙ, - создать на производстве все необходимые условия для сотрудников. Практика подтверждает, что "офисному синдрому" не место там, где сотрудники живут полноценной жизнью, болеют всей душой за свою работу. Ведь любой человек, получающий удовлетворение от своего труда, стремится сделать больше и лучше. И в этом руководитель должен ему помочь.

По мнению руководителей "РосОфиc", в своих стенах их команда уже близка к победе над "синдромом". И теперь готова поделиться опытом с другими компаниями.

- Мы хотим, - говорит Евгений Кузнецов, - не просто помогать покупателю с выбором той или иной мебели, а прежде всего содействовать ему в создании здоровой офисной среды. Мы и наши партнеры хотим помочь руководителям создать позитивный психологический настрой в коллективе, сохранить здоровье персонала, сократить количество конфликтов и, как следствие, поднять производительность труда. Одним словом, ударим по "офисному синдрому" заботой о сотрудниках! Не оставим ему шансов! Прямо сейчас, начиная с декабря!