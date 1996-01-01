ВТБ: региональное развитие

Банк ВТБ готовится на равных конкурировать с западными банками, то есть предоставлять российским предприятиям услуги и сервис по мировым стандартам. По мнению управляющего Хабаровским филиалом банка ВТБ Евгения ОРЛОВА, знать только специфику клиента для этого недостаточно. Сегодня все больше корпоративные, в том числе региональные, клиенты обращают внимание на качество обслуживания.

В 2005 году Банк ВТБ объявил работу с региональными клиентами в качестве одного из приоритетов и начал внедрять новую специализированную модель их обслуживания. В результате сегодня более половины клиентов ВТБ - это клиенты из регионов.

Согласно действующей в ВТБ классификации, к сегменту "среднего бизнеса" относятся предприятия с годовой выручкой от 90 млн до 2 млрд руб. Это динамично растущие предприятия, ориентированные на развитие собственного бизнеса, повышение его конкурентоспособности, нацеленные на выход на новые рынки, в том числе и международные.

Досье За первое полугодие количество региональных клиентов Банка ВТБ выросло на 3 тысячи. Число новых заемщиков за это время превысило 300. За 9 месяцев текущего года бизнес ВТБ в сегменте средних клиентов по кредитам вырос на 54%, до 87,5 млрд руб., по объему привлеченных ресурсов - на 20%, до 67,3 млрд руб. К 2010 году по планам ВТБ число региональных клиентов достигнет 50 тысяч. Доля среднего бизнеса в общем объеме вырастет до 24% по кредитам и до 27% по привлеченным средствам.

"Программа дала мощный импульс к усилению работы с региональными предприятиями, - отмечают в банке. - Объемы бизнеса растут. Цель ВТБ - к 2011 году довести долю в обслуживании этого сегмента в целом по России до 10%". В большинстве регионов этот показатель почти достигнут. Так, например, Хабаровский филиал Банка ВТБ по работе с региональными клиентами был и остается одним из лидеров. На 1 ноября объем финансирования филиалом региональных клиентов превысил 2,3 млрд руб.

Вообще на Дальнем Востоке новую модель обслуживания региональных клиентов опробовали именно в Хабаровске. И не случайно. "Приоритетным направлением развития филиала всегда была работа с местными компаниями, - рассказывает Евгений Орлов. - ВТБ активно привлекал депозиты, выдавал кредиты, обслуживал внешнеторговые операции предприятий региона. За время работы мы накопили необходимый опыт, что позволило нам оперативно внести изменения в свою работу".

"С 2005 по 2007 годы мы совершенствовали методологию продаж банковских продуктов региональным клиентам, настраивали систему управления взаимоотношениями с клиентами, - продолжает он. - Сегодня за каждым предприятием в нашем филиале закреплены клиентский менеджер и продуктовый специалист, которые анализируют индивидуальные потребности клиента, консультируют и предлагают банковские продукты. Сейчас мы отлаживаем процессы принятия решений по продуктам. В банке уже действует формализованная методика оценки кредитного риска региональных заемщиков. Ее внедрение позволило нам значительно сократить время на рассмотрение кредитных заявок. А унификация требований к заемщикам положительно сказалась на сроке выдачи кредита - он уменьшился до 3-7 дней. Параллельно мы стараемся усилить клиентоориентированность бизнеса".

Продуктовое разнообразие

Со слов экспертов, сегодня продуктовая линейка ВТБ для средних клиентов полностью соответствует международному уровню. Сюда входят как продукты расчетно-кассового обслуживания, так и продукты с международным финансированием. "У нас существенно изменилась линейка кредитных продуктов: от овердрафта до инвестпроектов, - подчеркивает управляющий Хабаровским филиалом ВТБ. - Появились новые продукты: бланковый кредит, кредит под экспортную выручку, депозиты и векселя с начислением повышенных процентных ставок. В ближайшее время будет запущена программа долгосрочного кредитования для средних клиентов на срок от 3 до 7 лет".

Самая востребованная услуга в регионах, как говорит Евгений Орлов, - это по-прежнему кредитование. Вторым по значимости остается финансирование экспортно-импортных операций. В последнее время повышенным вниманием стали пользоваться современные продукты расчетно-кассового обслуживания. Это продукты, которые позволяют управлять текущими остатками и получать дополнительный доход. Так, в июле этого года банк предложил к новую услугу - начисление повышенных процентов на среднемесячные остатки, адаптировал под региональные компании такой продукт, как расчетный центр клиента. Благодаря снижению пороговых значений стал более доступен для клиентов и овернайт.

"За 9 месяцев объем финансирования региональных клиентов вырос у нас с 1,5 млрд до 2,3 млрд руб., - уточняет Евгений Орлов. - Но цифры в этом случае имеют второстепенное значение. Важнее качественные изменения. Сегодня в Хабаровске группа ВТБ представлена своими дочерними структурами - ВТБ 24, ВТБ-Страхование и ВТБ - Лизинг. Уже реализованы первые совместные сделки с зарубежной "дочкой" - Банком ВТБ-Европа во Франции. Совместно с ВТБ-Европа в Сингапуре мы структурировали предэкспортное финансирование для "СП Аркаим", одной из лесозаготовительных компаний Дальнего Востока. Сумма сделки составила $15 млн. Компания привлекла средства на 3 года по ставке, не имеющей конкуренции на региональном рынке (LIBOR + 3,9)". Это первый опыт ВТБ-Европа по организации предэкспортного финансирования для компании лесной отрасли. По нашему мнению, созданный прецедент даст стимул для реализации подобных сделок в будущем.

Среди последних выдающихся сделок филиала также лизинговая сделка с компанией "Альянс-Пром" на поставку техники ОАО "Хабаровский аэропорт", финансирование через ВТБ-Европа ЗАО "Артель старателей "Амур", компании "РосДВ".

В октябре 2007 года в ходе визита в Хабаровский край президента - председателя правления Андрея КОСТИНА было подписано соглашение о сотрудничестве между Банком ВТБ и авиакомпанией "Дальавиа". Сегодня в рамках соглашения уже организовано финансирование клиента, открыт зарплатный проект в ВТБ 24, ведется работа по контракту клиента с ВТБ-Лизинг на закупку у ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) шести первых российских среднемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100.

Клиентское сопровождение

Между тем не менее важная задача для Банка ВТБ при росте клиентской базы, как признается Евгений Орлов, - сделать понятными процессы, чтобы лучше видеть, где, на каком этапе и кто принимает решения, как продаются услуги, как работают клиентские менеджеры. "Это невидимая для клиента работа, которая связана с управлением нашими бизнес-процессами, - поясняет он. - Задача - повысить их эффективность". В банке продолжают работать над автоматизацией. "IT-продукты делают прозрачными отдельные процедуры, - подчеркивает Евгений Орлов. - Так, например, мы планируем полностью автоматизировать кредитный процесс: от написания заявки клиентским менеджером до выдачи кредита. Это не только облегчит контроль за работой клиентских менеджеров, кредитных экспертов, но и позволит ускорить прохождение заявок".

Однако качество обслуживания клиентов повышается не только за счет стандартизации внутренних процедур, но и за счет разворачивания системы в сторону клиента. "Для нас важно сейчас отладить систему сопровождения клиента, - отмечает Евгений Орлов. - Ведь внимание к нему- это не только улыбка на входе, это качественный и оперативно предоставляемый сервис".

"Чтобы получить развитие, надо выходить за рамки системы, - считает управляющий Хабаровским филиалом Банка ВТБ. - Те проекты, которые сегодня прорабатываются в Москве совместно с ведущими международными консультантами, позволят нам сделать качественный скачок в обслуживании клиентов. Это возможность уйти от "местечковости". Перед нами ставят амбициозные, на первый взгляд недостижимые задачи. Но это дает толчок к развитию людей и бизнеса. То, что мы делаем сегодня, позволит нам завтра на равных конкурировать с западными банками".