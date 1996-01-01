Исторический принцип нужно корректировать

Прошедшее в октябре во Владивостоке совещание рыбопромышленников России вызвало неоднозначную реакцию его участников. Большинство руководителей рыбохозяйственных предприятий не ожидали, что глава государственного комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ уже через несколько месяцев после назначения так активно начнет выполнять поручения президента, касающиеся реформирования рыбной отрасли. О том, как рыбакам видится отраслевая революция, затеянная правительством, "ДК" беседовал с генеральным директором компании "Магаданрыба" Русланом ТЕЛЕНКОВЫМ.

- Руслан Николаевич, выход из кризиса рыбной отрасли теперь ищут на самом высоком уровне. Андрей Крайний даже заявил, что еще ни одна отрасль не удостоилась такого внимания Президента России - его поручения заняли целых четыре листа. Если эти поручения спроецировать на вашу компанию, они вам помогут развиваться?

- Наша компания - одна из немногих в Магаданской области, которая образовалась не в результате приватизации или акционирования государственных рыбодобывающих предприятий бывшего Советского Союза, а как частная компания. В 1995 году "Магаданрыба" начинала с чистого листа и за все последующие годы испытала на себе все правовые шторма, которые трепали отрасль похлеще, чем тяжелая промысловая обстановка. И сейчас я могу определенно говорить: компании, которые сегодня работают легально, научились выживать в разных условиях. Они смогли наладить бизнес, и поэтому ломать что-то сгоряча не стоит. Кардинальные изменения им нужно объяснить, а еще лучше, если при проведении новых реформ будет учтено мнение руководителей этих компаний.

На мой взгляд, одна из самых больных тем в отрасли - это доли и квоты. Наша компания добывает около 20 тыс. тонн биоресурсов (минтай, креветку, сельдь, разнорыбицу). Однако согласно принципу исторического распределения долей, по 704-му постановлению нам было выделено всего 10 тыс. тонн. Получается, что 50% добываемых нами лимитов мы покупаем. Покупаем у компаний, которые готовы их нам продать, так как сами не в состоянии освоить. Это компании рантье, и сегодня правительство объявляет им войну. С одной стороны, все правильно, ведь они делают деньги из воздуха - флота нет, рабочих мест нет, налогов зачастую тоже не платят. Но с другой - если у них квоты забрать, где мы их возьмем?

У нас 4 единицы добывающего флота, которые работают без простоев. Мы не сможем развиваться, если будем добывать только тот объем, что нам выделен - 10 тыс. тонн. Поэтому мое мнение - компании должны наделяться квотами с учетом реальных объемов освоения, независимо от того, собственные квоты осваивались или других предприятий.

Глава Госкомрыболовства это понимает и предлагает при распределении долей в 2009 г. учитывать биоресурсы, добытые не компанией в целом, а конкретно имеющимися у нее судами. Если я освоил эти объемы, то добавить мне их в исторический принцип. И это правильно. Но если будет принято решение выставлять высвободившиеся квоты на аукцион… Мы вновь схлестнемся с компаниями, которые более сильны в финансовом плане, чем мы, за которыми стоит в том числе иностранный капитал. Будем снова биться, поднимая цену до уровня, когда никакая легальная рыбалка не обеспечит даже минимальной рентабельности добычи этих ресурсов. Мы это уже проходили.

Сегодня мы тратим на покупку квот больше, чем на ремонт судов, несмотря на то что судоремонт - одна из основных расходных статей. Это по сути наша чистая прибыль, которую при нормальном распределении квот мы могли бы направить на развитие предприятия и обязательно - на повышение заработной платы морякам. Рыбак, работающий в море, должен получать гораздо больше, чем сейчас. Судовладельцы это понимают, но чтобы повысить оплату труда, они должны уменьшить свои расходы. За счет чего? Ведь цена на рыбопродукцию практически замерла в последние годы, в то время как расходная часть растет.

- Сейчас активно обсуждается тема обязательного декларирования рыбопродукции в России. Мнения расходятся кардинально - от стопроцентного "за" до категорического "нет". Какой точки зрения придерживаетесь вы?

- Большинство рыбопромышленников не приемлют такой постановки вопроса - сначала всю рыбу на берег, а потом делай с ней, что считаешь нужным. И аргументов против предостаточно. Первый - российские порты категорически не готовы к такой работе, и сами об этом говорят, хотя, казалось бы, у них добавится оборота. Второй момент, нужно разобраться - а кто, собственно, должен везти рыбу на берег? Компания добыла в море минтай, отгрузила его на транспортный рефрижератор, он уже продан. Кто должен декларировать его с обязательной выгрузкой на берег: рыбодобывающая компания либо тот, кто уже купил эту продукцию?

Идея завернуть рыбные потоки в Россию нам понятна. Но добытые биоресурсы можно декларировать без выгрузки на берег. В российские порты должна идти только та рыба, на которую есть спрос в стране. "Магаданрыба", например, добывает много сельди, и она почти вся идет на российский берег, поскольку есть спрос. И здесь нет вопросов. По минтаю же ситуация совершенно другая, предприятий, готовых его перерабатывать, в России не так много. Рынок потребления пока не сформировался до тех объемов, которые способны поставить рыбаки. Куда деть 600 тыс. т минтая, добываемых в Дальневосточном бассейне?

Более того, есть такие виды биоресурсов, на которые в стране пока вообще нет потребительского спроса, зато на них основана культура питания в странах Азии. У нашей компании квота на добычу тысячи тонн креветки. Это одна десятая от общего ОДУ на этот вид по бассейну. Поставляем ее на японский рынок в сыро-мороженом виде, для чего даже специально переоборудовали суда. Повезем ее в Россию, кому она будет нужна? И где найти в России холодильники с постоянной температурой минус 50-60 градусов?

Еще проблема - декларирование продукции, добытой в исключительной экономической зоне. В российском порту эта продукция будет квалифицирована как ввоз из-за рубежа. Отсюда таможенная пошлина и НДС. Для государства это деньги в бюджет, а для рыбаков? При этом стратегическая задача государства - накормить население страны дешевой рыбой решаться не будет.

Но в любом случае, если вести речь о создании на Дальнем Востоке рыбных бирж - такое намерение было продекларировано недавно Госкомрыболовства, то нужно прежде всего создать максимально удобные условия для обслуживания судов. Они должны оформляться в порту не несколько суток, а несколько часов.

- Ваше предприятие - одно из немногих в Магаданской области, которые развивает прибрежный лов. Это прибыльное и перспективное направление бизнеса?

- Прибрежный лов никогда не был особенно прибыльным, но он кормил поселки, создавал градообразующие предприятия. Потом все стало разваливаться, многие предприятия отказались от прибрежки. Наша компания решила попытаться возродить былые традиции у себя в области. Мы приобрели МРС, отремонтировали его, и сегодня он у нас успешно работает. Правда, так было не всегда, долгое время это направление было убыточным, и нам приходилось его дотировать за счет "большой" рыбалки. Причины убытков лежат на поверхности. Судно работает 4-5 месяцев в году, а зарплату платим экипажу круглый год. Есть претензии к кадрам - забыли капитаны, как нужно ловить. Не было мотивации. Однако нам удалось мотивировать экипаж на стабильные уловы, и надеемся, что теперь прибрежный лов будет в плюсе. В этом году впервые освоили 300 т камбалы, вся она пошла на российский рынок.

- Позволит ли береговая переработка рыбным предприятиям постепенно уйти от сырьевой направленности?

- На мой взгляд, добыча рыбы и ее переработка - два совершенно разных вида бизнеса. И строить перерабатывающие мощности на берегу только ради того, чтобы была переработка, - бессмысленно. В любом деле нужен жесткий экономический расчет и целесообразность. Пример из нашей практики. Мы с одной компанией совместно руководим небольшим цехом по переработке рыбы и морепродуктов, так сказать, 50 на 50. Наша компания поставляла на этот завод свое сырье и в итоге получала минус. Выходило, что нам его лучше продать, чем переработать.

Причины этого "феномена" на поверхности. Собственная береговая переработка в условиях Магаданской области - очень дорогое удовольствие. Нас тормозят малая емкость рынка, сложная и дорогостоящая логистика.

Какие-то направления береговой переработки, конечно, могут быть рентабельными, но это должно быть узкосегментированное производство. Мы будем идти по этому направлению, наши менеджеры, работающие на заводе, все-таки смогли вывести производство на положительный результат, и этот пусть пока небольшой успех мы будем развивать. У нас есть свой холодильник на 800 тонн, перерабатывающие мощности.

- Каковы перспективы развития вашей компании? От чего они будут зависеть?

- В рыбном бизнесе все перспективы на сегодняшний день зависят главным образом от одного показателя - квот, которые имеет компания. Под квоты можно брать кредиты, покупать суда, строить заводы на берегу, производить модернизацию действующего флота.

Наша компания способна осваивать гораздо больший объем биоресурсов, чем мы получили при распределении по историческому принципу. У нас четыре судна, среди них траулер "Майронис" - один из самых современных крупнотоннажных траулеров в Дальневосточном бассейне. Таких судов на Дальнем Востоке работает всего три. Его пригнали из Прибалтики, мы его несколько раз модернизировали. Когда ходили на промысел к берегам Африки, произвели полное переоборудование цеха в Европе. И каждый год мы вкладываем значительные средства в ремонт и переоборудование наших судов.

- Вы являетесь членом сразу двух отраслевых ассоциаций: "Добытчиков минтая" и "Далькреветка". Зачем вам активная общественная деятельность?

- А как рыбаки должны отстаивать свои интересы? Отраслевые ассоциации очень эффективны при выработке антикризисных решений, особенно когда падает цена на продукцию из-за роста браконьерских поставок. Совместно мы можем вырабатывать предложения по изменению существующих законодательных актов, участвовать в разработке новых. Да и отстаивать свои интересы легче сообща. Неслучайно государство делегирует общественным организациям рыбопромышленников все больше полномочий. Пусть сегодня они еще не закреплены буквой закона, но мы ждем, что закон о саморегулируемых организациях все же заработает.