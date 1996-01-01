Энергостроители готовятся к новым объемам

Южное Приморье сегодня становится новой точкой роста на карте России. Большие планы развития территории от Хасана до Находки и от Владивостока до Уссурийска, в связи со строительством объектов саммита АТЭС в 2012 г., новых промышленных предприятий, игорной зоны и в целом всей Владивостокской агломерации, требуют подкрепления приморской инфраструктуры, обеспечивающей жизнеспособность городов и сел. Особенно серьезного развития требует энергетика. Ближайшие планы экономики края тесно связаны с модернизацией и строительством новых объектов этой отрасли.

Сегодня уже назван ряд предприятий энергетики, которые включаются в планы строителей на ближайшие годы. Это реконструкция Партизанской ГРЭС, строительство Владивостокской ТЭЦ-3, Уссурийской ГРЭС ряда крупных электросетевых объектов. Предстоит провести капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов генерируещего и сетевого комплекса. И основной объем этих работ будет вести ОАО "Дальэнергоспецремонт" - ведущая в Приморском крае строительная организация энергетиков, сохранившая высококвалифицированный состав, способный возводить крупные объекты и комплексы, вести их реконструкцию и капитальный ремонт как в качестве генерального подрядчика, так и на субподряде.

ОАО "Дальэнергоспецремонт" является одной из старейших строительных организаций Приморья - ему более 30 лет. При этом компании удалось сохранить в скупые на заказы 1990-е годы производственную базу, обеспечить работникам 100-процентный соцпакет и ряд льгот, которые закрепили стабильность кадрового состава. Специалисты компании в последние годы работали не только в Приморском крае, но и выезжали на Камчатку, Сахалин - туда, где требовались их умелые руки и опыт.

Другим важнейшим направлением, которое ОАО "Дальэнергоспецремонт" развивает уже много лет, является жилищное строительство в последнее время - совместно с "Дальневосточным региональным управлением строительства" (ООО "ДальРУС"). Сегодня энергетики ведут во Владивостоке строительство четырех многоэтажных жилых домов - на Второй Речке, 3-й Рабочей и в центре города. Это несколько сот квартир. Сейчас завершены строительные работы по дому на ул. Давыдова, в следующем году предполагается ввести дома на ул. Комарова и пр-те 100 лет Владивостоку, а в 2009-м - на ул. Тобольской.

Жилищное строительство компании опирается на средства дольщиков, ипотечные кредиты банков и частично за счет собственной прибыли. Квартиры в строящихся компанией кирпичных домах пользуются повышенным спросом и к завершению строительства полностью распродаются. Да и панельный дом на ул. Тобольской из деталей КПД теплой 83-й серии с кирпичными вставками уже на этапе начала монтажа привлек внимание будущих новоселов. Это направление остается перспективным для компании и впредь, и в планах - увеличение объемов, повышение качества и скорости строительства.

О высоком профессионализме ОАО "Дальэнергоспецремонт" также говорят частые победы в конкурсах и тендерах на производство строительных и ремонтных работ по различным объектам энергетики. Ведь эти объекты остаются для компании приоритетными. Приморье и Владивосток никогда впредь не должны испытывать дефицита электроэнергии, считают в ОАО "Дальэнергоспецремонт". Над этой проблемой идет постоянная работа, и роль Дальэнергоспецремонта в ее решении с каждым годом растет.