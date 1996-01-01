ДГК: энергия инвестиций

Инвесторы из Дании, Японии и Швейцарии планируют вкладывать средства в дальневосточную энергетику, которая, как ожидается, будет развиваться не менее интенсивно, чем регион. По словам генерального директора ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) Валерия ЛЕВИТА, энергетики к привлечению самых разных, в том числе так называемых "зеленых инвестиций" тоже готовы.

Досье ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (100-процентная "дочка" ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"), образованное в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока, начало операционную деятельность с 1 января 2007 г. В состав компании вошли электростанции и теплосетевые предприятия ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и Нерюнгринская ГРЭС. Уставный капитал ДГК с мая 2007 г. превышает 30,8 млрд руб.

- Валерий Моисеевич, это правда, что ДГК станет одной из первых российских энергокомпаний, которая уже скоро получит из-за границы "зеленые инвестиции"? Просветите, пожалуйста, что это такое и как этими средствами распорядится ваша компания.

- Действительно мы рассчитываем на получение солидных финансовых ресурсов от реализации проектов совместного осуществления (ПСО) в рамках Киотского протокола. И не просто рассчитываем, а активно работаем над этим. Дело в том, что два года назад ОАО "Хабаровскэнерго" заключило договор на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов с Датским агентством по охране окружающей среды. А в июне нынешнего года мы получили письменное согласие о передаче ДГК прав и обязанностей по этому договору. Согласно документу ДГК получит средства датских инвесторов на реконструкцию двух котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1 в Хабаровском крае для их перевода на природный газ. В результате выбросы парниковых газов на электростанции снизятся с 2008-го по 2012 год на 1 млн тонн.

Полагаю, что реализация первого же ПСО продемонстрирует: Россия перешла от разговоров к практическим действиям. Это создаст прецедент для активного участия зарубежных инвесторов в других российских ПСО. В том числе и в наших. Благо, мы уже давно работаем по улучшению экологических и экономических параметров работы наших ТЭЦ и теплосетевых предприятий. Взять, к примеру, наши комплексные проекты перевода на природный газ мазутных электростанций в Хабаровском крае - Хабаровской ТЭЦ-2 и Николаевской ТЭЦ, которые будут завершены в ближайшие два года.

За всеми этими проектами внимательно наблюдают за границей. В результате у ДГК уже сегодня есть предварительные соглашения с потенциальными инвесторами из Японии и Швейцарии, которые готовы направить средства в реконструкцию Хабаровской ТЭЦ-1. Сейчас мы регистрируем этот проект в МЭРТ и в зарубежных контролирующих органах. В целом возможности ДГК по привлечению "зеленых инвестиций" в развитие дальневосточной энергетики в нынешних ценах составляют около 60 млн евро (или 2 млрд руб.).

- Что ж, это солидные деньги для любой компании. Тем более что ДГК не отработала и года. А какими еще результатами вы уже можете гордиться?

- Самая свежая новость - в начале ноября в строго установленный срок ДГК получила первый в своей истории Паспорт готовности к зиме. Все филиалы компании выполнили в срок и с надлежащим качеством ремонт основного оборудования. Отремонтировано 20 котлоагрегатов, 13 турбоагрегатов, 9 водогрейных котлов, причем более половины из перечисленного - капитально, переложено порядка 25 км тепломагистралей. На эти цели энергокомпания потратила 2,3 млрд рублей: на 120 млн рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, на всех электростанциях и в котельных ДГК созданы запасы основного и резервного топлива - около 2 млн т угля и 100 тыс. т мазута. Теперь первостепенная для нас задача - без сбоев пройти зимний максимум нагрузок.

По итогам первого полугодия и 9 месяцев ОАО "ДГК" отработала несколько лучше плановых показателей. Думаю, здесь положительное влияние оказали успешно проведенные конкурсы по выбору кредитных организаций и рефинансирование существующего кредитного портфеля компании. Нам удалось существенно снизить процентные ставки по кредитам на текущую деятельность и соответственно высвободить оборотные финансовые средства. Другим положительным фактором стало снижение затрат на топливо благодаря оптимизации топливного баланса и снижению доли мазута. Торги, проведенные компанией по закупке мазута, позволили снизить расходы в первом полугодии. К сожалению, затем поставщики мазута заявили о росте его стоимости.

Положительно на доходности бизнеса сказалась и успешная реализация программы управления издержками. В частности, нам удалось существенно снизить расход воды на технологические цели и сократить потребление электроэнергии на собственные и производственно-хозяйственные нужды. Следует учесть, что из-за аномально теплой зимы (в Приморском крае превышение среднемесячных температур составило 4-5 градусов, в Хабаровском - 7-9 градусов) и из-за уменьшения объемов экспорта электроэнергии в приграничные районы КНР нам пришлось снизить выработку электрической и тепловой энергии.

- Вернемся к вопросу инвестиций. Ваша компания уже утвердила пятилетнюю инвестиционную программу. Каковы ее основные особенности?

- Общий объем этой программы составляет порядка 40 млрд руб. Мы намерены привлечь средства различными способами - за счет амортизации, путем проектного финансирования, выпуска облигаций и другими современными методами. Речь идет о проектах по энергообеспечению намеченного в 2012 году во Владивостоке саммита стран АТЭС, по развитию Ванино-Совгаванского промышленно-транспортного узла в Хабаровском крае, по улучшению теплоснабжения в Благовещенске Амурской области, реконструкции магистральных сетей Владивостока.

До 2011 года мы планируем привлечь 10 млрд руб. инвестиций с помощью облигационных займов. В августе этого года мы зарегистрировали дебютный облигационный заем в размере 5 млрд руб. Средства, полученные от его размещения, пойдут в основном на реструктуризацию кредитного портфеля ДГК, в том числе на погашение бридж-кредитов, привлеченных для финансирования инвестпроекта по газификации Николаевской ТЭЦ в Хабаровском крае.

- Какие задачи должна решить инвестиционная программа вашей компании?

- Для нас главное - повышение эффективности производства. А это можно сделать только за счет обновления генерирующих мощностей и теплосетевого оборудования. Судите сами: до 2020 года на юге ДВФО к реализации заявлено свыше 150 энергоемких инвестпроектов. Если эти намерения не останутся на бумаге, то к этому сроку энергопотребление в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской и Еврейской автономной областях, в южном районе Якутии может возрасти в среднем в 2,5 раза! Мы заранее готовимся к росту нагрузки. Только в текущем году в развитие и реконструкцию генерирующих мощностей мы вложили более 6 млрд руб.

- Валерий Моисеевич, не ошибусь, наверное, если скажу, что дальневосточные энергетики вынуждены особенно четко понимать, как обеспечить энергетическую безопасность региона?

- Да, есть определенная проблема в том, что до сих пор Дальний Восток не связан системными линиями электропередачи с остальной частью страны. Мы должны рассчитывать на свои силы, обеспечивая потребителей теплом и светом, поскольку не имеем возможности осуществлять перетоки энергии и мощности с Сибирью и центральной частью России. Пока установленной мощности у ДГК достаточно для наращивания потенциального потребления, поэтому перспективные планы компании ориентированы не на покрытие дефицита, а на прогнозы масштабного развития Дальнего Востока.