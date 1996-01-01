Наша цель - эффективное управление энергетическим комплексом региона

1 февраля на Дальнем Востоке начала работу ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК). О том, какие задачи стоят перед дальневосточной энергетикой и что уже удалось сделать, "ДК" рассказал генеральный директор, председатель правления ОАО "ДЭК" Виктор МЯСНИК.

- Виктор Чеславович, каковы, на ваш взгляд, региональные особенности отрасли?

- Дальневосточный регион уникален: он занимает огромную территорию, при этом плотность населения здесь весьма невысока. А это значит, что города, крупные промышленные объекты, даже относительно небольшие районные центры здесь расположены достаточно далеко друг от друга. При этом транспортная инфраструктура развита, к сожалению, слабо, и это касается не только транспортировки грузов, но и доставки энергоресурсов. Количество погонных метров линий электропередачи на одного человека на Дальнем Востоке значительно больше, чем в Центральной России. Один из примеров: в прошлом году мы в рамках социальной программы электрификации отдаленных сел Приморья тянули ЛЭП в глубину края, так вот, чтобы соединить две деревни, нужна линия электропередачи протяженностью 300-400 километров. Естественно, эксплуатация таких линий обходится дороже. Также и на железной дороге: перевозка грузов здесь в два-три раза дороже, чем в европейской части России, а ведь от железнодорожных перевозок зависят многие факторы, влияющие, в свою очередь, на уровень жизни, развитие бизнеса в регионе.

- Это и послужило основными причинами того, что реформирование энергосистемы ДВФО пошло по особому сценарию?

- Да, в том числе. Получается, что в целом регион пока не готов развиваться такими же темпами, какими развивается запад России. Здесь не развита социальная, промышленная инфраструктура, необходима серьезная индивидуальная экономическая и демографическая политика. Если вы посмотрите на последние решения Правительства РФ в сфере развития Дальневосточного региона, то увидите, какие колоссальные усилия прилагаются, чтобы придать импульс дальнейшему росту: это ряд федеральных целевых программ, проекты строительства нефтепровода и газопровода, развитие транспортной инфраструктуры. Все эти меры принесут плоды через четыре-пять лет. Это касается и энергосистемы. Дальний Восток в силу всего вышеперечисленного отнесен к неценовым зонам, где в существующих условиях в нашей отрасли невозможны рыночные отношения. Однако мы уже начали движение к рынку и, по нашим прогнозам, догоним среднюю Россию за те же четыре-пять лет.

- ДЭК начала свою деятельность 1 февраля этого года. Какие проблемы за этот период удалось выявить?

- Самая серьезная проблема в том, что на каждой из доставшихся нам территорий - Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области - действуют отличные друг от друга энергосистемы. Начиная с технических характеристик, таких как преобладание ЛЭП того или иного класса напряжения (кое-где, например, в принципе отсутствуют магистральные сети напряжением 500 киловольт) или типа генерации (тепловая, как в Хабаровском крае, или гидрогенерация, как в Приамурье), и заканчивая разными подходами к работе с потребителями.

Кстати, с этой точки зрения ДЭК - уникальная система, в которой присутствуют все формы организаций, образованных в результате реформы электроэнергетики России: от региональных сбытовых компаний до межрегиональных сетевых и генерирующих. При этом по-прежнему многие сферы взаимоотношений между этими организациями пока не регулируются законодательством.

Еще один негативный момент - разобщенность созданных компаний, особенно в сфере инвестиций и развития энергетического потенциала. У Дальневосточной генерирующей компании (ОАО "ДГК") своя инвестиционная программа, у ГидроОГК - своя. В результате такого планирования мы получаем, по прогнозам, солидный профицит энергетической мощности. Потребителю, возможно, столько и не нужно. Другой пример - разработка проектов под целевые федеральные программы строительства нефтепровода и газопровода: ГидроОГК работает над своим вариантом, ДГК - над своим. Но потребитель-то все равно один! И самым эффективным был бы совместный проект энергоснабжения. В РАО "ЕЭС России" это понимают, и, думаю, проблема координации в энергосистеме скоро будет решена.

- Что еще предстоит сделать?

- В первую очередь наладить взаимоотношения с потребителями. Для этого мы на базе новейших IT-технологий готовим к внедрению масштабную технологическую информационную программу управления сбытом электроэнергии. Без создания подобной единой системы заниматься продажей электричества на такой огромной территории, поделенной разными часовыми поясами (а это очень важно при объемных закупках электроэнергии), просто бесперспективно. Кроме того, ДЭК планирует взять на себя функции координатора и совместно с транспортировщиками электроэнергии (самый крупный из них - созданное в ходе реформы ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) создать единый комплекс подачи электроэнергии потребителям. Тогда мы сможем не только контролировать качество наших услуг, но и повысить экономическую эффективность бизнес-процессов.

- Как бы вы охарактеризовали промежуточные итоги работы дочерних обществ, входящих в состав холдинга ДЭК, ОАО "ДГК" и "ДРСК"?

- Как положительные. Темпы развития отрасли после реформы заметно выше тех, что мы прогнозировали, даже несмотря на те негативные моменты, о которых мы говорили выше. Созданные в ходе преобразований ДГК и ДРСК стабильны с финансово-экономической точки зрения.

Например, ДГК получила в первом полугодии 512 млн рублей прибыли, ДРСК, несмотря на более сложную финансовую ситуацию, успешно выполняет ремонтную кампанию, обеспечивая работу системы без крупных аварий. Все это говорит о том, что прошедшие преобразования не затормозили развития энергосистемы. Напротив, реформа, как и ожидалось, стала импульсом к дальнейшему росту.

- В сентябре РЭК установил тариф на техническое присоединение. Что это дало ДРСК и в каком направлении планируется развитие именно сетевой составляющей холдинга?

- Прежде всего, техническое присоединение - это основа инвестиций сетевого строительства. Через тарифы населения покрыть расходы ДРСК невозможно, если все затраты и инвестиционную составляющую транспортировки вложить в тариф для потребителя, мы получим огромный рост этого тарифа. Поэтому плата за техническое присоединение должна быть обязательно. Введение такого тарифа в сентябре на территории Приморского края стало лишь узакониванием наших отношений с заказчиками, новыми потребителями электроэнергии. Однако стоит отметить, что тот тариф, который введен сегодня, не отвечает тем затратам, которые несет ДРСК. Если нам придется протягивать для подключения ЛЭП, например, на несколько километров, то затраты в разы превзойдут доход, полученный за это подключение. Но это надо рассматривать как первый шаг к построению цивилизованных отношений заказчика и поставщика, он сделан, и это важно.

- Какая роль отведена холдингу ДЭК в развитии энергетики Дальнего Востока?

- Роль ДЭК вытекает из самого понятия холдинга - это эффективное управление энергетическим комплексом региона, нацеленное на его развитие. Мы не можем себе позволить ошибок в бизнес-процессах, в инвестиционной или тарифной политике, поскольку именно с опорой на ДЭК - перспективную, сильную, системообразующую структуру - должен развиваться весь Дальневосточный регион. Другими словами, наша задача - сделать все возможное, чтобы энергосистема не тормозила преобразования в регионе, как это происходило несколько лет назад, когда несбалансированная тарифная политика мешала развиваться бизнесу и промышленности. ДЭК должна обеспечить комфортные условия для роста благосостояния на Дальнем Востоке.

- Предстоящий саммит АТЭС во Владивостоке - одна из самых обсуждаемых тем в последнее время. Как подготовка к этому событию отразится на темпах развития энергосистемы Дальнего Востока? И как планируется привлекать средства на столь масштабные проекты? Будут ли привлекаться средства от IPO?

- Само по себе проведение саммита ведет за собой грандиозное строительство офисных зданий, различных инженерных и коммуникационных сооружений, прочих объектов, и как следствие - огромный рост энергопотребления. Мы должны быть готовы к этому. Подготовка действительно потребует большого привлечения средств на строительство новых мощностей и ЛЭП. Наиболее приемлемым в проектах такого масштаба является инвестирование по принципу частно-государственного партнерства. Поэтому в этом обязательно будут участвовать государство, РАО "ЕЭС России" или РАО "ОЭС Востока". Государство - через федеральную целевую программу, энергокомпания, привлекая кредитные ресурсы. Я считаю, что в данном случае мы вполне справимся и без IPO. Но участвовать в затратах через свою прибыль, через кредиты мы обязательно будем.

- Какими вам видятся перспективы обращения акций ОАО "ДЭК" на рынке ценных бумаг?

- Для рынка ценных бумаг появление ОАО "ДЭК" не стало новостью, поскольку процесс создания компании достаточно полно освещался всеми компетентными в этой области средствами массовой информации. Акции ДЭК были ожидаемы, но в связи с общей тенденцией рынка воспринимаются они пока весьма настороженно, как любой новый товар. Я бы сейчас сравнивал акции ОАО "ДЭК" с акциями РАО "ЕЭС России" трех-пятилетней давности. Если бы кто-то в то время сказал, что акции РАО "ЕЭС" через несколько лет будут стоить больше доллара за штуку при цене на тот момент в пять-десять центов, ему бы как минимум просто не поверили. Примерно так же обстоят дела и с нашими акциями.

ОАО "ДЭК" стоит на двух китах: ОАО "ДРСК" и ОАО "ДГК", которые начали свою деятельность практически одновременно с ДЭК. Понятно, что структура, которая является конгломератом пяти энергокомпаний и объединяет и сетевые, и генерирующие активы половины Дальневосточного региона, представляет собой весьма привлекательный объект для инвестиций. Чтобы показать масштаб и объем деятельности ОАО "ДЭК", могу упомянуть только пробное размещение облигационного займа дочерней компании ДГК на 5 млрд рублей. Поэтому считаю акции ДЭК весьма привлекательным долгосрочным инвестиционным активом.

- Известно, что дочерняя компания ДЭКа "Дальэнергосетьпроект" (ДЭСП) выиграла тендер на проектировку энергообъектов Сочи-2014. Насколько это значимое событие для холдинга?

- Это говорит об огромном потенциале ДЭСП, о силе, об устойчивости. Приятно, что наша компания участвует в двух таких значимых для России проектах, как строительство сетевого хозяйства для Сочи-2014 и саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. И тот факт, что наши проектировщики смогли качественно и в срок представить все проекты для Сочи, говорит о том, что мы смело можем рассчитывать на ДЭСП и в дальнейшем.