Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке создают Совет по жилищной реформе
Совет по содействию проведению жилищной реформы будет создан во Владивостоке. Он будет действовать при главе администрации города.
Как сообщила начальник отдела по тарифному регулированию Евгения МАЙОРОВА, Совет будет представлять собой коллегиальный орган, наделенный совещательными функциями в вопросах жилищных преобразований, содержания жилья и придомовых территорий, продвижения альтернативных способов управления общим имуществом многоквартирных зданий. В состав его войдут так называемые "старшие по домам" и другие представители товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных строительных кооперативов (ЖСК) и территориальных общественных самоуправлений (ТОС), а также специалисты управляющих компаний (УК).
По словам Евгении Майоровой, необходимость в создании подобной структуры назрела давно. На территории Владивостока зарегистрированы десятки ТСЖ, ЖСК, УК и других организаций, занимающихся управлением домами или их обслуживанием. Порядка 280 зданий выбрали в качестве формы управления ТСЖ и ЖСК, 29 - непосредственное управление, 67 - заключили договор с частными управляющими компаниями и 650 - с теми, которые выиграли конкурс администрации города. Вместе с тем многие объединения и жители, которые с ними работают или в них состоят, имеют низкий уровень образованности в вопросах жилищного законодательства. Как результат - различные конфликтные ситуации и проблемы в обслуживании зданий.
"Администрация Владивостока намерена взять на себя функции координатора, объединив под своим началом всех участников процесса, связанного с управлением жильем и его эксплуатацией, - подчеркнула Евгения Майорова. - Это просто необходимо для успешной реализации жилищной реформы. Люди, которые пошли по новому пути развития жилищной отрасли, должны быть подкованы в юридических и финансовых вопросах, а также разбираться в вопросах непосредственно жилищно-коммунального хозяйства. Тем, кто никогда с этим не сталкивался, войти в тему, конечно, сложно. Тем более что как таковой обратной связи между ТСЖ, ЖСК и другими формами управления нет, а значит, нет и обмена опытом. С появлением же Совета у жителей появится возможность учиться, общаться и вместе решать свои проблемы. В свою очередь администрация Владивостока сможет получать объективную информацию о ситуации на рынке жилищных услуг и содействовать горожанам в ее улучшении".
На базе коллегиального органа будут организованы семинары, призванные помочь жителям в их работе в жилищной сфере. Обучающие встречи будут проходить в здании административно-территориального управления Первореченским районом (где также размещается управление содержания жилфонда и городских территорий). Причем горожане могут сами выступать с предложениями о том, какие консультации и от каких специалистов они бы хотели получить. Телефон для справок населения: 36-35-04.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов