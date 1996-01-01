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Во Владивостоке создают Совет по жилищной реформе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет по содействию проведению жилищной реформы будет создан во Владивостоке. Он будет действовать при главе администрации города.

Как сообщила начальник отдела по тарифному регулированию Евгения МАЙОРОВА, Совет будет представлять собой коллегиальный орган, наделенный совещательными функциями в вопросах жилищных преобразований, содержания жилья и придомовых территорий, продвижения альтернативных способов управления общим имуществом многоквартирных зданий. В состав его войдут так называемые "старшие по домам" и другие представители товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных строительных кооперативов (ЖСК) и территориальных общественных самоуправлений (ТОС), а также специалисты управляющих компаний (УК).

По словам Евгении Майоровой, необходимость в создании подобной структуры назрела давно. На территории Владивостока зарегистрированы десятки ТСЖ, ЖСК, УК и других организаций, занимающихся управлением домами или их обслуживанием. Порядка 280 зданий выбрали в качестве формы управления ТСЖ и ЖСК, 29 - непосредственное управление, 67 - заключили договор с частными управляющими компаниями и 650 - с теми, которые выиграли конкурс администрации города. Вместе с тем многие объединения и жители, которые с ними работают или в них состоят, имеют низкий уровень образованности в вопросах жилищного законодательства. Как результат - различные конфликтные ситуации и проблемы в обслуживании зданий.

"Администрация Владивостока намерена взять на себя функции координатора, объединив под своим началом всех участников процесса, связанного с управлением жильем и его эксплуатацией, - подчеркнула Евгения Майорова. - Это просто необходимо для успешной реализации жилищной реформы. Люди, которые пошли по новому пути развития жилищной отрасли, должны быть подкованы в юридических и финансовых вопросах, а также разбираться в вопросах непосредственно жилищно-коммунального хозяйства. Тем, кто никогда с этим не сталкивался, войти в тему, конечно, сложно. Тем более что как таковой обратной связи между ТСЖ, ЖСК и другими формами управления нет, а значит, нет и обмена опытом. С появлением же Совета у жителей появится возможность учиться, общаться и вместе решать свои проблемы. В свою очередь администрация Владивостока сможет получать объективную информацию о ситуации на рынке жилищных услуг и содействовать горожанам в ее улучшении".

На базе коллегиального органа будут организованы семинары, призванные помочь жителям в их работе в жилищной сфере. Обучающие встречи будут проходить в здании административно-территориального управления Первореченским районом (где также размещается управление содержания жилфонда и городских территорий). Причем горожане могут сами выступать с предложениями о том, какие консультации и от каких специалистов они бы хотели получить. Телефон для справок населения: 36-35-04.

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