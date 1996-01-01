Звоните просто и выгодно: говорите больше, платите меньше

Знаете ли вы, что теперь можно выбирать оператора, через которого вы будете звонить по межгороду или за рубеж из дома и офиса? Эта возможность появилась благодаря тому, что недавно в стране началась демонополизация рынка междугородной и международной телефонной связи, и наконец-то цивилизация пришла к нам не на словах, а на деле.

Телефон в современной жизни - вещь незаменимая. Это средство связи с родными и близкими, а также верный помощник в работе. Бизнес построен на постоянных переговорах, звонках в другие города и страны, а эта статья расходов порой бывает очень значительной. Поэтому каждый заботливый руководитель ищет варианты разумной экономии бюджета своего предприятия.

Еще недавно услуги так называемой дальней связи предоставляла всего одна компания. Согласитесь, несправедливо, что каждый из нас мог выбирать по своим финансовым возможностям и потребностям оператора сотовой связи, а вот компанию, которая обслуживала бы междугородные и международные звонки со стационарных телефонов, выбрать было нельзя. Сегодня такая возможность появилась, благодаря реформе в сфере телекоммуникаций, покончившей с монополией на рынке услуг дальней связи. Теперь организации и частные абоненты могут сами решать, услугами какого оператора междугородной и международной связи им пользоваться, выбирая для себя удобный и выгодный вариант общения.

Бывшего монополиста стали активно теснить конкуренты. Первой компанией, которая вступила в борьбу за клиента и разрушила монополию, стал оператор ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). В отличие от бывшего монополиста МТТ все 13 лет своего существования является полностью рыночной компанией, отлично знающей, что клиентам в первую очередь нужны качество и хорошие цены. И абоненты не остались в долгу - на сегодняшний день уже свыше 7 млн россиян выбрали МТТ. Помимо частных абонентов, все больше коммерческих предприятий, государственных институций в самых различных областях деятельности выбирают сотрудничество с МТТ, предпочитая отличное качество и надежность услуг при разумных расценках на связь.

Среди основных преимуществ МТТ можно назвать высокое качество связи и удобные тарифы, рассчитанные на потребности различных клиентских сегментов.

Тарифы, как правило, ниже тарифов конкурирующих операторов и позволяют существенно экономить. Современная мультисервисная цифровая сеть связи, охватывающая Россию и выходящая далеко за пределы страны, позволяет забыть об "эхе" или шумах в телефонной трубке и обеспечивает качественный дозвон. Неслучайно Минсвязи России отметило МТТ "Премией качества" в номинации "Операторы телефонной связи" в 2006 г.

МТТ предоставляет большой спектр дополнительных услуг связи, который постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка. Среди пользующихся наибольшим спросом - "бесплатный вызов" (звонок по номеру "800"), "телеголосование", "международный бесплатный вызов", информационно-справочные услуги за дополнительную оплату, предоставление универсальных телефонных номеров.

Важно помнить и о безопасности телефонных переговоров. МТТ - единственный российский оператор, который смог получить важный сертификат соответствия международным стандартам безопасности ISO/IEC 27001:2005.

В сентябре этого года МТТ занял лидирующие позиции в целой плеяде авторитетных и беспристрастных рейтингов. Журнал "Эксперт" включил компанию в рейтинг 400 крупнейших предприятий России и отдал МТТ 11 место в списке 20 самых быстрорастущих бизнесов России, причем МТТ стал единственной телекоммуникационной компанией, попавшей в этот рейтинг.

Чуть ранее газета "Коммерсант" включила генерального и финансового директоров МТТ в рейтинг самых высокопрофессиональных менеджеров России. Журнал "Секрет фирмы", по результатам деятельности МТТ в 2006 году, включил компанию в список 350 самых быстрорастущих предприятий страны, причем в отраслевом "ТОП-10" МТТ занял 2 место. А журнал "РБК" включил компанию в рейтинг "Самый быстрорастущий бизнес", куда вошли 50 компаний, показавших самые высокие темпы роста в России.

Для того чтобы воспользоваться услугами междугородной и международной связи МТТ, с компанией необходимо заключить договор. Тогда все звонки на дальние расстояния будут обслуживаться этим оператором. Оформить договор можно в офисе Представительства МТТ в Приморском крае*. После подключения к МТТ порядок набора номера при звонке на межгород или за границу останется прежним, а вот стоимость разговоров существенно изменится. Благодаря МТТ вы сможете значительно сократить расходы на звонки по России и за рубеж!

Прошло время, когда нужно было "брать, что дают", сегодня можно выбирать и не переплачивать, благо появилась возможность серьезно сэкономить.