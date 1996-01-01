Меньше стакана молока в день не уровень великой державы

Подушевой уровень потребления белков (обычно это мясо и молочные продукты) часто используется экспертами для относительной оценки уровня развития экономики государства и доходов населения.

Однако несмотря на все более частые заявления о быстро растущем уровне благосостояния населения России, цифры потребления молочных продуктов не столь оптимистичны.

Так, по данным исполнительного директора Молочного союза Владимира ЛАБИНОВА, в 2006 г. потребление молочных продуктов составило 259 кг на душу населения в год, при рациональной (т.е. обусловленной физиологическим потребностями) норме 392 кг. Такое потребление демонстрируют, например, скандинавские страны.

С питьевым молоком ситуация еще хуже. Его подушевое потребление у нас составляет всего 50 литров в год. Простое арифметическое действие показывает, что в сутки на каждого жителя России приходится всего 140 мл молока! А это очень и очень мало. Даже если принять во внимание, что на Западе все большую долю у питьевого молока отвоевывают разные новомодные напитки на его основе - фруктовое молоко, шейки и т.п., и то потребление молока, например, в США, достигает 90 литров в год на человека.

Пример США не случаен. Еще 15 лет назад в США уровень заболевания остеопорозом среди людей пред- и пенсионного возраста был самым высоким в мире. Просто на время молодости этого поколения, в 50-е и 60-е, пришелся расцвет моды на газированные напитки и колы, и тогдашняя молодежь потребляла мало молока. И годы спустя это обернулось серьезной проблемой для системы здравоохранения и, разумеется, для страховых компаний. Ведь остеопороз сопровождается хрупкостью костей из-за дефицита кальция в организме. А молоко - лучший его источник.

Как известно, страховые компании нигде не любят платить лишних денег и стремятся минимизировать свои будущие расходы. Именно поэтому несколько лет назад в Штатах провели двухлетнее исследование в ряде школ, в ходе которого в школах ввели табу на газированные напитки и добавили в рацион детей не менее стакана молока в день. Исследование показало, что при затратах на проект $2 млн экономия на будущих расходах на лечение раннего остеопороза в этом поколении превысит $20 млн. Во многом благодаря подобным исследованиям автоматы для продажи газировок в американских школах были перепрофилированы на молоко.

Эти цифры лучше любых увещеваний убеждают в пользе молока для здоровья человека. Роль молока в профилактике ожирения, настоящего бича молодого поколения, плотно подсевшего на фаст фуд и забывающего про старое и доброе средство борьбы с лишним весом, также доказана в целом ряде серьезных исследований. А ожирение - не менее "дорогое" заболевание по расходам на лечение его последствий - сахарного диабета и ранних сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом в нашей стране основная часть медицинских расходов ляжет отнюдь не на страховые компании. В такой ситуации, перефразируя известное изречение, дешевле предупредить, чем лечить.

Вопросы экономии в свете последних событий на продовольственном рынке становятся особо злободневными. И не последним в связи с этим является вопрос, связанный с сохранностью уже произведенного продукта, о способе его доставки на стол потребителю. Поэтому статистика показывает, что число приверженцев экономии, предпочитающих молоко в мягких полиэтиленовых пакетах, становится все меньше. За несколько лет доля продаж такого молока упала до 40%. Многие поняли, что экономия на литре "полиэтиленового" молока, по сравнению с самым дешевым в картонной упаковке, не более 2-3 руб., а потери от недолго хранящегося пастеризованного молока могут оказаться большими. Ведь барьерные свойства полиэтиленовой упаковки крайне низки. А на пути молока от завода к прилавку не всегда соблюдаются жесткие условия "холодной цепочки". Быстрая порча и необходимость кипячения, сводящая на нет все полезные свойства молока, оборачиваются в итоге потерями.

Доля же молока длительного хранения растет. И эту долю почти полностью занимает многослойная картонная упаковка - знакомый всем нам "кирпич". Ее преимущества - в удобстве и надежности хранения, не требующего холодильника. К тому же все большее количество горожан покупают продукты в гипермаркетах с запасом на неделю, и в этом случае картонная упаковка вне конкуренции. Ведь она гарантирует сохранность в молоке всех необходимых человеку витаминов и микроэлементов.

Появившиеся в последнее время пластиковые упаковки для молока в форме бутылок уступают по своим барьерным свойствам более высоким стандартам картона с защитными слоями. Недавние исследования показали, в частности, и ненадежную защиту молока в пластике от света - одного из главных опасных для молока факторов. Воздействие света приводит не только к ухудшению вкуса молока, но и его качества.

Поэтому эксперты рынка считают, что доля молока в пластике будет расти незначительно. Во всяком случае, сегодня его продажи не превышают нескольких процентов, уступая по объему продаж даже молоку в бутылках стеклянных - явному анахронизму нашего молочного рынка.