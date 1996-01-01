С сертификатом Сбербанка малый бизнес станет большим!

Дальневосточный банк Сбербанка России подвел итоги конкурса "Лидер малого предпринимательства" среди своих клиентов. Во Владивостоке лидерами в разных номинациях стали три компании - ООО "Алеко", ЗАО "ТЭКО" и ООО "Вектор Влад".

На торжественной церемонии награждения в центральном офисе Приморского отделения №8635 Сбербанка России царила теплая атмосфера. Предприниматели были весьма тронуты высокой оценкой банка их деятельности.

- Приятно, что нас выделили из сотен других компаний. Не знаю другого банка, который бы так внимательно относился к малым предприятиям, - заметил директор ООО "Алеко" Андрей АЛЕКСЕЕНКО.

Его компания победила в номинации "За стабильный бизнес". В качестве приза Андрею Алексеенко был вручен сертификат на расчетно-кассовое обслуживание по счетам в рублях и иностранной валюте по минимальным тарифам в течение всего 2008 года.

Акция, организованная Сбербанком России, проходила в период с 1 мая по 1 сентября 2007 года. О том, что отбор претендентов был действительно конкурентным, говорит число поданных заявок. 76 малых предприятий и 67 индивидуальных предпринимателей выразили желание принять участие в своеобразном соревновании на удачное ведение бизнеса.

Лидером в номинации "За развитие бизнеса" стало ЗАО "ТЭКО". Для Олега ЛИТОВЧЕНКО, заместителя генерального директора акционерного общества, приятной неожиданностью стал тот факт, что весь будущий год компания может брать кредиты в Сбербанке по льготной процентной ставке.

Победителем в категории "За перспективный бизнес" было определено ООО "Вектор Влад". Руководители этой компании в свое время приняли стратегическое решение - воспользоваться максимальным количеством услуг, предлагаемых Сберегательным банком. И это решение оказалось правильным. Кроме того, компания занимается социально ориентированным бизнесом, - а это еще одно важное требование к номинанту, которое стало определяющим в выборе лидеров малого предпринимательства.

Все победители доказали, что вести свой бизнес честно и прибыльно в современных российских условиях не только возможно, но и выгодно. Ольга ДОЛГОВА, управляющая Приморским головным отделением № 8635 Сбербанка России, подчеркнула, что малый бизнес является серьезной опорой экономики края. Для Сберегательного банка большая честь, что многие предприниматели выбирают его в качестве партнера.

Подобные акции в Сбербанке России проходят регулярно. В частности, с 1 декабря стартует акция, рассчитанная на новых клиентов банка, под названием "Новогодний тариф". Всем юридическим лицам и предпринимателям, открывшим счета в Сбербанке в период с 1 по 31 декабря т.г., эта услуга обойдется на 20% дешевле. Так что открывайте счета в Сбербанке России, и ваш малый бизнес в скором времени превратится в большой!