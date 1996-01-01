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Активы Росбанка составили почти 400 млрд руб.
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Капитал АКБ "РОСБАНК", используемый для расчета обязательных экономических нормативов, на 1 ноября 2007 г. превысил 31 890,38 млн руб. Рост показателя с начала года составил 28% (на 01.01.2007 г. - 24 931,83 млн руб.).
Объем активов (валюта баланса) АКБ "РОСБАНК" увеличился с начала года на 5% и на 1 ноября 2007 г. составил 398 630,27 млн руб. (на 01.01. 2007 г. - 379 160,74 млн руб.). АКБ "РОСБАНК" является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам.
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