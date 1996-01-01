"Отдайте мои гроши, господин Зюганов!"

Пенсионерка из Ульяновска подала на лидера КПРФ в суд - с требованием вернуть ей партийные взносы за 36 лет.

Много ли нужно человеку, чтобы разочароваться в своем кумире? Много. Иногда для этого требуется прожить целую жизнь. Пенсионерка Наталья КОЛГАНОВА из Ульяновска была настоящей коммунисткой с многолетним стажем и не поменяла своих убеждений даже тогда, когда рухнул Советский Союз, а принадлежность к партии Ленина стала сильно осложнять жизнь многим партийцам. Пожилая женщина не смогла пережить другое - в ее глазах рухнул авторитет лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

- Я хочу отделить мои честно заработанные крупицы от грязных денег теневых оборотов, и потому просила бы вернуть мне все мои партийные взносы с 1971 г., когда начал исчисляться мой кандидатский стаж, по сегодняшний день включительно, - написала Колганова в исковом заявлении в суд. - Надеюсь, ведомости в партархивах КПСС и КПРФ хранятся надлежащим образом?

Как сообщил интернет-портал "УралПолит Ru", сначала пенсионерка пыталась отсудить свои партвзносы у Зюганова в Ульяновске. Но ей сказали, что иск подается по месту нахождения ответчика, и скромный дворник отправила документ заказным письмом в Мещанский суд Москвы. Будет ли ее дело принято к рассмотрению, пока неизвестно. Истица уверяет, что отсудить деньги у красного вождя для нее не главное.

- По нынешним временам мои взносы за все эти годы, конечно же, гроши, - заявила Колганова. - Просто я не хочу, чтобы на мои трудовые деньги Зюганов продолжал обманывать народ и рядовых коммунистов. Раньше я верила ему как самой себе, но теперь горько об этом сожалею.

После развала Советского Союза и яростной травли КПСС, рядовые коммунисты были шокированы. Ведь потерпела поражение не только идеология - рухнул дом, который они строили и в котором жили. Но они искренне верили, что идея социально справедливого общества не погибла. Что эта идея еще будет востребована. Несмотря на яростную пропаганду, многие коммунисты не поверили прожектам либералов, обещавших молочные реки с кисельными берегами в грядущем капиталистическом раю. Им тогда казалось, что возглавивший КПРФ Геннадий Зюганов сможет влить новую кровь в дряхлеющее "тело" старой - новой партии.

Что это человек, готовый ради торжества идеи на все, вплоть до самопожертвования. Как герой фильма "Коммунист", которого блестяще сыграл советский актер Евгений Урбанский (тот, если помните, ради светлого будущего грудь под пули подставил). А потом пришло жестокое разочарование?

Вступив в КПРФ, Колганова надеялась, что эта партия будет защищать интересы людей труда, таких как она, но оказалось, что это далеко не так. Геннадий Зюганов, человек явно не бедный, неплохо вписался в правящую элиту критикуемого им "антинародного государства". Ездит на шикарных автомобилях, отдыхает на дорогих курортах и не считает, что это антинародно. В соратниках у лидера коммунистов - бывшие приятели Ходорковского из ЮКОСа. А до простых членов партии ему и дела нет. О них он вспоминает только накануне выборов?

Выйдя на пенсию, жительница Ульяновска, имеющая высшее образование и 40-летний трудовой стаж, пошла... подметать улицы. А куда было деваться? И не одна она переквалифицировалась в дворники - ветеранов с мизерной пенсией, вынужденных подрабатывать, где придется, у партии несть числа. Вот бы о ком Геннадию Андреевичу позаботиться! Почему бы для этих людей не создать фонд поддержки, например, из тех средств, которые бездумно тратятся на проживание вождя КПРФ в элитном санатории в Крыму за $800 в сутки? Но Зюганов об этом, похоже, не задумывается. У него другой круг интересов. Анекдоты про политических конкурентов сочиняет, гуляет на всю катушку в Сибири с местным партактивом?

Колганова поняла, что ее голос в КПРФ ничего не решает. Что она - всего лишь один из многих статистов партии. Что Зюганов "приватизировал" право говорить от лица рядовых членов КПРФ. И не товарищ он вовсе коммунистам, а господин. Господин Зюганов?

Не могла она смириться и с исключением из партии Светланы Горячевой. По этому поводу коммунисты из глубинки писали в ЦК, спрашивали - чем Горячева провинилась перед КПРФ. Но, несмотря на настойчивые запросы с мест, партийная верхушка отмолчалась. Колгановой было по пути с КПРФ до тех пор, пока из нее не стали исключать самых честных и принципиальных. С такой партией ее уже не могли связывать ни моральные, ни материальные обязательства.

Казалось бы, нет в этой истории ничего сенсационного. От "забронзовевшего" Геннадия Зюганова, считающего себя главным выразителем левых идей, не убудет, если еще один коммунист громко хлопнет дверью. Много их было. И исками его не напугаешь. Суть в другом. Даже если суд откажется рассматривать иск Колгановой, это никак не повлияет на моральную сторону ее поступка. Потому что на наших глазах вершится другой суд - суд совести. И над Зюгановым, и над КПРФ, которых судит рядовой коммунист. Теперь уже бывший. И вердикт этого суда может оказаться гораздо серьезнее, чем решение столичных служителей Фемиды?

Использован материал с сайтов: www.ulpressa.ru, www.fedpress.ru/federal/polit/vlast/id_74732.html