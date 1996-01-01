Есть "просто масло", а есть MOTUL

Исторически повелось, что в Приморском крае первыми распробовали спортивные эксклюзивные модели авто и мотоциклов, предназначенные для внутреннего японского рынка. Впервые в постсоветской России мы узнали об оппозитном двигателе и системе изменения фаз газораспределения, антиизносном покрытии цилиндропоршневой группы и о банальном на сегодня турботаймере...

Именно по этому пути пошла компания "Субару-Маркет", изначально поставляя эксклюзивные смазочные материалы лишь своим постоянным клиентам. Сегодня "Субару-Маркет" - официальный дистрибьютор французской компании "MOTUL" на Дальнем Востоке.

Что же такое MOTUL?

Компания "MOTUL" сделала дерзкую ставку на новейшие технологии более полутора века назад. Но и сегодня не прекращается прогресс создания новых формул, которые позволят предоставить для требовательных автомобилистов лучшую продукцию по лучшей цене.

Всегда ориентируясь только на новейшие разработки, "MOTUL" ещё в 1966 году первой предложила покупателям полусинтетическое масло, а уже в 1971 году в их ассортименте появилась первая в мире стопроцентная "синтетика", причём не содержащая нефтепродуктов.

Вообще, есть единственно верное выражение, основанное на выводах мировых специалистов: "MOTUL" - лидер в синтезе, первооткрыватель эстеров.

Эстеры (эфиры) растительного происхождения имеют незаурядные смазывающие свойства: эффект "прилипания" к поверхностям металлических деталей, сохранение текучести при низких температурах, обеспечение стабильной вязкости и отличные биоразлагающие свойства. Все эти свойства в переводе на язык потребителя означают снижение износа двигателя, снижение расхода масла и снижение внутреннего трения.

Кроме того, в маслах "MOTUL" также запатентована и использована технология Technosynthese - процесс производства высококачественных гидрокрекинговых масел (гидрокрекинг - обработка масляных фракций под высоким давлением в присутствии водорода и дорогостоящих катализаторов).

Только лучшее

Проявляя особое внимание ко всем этапам развития автомобилей, мотоциклов, снегоходов и катеров, фирма "MOTUL" научилась предвосхищать требования производителей двигателей к смазочным материалам. Всякий раз "MOTUL" закреплялась на позициях всемирно известной фирмы и компетентного специалиста в производстве синтетических масел. Новейшее оборудование и грамотные специалисты - основной принцип работы компании. Небольшой семейный бизнес "MOTUL" был и остается уникальным: производится масло только в Париже на единственном заводе, что позволяет, во-первых, мобильно запускать в технологический процесс новейшие разработки, во-вторых, избегать подделок. Результат данной стратегии развития: более трехсот наименований смазочных материалов высшего уровня, отвечающих современным реалиям рынка.

Масла "MOTUL" пользуются огромной популярностью в Японии и являются базовыми для автомобилей Subaru, Honda, Nissan, для всех марок мотоциклов Yamaha, Honda, Suzuki. Множество побед в автоспорте, сотрудничество с крупнейшими спортивными тюнинговыми ателье - Nismo, Subaru STI, Mugen. Кроме того, "MOTUL" - безусловный лидер в мотоспорте: многочисленные победы в субербайке и мотокроссе сделали продукцию этой французской компании любимой для тысяч байкеров.

Не стоит забывать и о том, что существует целая линейка масел "MOTUL" для водномоторной техники, квадроциклов, снегоходов и агротехники. В общем, можно сказать, что "MOTUL" - уникальная разработка для каждого отельного вида транспорта.

Сервис

На сегодняшний день компания "Субару-Маркет" располагает ассортиментом в 270 наименований продукции масел и смазок "MOTUL". Грамотные консультанты помогут выбрать подходящий именно Вам и Вашему авто продукт. Будь это всесезонное минеральное масло, полусинтетика либо эксклюзивный синтетический или биоразлагаемый продукт, который является уникальной разработкой "MOTUL" и не имеет аналогов в мире благодаря 100% экологичности и повышенным смазывающим свойствам. Помните, дальневосточная зима - суровое испытание для моторов. Так что подойти к эксплуатации двигателя при отрицательных температурах нужно во всеоружии. И посоветовать здесь можно следующее: рассчитайте критерий надежности. MOTUL - заливай лучшее! Спрашивайте в магазинах города.

690066, Приморский край, г.Владивосток, ул. Тунгусская, 50. Тел. 8 (4232) 41-55-88, факс: 8 (4232) 41-98-99,

www.subaruvl.ru.