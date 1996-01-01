Ловкость рук и никакого мошенничества

Небольшой конфликт, возникший во Владивостоке между участницей долевого строительства и собственно застройщиком, позволил вскрыть сомнительного рода схему. Согласно ей, судебный пристав-исполнитель в связке с адвокатом, используя гражданина Китая, обогатились на перепродаже квартир.

Конфликт между дольщицей Н.Д. СЛЮСАРЕВОЙ и застройщиком ЗАО "ДВСК" начался еще в 2004 г. и заключался в следующем. Представители ЗАО вовремя не выдали ей документы для оформления права собственности на квартиру в новостройке из-за $2,5 тыс., которые дольщица задолжала "ДВСК". Женщина обратилась в суд, который не только обязал застройщика передать истице необходимые документы, но и выплатить ей ущерб в размере около 800 тыс. руб.

Выиграв суд, адвокат Слюсаревой ДЕМЧЕНКО Е.Н. зачем-то направила исполнительные листы в два отдела Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю - Первомайского района и неподведомственному Ленинскому. А Ленинский отдел, по сути, не имеющий никакого отношения к делу, начинает активную работу с должником - "ДВСК", с которого нужно "стрясти" те самые 800 тыс.

Читателю стоит разъяснить, что в работе по взысканию долгов есть правила. Образно говоря, для уплаты долга все имущество должника "выстраивается" в очередь. Сначала взыскание обращается на имущество первой очереди, потом - второй и так далее. А судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского района наложила арест на одну из квартир "ДВСК" в той же новостройке, где между сторонами возник конфликт.

Надо сказать, недвижимость должника относится к третьей очереди, а имущество первой очереди, а такое имелось(!), пристав искать не стала. Да и когда - если арест на квартиру исполнитель наложила в тот же день (что практически никогда не случается), когда было возбуждено исполнительное производство? Кроме неподведомственности дела и нарушения очередности есть еще один нюанс. Почему пристав арестовала квартиру, не дав "ДВСК" добровольно выплатить 800 тыс. руб. Слюсаревой?

Через некоторое время исполнительное производство передали другому приставу - АНДРОСОВОЙ Т.И. Она привлекла для оценки 4-комнатной квартиры в новострое по ул. Некрасовская, 48а независимую компанию, которая дала заключение, что это жилье стоит 3,7 млн руб., что почти в половину меньше ее реальной стоимости.

Спустя несколько дней Андросова подала заявку в Приморский филиал Российского фонда федерального имущества (РФФИ) о выставлении арестованной во Владивостоке квартиры на продажу. РФФИ в свою очередь разместило объявление о торгах в... хабаровской газете. Как отметил начальник юридического отдела ЗАО "ДВСК" Михаил ИВАНЦОВ, РФФИ намеренно рассчитывал на то, что хабаровчане не начнут наперебой подавать заявки на покупку жилья в краевом центре Приморья, даже по заниженной стоимости. У юриста даже возникло подозрение, что РФФИ, похоже, также поучаствовал в схеме. По слухам, такие "услуги" фонда были недешевы - от $5 тыс. до $7 тыс.

Торги были признаны несостоявшимися в связи с непоступлением заявок на участие в них, и Андросова предложила Слюсаревой арестованную квартиру оставить себе, а затем продать, чтобы забрать те самые 800 тыс. руб. Последняя была готова отказаться, но тут посыпались угрозы от... ее собственного адвоката: если Слюсарева не оформит квартиру на себя и не продаст ее дальше "человеку", которому защитник обещала, то со Слюсаревой и ее семьей расправятся. За Демченко, знаете ли, стоят большие люди. В доказательство представители этих больших людей даже явились к Слюсаревой и всерьез напугали.

Чтобы отвязаться от своего "защитника", Слюсарева согласилась, а потом, как ей и приказали, переуступила право требования за 355 тыс. руб. какому-то 25-летнему китайцу ЛЮ Гуйбиню, чьим представителем также была Демченко. Теперь те 800 тыс. руб. "ДВСК" должна уплатить уже г-ну Лю. В тот же день организаторы сделки предложили китайскому туристу оставить за собой 4-комнатную квартиру, не объяснив, что разницу в размере почти 3 млн руб. он должен вернуть "ДВСК".

Однако ровно через неделю Демченко по доверенности от Лю Гуйбиня перепродает квартиру уже некому САФОНОВУ, и он регистрирует ее на себя. Получилось, что китаец Лю продал квартиру, не выплатив застройщику ни копейки, и уехал на родину. Сколько ему пообещали заплатить для участия в махинации, история умалчивает. Известно одно: как сообщило Управление по делам миграции УВД Приморского края, в день продажи квартиры Сафонову Лю Гуйбинь уже выехал на родину. Таким образом, факт его присутствия на сделке купли-продажи весьма сомнителен. А к нынешнему владельцу квартиры на ул. Некрасовской Сафонову, как к добросовестному приобретателю, согласно последней судебной практике, ничего не предъявишь. Как и к Демченко, которая сразу покинула Приморье и уехала в неизвестном направлении.

Осталось предъявить претензии к приставу-исполнителю Андросовой, которая, к слову, пошла на повышение - недавно ее назначили заместителем руководителя ОСП Фрунзенского района. В настоящее время ею занимается Следственное управление при Прокуратуре Приморского края по направленному помощником прокурора Ленинского района Евгенией ХИЖИНСКОЙ материалу. Управление решает вопрос о возбуждении в отношении пристава-исполнителя уголовного дела по ст. 293 Уголовного кодекса РФ - халатность. Правда, максимальная ответственность, предусмотренная этой статьей - арест до 3 месяцев.

В настоящее время в производстве приморского Арбитражного суда находится иск от ЗАО "ДВСК" об истребовании тех "потерянных" при продаже китайцем 3 млн руб. с Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю. Ведь именно по вине их сотрудника и произошло это "недоразумение". Если арбитраж обяжет приморскую ФССП выплатить эту сумму строительной компании, служба судебных приставов может взыскать 3 млн. с "провинившейся" Андросовой в порядке регресса.