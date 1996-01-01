Актриса Элина Быстрицкая: "Справедливость я защищала с кулаками!"

Аксинья из "Тихого Дона" уже полвека верна родному Малому театру. Только что у нее блестяще прошел премьерный спектакль "Любовный круг", в котором она исполнила роль взбалмошной кокетки...

БЫСТРИЦКАЯ давно уже не играла главных ролей, и это своеобразный бенефис выдающейся актрисы накануне ее юбилея. Жизнь этой великой женщины как будто вобрала в себя весь двадцатый век. Что тут говорить, если на роль Аксиньи актрису утвердил сам Михаил ШОЛОХОВ, а итогом легендарной картины стала всемирная известность и любовь миллионов россиян.

Недавно она вступила в партию "Справедливая Россия", и это зрелый, осознанный шаг знаменитой актрисы. Мало кто знает, что в молодости ей приходилось защищать справедливость кулаками! В самом прямом смысле слова.

- Что же произошло тогда, Элина Авраамовна?

- В институте я наотмашь ударила хулигана так, что он отлетел к стенке! Я стояла возле аудитории, где должна была читать сказку о Ленине, вечером у нас как раз планировался траурный ленинский вечер. Это была весна 1953 г. Закрыв глаза отрешенно зубрю текст и вдруг - оглушительный свист прямо в ухо! Ну я и дала негоднику со всего размаху затрещину. Из этого рядового случая раздули целый скандал! Мне сказали: завтра будет приказ об отчислении. Я ответила: если завтра отчисление, послезавтра ищите меня в Днепре.

- И чисто по-человечески не побоялись такое сказать?

- Я пережила горькую борьбу с родителями, чтобы попасть в театральный институт. В 1947 г. пыталась поступить, но папа уговорил директора не принимать меня. Он скептически относился к моему желанию стать актрисой. И театральный был мною выстрадан, понимаете? И вот комсомольцы устроили собрание, разборку до трех часов ночи тяжелейшую, как это было тогда принято. От меня потребовали, чтобы я положила на стол комсомольский билет. Я ответила: получала его на фронте и вам не отдам! Конечно, это была дерзость великая, но я была убеждена, что имею право так себя вести. Потому что я была абсолютной комсомолкой. Я была защитницей СССР. Я была фронтовичкой. Добивалась всего сама, была взрослой, сильной и очень уверенной в справедливости. Мне объявили выговор, а через два месяца сняли.

- Ваше прямодушие мешало в жизни?

- Я об этом не думала. У нас в семье было принято: это порядочно, это непорядочно. Это я усвоила на всю жизнь. Я не могу сделать то, за что мне потом будет стыдно. С собой не спорю - и мне комфортно. Стараюсь не надоедать никому, не вешаю своих проблем. Сама зарабатываю себе на жизнь, и мои потребности соответствуют моим возможностям. А это что-то значит. Пойти на нечестный поступок, чтобы иметь больше, не могу. Я - Овен, он всего добивается сам. Когда я училась в театральном, мечтала играть Аксинью из "Тихого Дона". Мой педагог возражал: мол, мне впору романтические героини. А у меня осталась заноза. И я доказала себе и ему, что могу сыграть Аксинью. В съемках "Тихого Дона" очень помогло мое случайное знакомство с казаками во время войны. Тогда я поняла отличие казачек от крестьянок. Казаки были вольнолюбивые люди. Все грамотные, очень религиозные, умеющие работать и ценящие это умение в себе. Когда начались съемки, Герасимов сразу же пригласил самодеятельный казачий хор, с которым мы, актеры, проводили почти все время. Общение с ними стало для нас уроками жизни.

- Что было самым страшным во время войны?

- Многое: боль за близких, бедность, ежеминутное ощущение опасности. Мой отец был военврачом, а мне тогда было уже 13 лет. У меня была младшая сестричка, я пеленала ее, носила каждый день по два ведра воды из колонки, вместе с отцом работала в госпитале до 1942 г. Потом он ушел под Сталинград, а мы остались работать с мамой. Прием раненых - это несколько суток без сна. А потом надо было идти домой по черному пустому городу. У меня было "оружие" - заточенная металлическая расческа... Как-то возвращаюсь, а квартирная хозяйка рассказывает: сестричка сказала, что если убьют, то лучше в постельке. Понимаете, когда ребенок четырех-пяти лет такие вещи говорит... Я училась держать себя в руках, понимала: никто не должен видеть тебя беспомощной?

- А сегодня, на ваш взгляд, справедливость возможна?

- В молодости я верила всему, потому что сама не лгала. Я и сегодня не лгу, но многому не верю, потому что опыт показывает: не все, что говорится, делается. Многое из того, что говорилось тогда, оказалось неправдой. Но чувство справедливости во мне неизменно.

В госпитале я видела, как люди, защищавшие нашу страну, умирали от ран, а те, кто выжил, отдали все, чтобы страна после войны поднялась с колен. Как и их дети, люди моего поколения. Они честно и с полной отдачей трудились, чтобы Россия стала сильной и великой. И страна наша людским трудом обрела могущество, у нас все было передовое - от космоса до кинематографа. А сейчас нашим пенсионерам очень сложно, и их состояние - одно из важнейших обстоятельств, приведших меня в "Справедливую Россию". Я не могу относиться равнодушно к тому, что происходит в стране!

У меня есть свое мнение, но я его никому не навязываю. Во-первых, это бесполезно: никто не принимает чужое мнение. А во-вторых, только поступками можно что-то изменить, разговоры ни к чему. По любому поводу я могу отреагировать поступком, поэтому и приняла решение вступить в партию справедливых.