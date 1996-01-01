Папилломавирусы: скрытая угроза

34-летнюю Людмилу ничто не беспокоило. Последний раз она была у гинеколога 10 лет назад, сразу после рождения сына. И только когда они с мужем задумались о втором ребенке, решила вновь посетить доктора. Кольпоскопия показала изменения на шейке матки. Мазок на атипические клетки - дисплазию (предраковое состояние). Обследование на вирусы обнаружило два папилломавируса высокого онкогенного риска. А проведенная биопсия - рак шейки матки. И вместо родильного дома Людмила была направлена в онкодиспансер.

"Папилломавирусы высокого онкогенного риска действительно очень опасны, поскольку в 80% случаев вызывают риск развития рака шейки матки, - рассказывает замдиректора по лечебной части МЦ "Асклепий" Оксана Владимировна СЕМУХИНА. - И очень коварны. Передаются половым путем, причем заражение может произойти уже при первом половом контакте. Если же у женщины есть эрозия на шейке матки, то онкологический риск еще выше. Эти вирусы могут существовать в организме в скрытой форме до 2-х лет. Порой человек, являясь носителем, сам не болеет, но заражает партнера. Вирусы папилломы человека среднего и низкого онкогенного риска тоже требуют лечения, поскольку при их клиническом проявлении у беременных назначается кесарево сечение - иначе у младенца может быть папилломатоз гортани или носоглотки.

- По каким признакам можно определить наличие этих вирусов в организме?

- Сложность в том, что папилломавирусная инфекция имеет как клиническое проявление - разрастание папиллом на слизистых половых путей, так и субклиническое, когда патологические изменения выявляются только при кольпоскопии.

- И как с ними бороться?

- Своевременно выявлять возбудителя и проводить адекватное лечение, направленное на его устранение. И ни в коем случае не заниматься самодиагностикой и самолечением. Некоторые женщины при выделениях, жжении и зуде ставят себе диагноз "молочница" и начинают принимать противогрибковые препараты. Иногда это временно снимает симптоматику (которая все равно возвращается, ведь истинная причина не устранена), а порой, напротив, вызывает обострение. Для того чтобы лечение было эффективным, нужно сначала определить возбудителя. И сделать это можно только в лабораторных условиях. "Асклепий" использует для этого ПЦР-диагностику, обнаруживая даже единичные клетки возбудителя на уровне ДНК. Кроме того, мы предлагаем пациентам комплексное обследование, направленное на выявление целой группы вирусов: герпеса, зостера, цитомегаловируса и папилломы человека... Это позволяет точно определить причину заболевания, вовремя назначить эффективное индивидуальное лечение и избежать страшных последствий.

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