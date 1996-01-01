Валерий Золотухин: "Патриотизм у россиян в крови!"

Не успел фильм Владимира ХОТИНЕНКО "1612. Хроники Смутного времени" выйти в широкий кинопрокат, неоднозначными отзывами о нем запестрели все виды прессы. Прокатчики преподносили этот фильм как "глобальное авантюрное историко-приключенческое кино" со звездами, мегабюджетом и любовной интригой.

Актерский состав в "1612" - и в самом деле звездный: Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, Федор БОНДАРЧУК, Александр БАЛУЕВ, Марат БАШАРОВ. И деньги на создание фильма потрачены немалые - $12 миллионов, и любовь, что движет Солнце и светила, определяет сюжет фильма, но все это, по мнению народного артиста России Валерия ЗОЛОТУХИНА, сыгравшего в фильме роль мудрого старца-прорицателя, далеко не главное.

- Валерий Сергеевич, "1612" оценивают очень неоднозначно. Режиссера в чем только не обвиняют: и в отступлении от исторической реальности, и в выполнении госзаказа, и в подражательстве блокбастерам Голливуда. Как Вы, уважаемый актер и активный политик из "Справедливой России", относитесь к этому фильму?

- Актеру сложно высказываться о фильме, в котором он сыграл недавно. Необходимо время, чтобы абстрагироваться, чтобы утихли страсти, перебродили эмоции. Не уверен, что непредвзятая оценка картины актером возможна в принципе. Моя, как и любая, тоже будет субъективной. А по поводу обвинений могу сказать следующее: история с отзывами о "1612" напоминает мне историю "Дозоров". Их ведь тоже раскритиковали в пух и прах, но эта волна улеглась. И потом тут много привнесенных факторов: и якобы госзаказ, и выход фильма, опять-таки якобы приуроченный к Дню народного единства... Все это народ наш не одобряет, потому что получается, что человеку что-то навязывают. Но почему-то все проходят мимо того, что фильм-то вышел в прокат не 4, а 1 ноября, а это день рождения великого русского полководца князя Дмитрия Пожарского!

- Но Кузьмы Минина, соратника Пожарского, в картине-то нет, и других исторических несоответствий достаточно...

- Да, и это возмущает тех, кто привык мыслить стереотипами, усвоенными еще в средней школе. Ведь что обычный человек знает о Смутном времени? Хорошо, если он вспомнит, в каком это было веке! А более просвещенные, конечно же, перечислят: Минин-Пожарский (спасибо знаменитому памятнику!), Иван СУСАНИН, Лжедмитрий... Но копнуть глубже смогут уже немногие.

Конечно, фильм не является исторической калькой, в нем действительно много несоответствий. Слово "хроники" вроде бы к ним обязывает, но задача искусства - не в скрупулезном воспроизведении реальности, к тому же историческую реальность, и в этом Хотиненко абсолютно прав, воспроизвести практически невозможно. Кажется, Дюма сказал: "История - это гвоздь, на который я вешаю свои романы". Не поручусь за точность цитаты, но идея была такой и у Хотиненко. Он прав - достоверных источников сохранилось немного, а те, которые дошли до нас, написаны людьми, то есть не могут претендовать на объективность. Скажите, зачем нужно было сравнивать "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Юнгвальда-Хилькевича с историей Франции? Поэтому, конечно, "1612" - это в каком-то смысле сказка. Сказка удивительная и необычная. Да, похожая на Голливуд, но не голливудская, однако захватывает крепко. Якобы "Хроники", но это условность, зато нет исторического занудного педантизма. Поэтому фильм, я думаю, с удовольствием смотрит молодежь, однако и людям моего поколения я рекомендую его посмотреть. И самое главное - "1612" учит патриотизму и справедливости.

- То есть Вы полагаете, что после просмотра фильма молодежь кинется штудировать учебники по российской истории?

- Конечно, молодежь мало что знает об истории нашей страны, но интерес к ней у людей есть, и именно сейчас он нарастает, потому что Россия опять и в который уж раз находится перед выбором исторического пути. И вопрос, откуда брать национальное самосознание, на что опираться - далеко не риторический и не праздный. Ведь Россия - великая держава, российские люди невероятно талантливы, так почему же мы забываем об этом и бесконечно смотрим на Запад? Почему не занимаемся своей страной, даем ее разбазаривать? Аналогию Смутного времени с современностью пресса (не создатели фильма!) провели ведь далеко не случайно. Самое страшное в Смутном времени заключалось в том, что на российский престол было такое количество претендентов, что жители страны порой не знали, кто же ею правит! И когда сегодня россияне не знают собственной истории и наступают на те же грабли (ох как мы любим это делать, потому что не любим учиться!) - это плачевно, потому что мы топчемся на месте, а могли бы давно шагать вперед! Но чтобы шагать, нужно иметь силы, в первую очередь духовные, нужно сознавать, куда и зачем шагать.

И вся прелесть фильма в том и заключается, что он наверняка подтолкнет зрителя осознать величие и могущество страны, причем сделает это лучше любых учебников. Ведь в итоге восторжествовала справедливость, заложенная в наши души на генном уровне! В нее свято верит мой герой, отшельник-столпник, потому и несет свой тяжелый крест и стальные цепи-вериги безропотно и одухотворенно. В нее верю и я сам, потому и вступил в партию "Справедливая Россия" и буду защищать справедливость всеми средствами. И в первую очередь средствами искусства, главная задача которого - делать человека лучше. Лучше - значит честнее, добрее, справедливее, ведь это взаимообусловленные качества. И если после просмотра фильма у кого-то на душе стало лучше (а ведь таких отзывов, я знаю, тоже много), причем просто так, без каких-то определенных причин, значит, мы своей цели достигли.