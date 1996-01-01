Оптимистичный "Феликс"

Спрос на офисную мебель будет расти - уверен Алексей ВЕСЕЛОВ, директор салона "Феликс" во Владивостоке. У этого рынка хорошие перспективы, главное - поддерживать высокую планку и постоянно работать над качеством услуг.

- На рынке офисной мебели наблюдается стабильный рост (10-15% в год в целом по России) - эта тенденция напрямую связана с развитием экономики. Сегодня не только частные компании, но и государственные учреждения могут себе позволить обновить фонды, при этом клиент становится более требовательным. Если раньше главным критерием выбора для многих заказчиков была низкая цена, то теперь предпочтения изменились: люди больше стали обращать внимание на качество, повысился спрос на мебель среднего ценового сегмента, выросли продажи дорогих моделей. За последние годы российские производители офисной мебели значительно улучшили качество и расширили ассортимент, что привело к усилению тенденции импортозамещения. Особенно ярко это проявилось в сегменте мебели для персонала, где доля продукции отечественного производства уже достигла 80%.

Если говорить о VIP-сегменте, то здесь процесс импортозамещения идет медленнее: дело в том, что в сознании покупателя престижная мебель зачастую ассоциируется только с европейскими марками, и совершенно напрасно. За последний год компания "Феликс" вывела на рынок несколько кабинетов для руководителя, которые по качеству и дизайну нисколько не уступают итальянским моделям, а по цене значительно доступнее. Наконец, еще одна тенденция, которая набирает обороты и в целом по России, и, в частности, на Дальнем Востоке, - увеличение спроса на рабочие столы и кабинеты для домашнего пользования.

- Какая роль сегодня отводится мебели в офисном интерьере?

- У нас уже появились клиенты, для которых мебель является не только утилитарным предметом для организации рабочего процесса, но и неотъемлемым элементом корпоративного стиля. Прежде всего, речь идет о крупных компаниях со сложившейся корпоративной культурой - зачастую они привлекают профессиональных дизайнеров для проектирования офисных интерьеров, но нужно отметить, что эта тенденция пока не получила массового распространения. В последнее время стало больше клиентов, которые отдают предпочтение офисам со свободной планировкой в формате open space. В связи с этим вырос спрос на офисные перегородки, которые также можно приобрести в салонах "Феликс".

- Что можно сказать о состоянии рынка офисной мебели во Владивостоке и как вы оцениваете свою позицию на этом рынке?

- В нашем городе конкуренция достаточно сильная - это стимулирует игроков к формированию новых предложений и дальнейшему улучшению сервиса. В текущем году соотношение сил не претерпело существенных изменений, если не считать, что один из старейших поставщиков офисной мебели вынужден был покинуть рынок. Наша компания появилась во Владивостоке несколько позже, чем другие крупные игроки, - 5 лет назад, но за это время мы добились значительных успехов и задали нашим конкурентам высокую планку, которую им приходится поддерживать, чтобы выжить на этом рынке. В отличие от других салонов, мы предлагаем одну торговую марку, являясь официальным представителем компании "Феликс". Поскольку мы работаем напрямую с производителем, то можем предложить своим покупателям лучшие цены и высокий уровень сервисного обслуживания. Доставка, сборка, вывоз упаковки, разработка дизайн-проекта - все эти услуги в нашем салоне предоставляются бесплатно. Для клиентов, которые приобретают дорогие кабинеты импортного производства, у нас работает квалифицированный мастер-краснодеревщик - он обслуживает этот кабинет "пожизненно", даже после окончания гарантийного срока.

- В чем преимущество "Феликса" перед другими производителями?

- "Феликс" является крупнейшим производителем офисной мебели в России, на его долю приходится 22% от общего объема производства офисной мебели РФ, более 50% от объема продаж в Москвы, 28% от объема продаж в РФ. Несмотря на такие колоссальные масштабы, компания продолжает активно развиваться - "Феликс" является лауреатом IV Всероссийской лесопромышленной премии в номинации "Самая динамично развивающаяся компания в мебельной промышленности". Вот уже несколько лет подряд торговая сеть "Феликса" завоевывает награды на престижном всероссийском конкурсе "Золотые сети" в номинациях "Мебель", "Офисная мебель", "Лучшая торговая сеть". За лучший ассортимент и идеальный сервис компании присвоено звание лауреата премии "Российский Торговый Олимп".

"Феликс" постоянно расширяет свой ассортимент, что позволяет нам удовлетворять самые изысканные запросы покупателей. Компания дает гарантию до 7 лет на мебель собственного производства и до 5 лет на мебель, поставляемую из-за рубежа (Италия, Испания, Германия). Единая дисконтная карта действует в салонах "Феликс" по всей России, что очень удобно для корпоративных клиентов, открывающих филиалы в других городах. Компания ежегодно наращивает объемы производства и осваивает новые рынки: сегодня, помимо офисного направления, "Феликс" предлагает мебель для дома, для гостиниц, для дошкольных и школьных учреждений.

- Чем запомнится этот год для вашей компании?

- В 2007 г. мы реализовали проекты по оснащению помещений многих крупных организаций: зданий Владивостокского представительства ЗАО "ВТБ 24", АКБ "Приморье", "Росбанка", "Балтийского Банка Развития", офисов компаний "Майкрософт Рус", "Грасп", Регионального биржевого центра "ВВМБ Дальний Восток", ТД "Игнат" и многих других. Наконец, в этом году мы отметили первый "день рождения" мебельного салона "Феликс" в Хабаровске.