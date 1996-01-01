Как создавался "БИЛЕТУР"

На приморском рынке за последние несколько лет появилось большое количество новых торговых марок. Мы, как потребители, втягиваемся в конкурентную борьбу брендов. Становимся свидетелями их успехов и неудач. Что скрывается за успешными брендами? Какова история их происхождения? Сегодня мы уделим внимание торговой марке "БИЛЕТУР".

Когда несколько месяцев назад рекламные щиты начали пестреть предложениями от некоей "Всероссийской сети "БИЛЕТУР", а офисы "Приморского аэроагентства", крупнейшего игрока на рынке продажи билетов и туруслуг, начали изменять вывески на одноименное название, это вызвало немало слухов: то ли на местном рынке продажи билетов и туристических услуг появился новый федеральный игрок, то ли в "Приморском аэроагентстве" поменялся владелец?

Досье ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" (сокращенно "Приморское аэроагентство") работает на рынке продажи авиабилетов с 1948 г., в секторе туристических услуг - с 1997 г. Располагает крупнейшей в России сетью собственных филиалов, насчитывающих более 45 точек продаж не только в городах Дальнего Востока, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. Компания входит в десятку крупнейших турфирм страны, включена в Генеральный реестр туристических агентств и неоднократно становилась победителем конкурса "Лучшее агентство России". Только в 2006 г. через агентство реализовано более 230 тыс. авиабилетов.

О том, что на самом деле скрывается за емким и броским названием "БИЛЕТУР", ДДГ "ЗР" рассказал директор по маркетингу ОАО "Приморское аэроагентство" Антон МАРТЮШЕВ.

- Хочу развеять все слухи. Корни торговой марки "БИЛЕТУР" чисто приморские. Никакой новый игрок федерального масштаба на наш рынок не зашел, никто нас не перекупал. Наоборот, наша компания сегодня достигла такого уровня, что мы на равных конкурируем с крупными компаниями федерального значения и можем с полным правом позиционировать себя как "Всероссийская сеть". "БИЛЕТУР" - это новая торговая марка, под которой теперь работает розничная сеть "Приморского аэроагентства".

Этот шаг был обусловлен целым рядом причин. Начнем с того, что полное название компании - "Приморское агентство авиационных компаний" - слишком громоздко, и его трудно продвигать в других регионах, т.к. в нем четко обозначена география - "Приморское агентство". Возникает непонимание со стороны потребителей, как следствие недоверие, т.к. компанию подспудно воспринимают как чужака. Да и в Приморье, в нашем базовом регионе, где через нашу сеть реализуется подавляющая часть всех билетов, дело обстояло не лучше. Вот вы, например, знаете, сколько у нас офисов во Владивостоке?

- На ум приходят те, что на Посьетской, Ивановской, Русской. Итого три.

- Ошибаетесь - десять! При том что все они были и остаются весьма востребованными. Но клиенты не всегда отождествляли их с названием нашей компании. Мы даже провели специальное исследование: спрашивали у людей, только что совершивших покупку тура или авиабилета в наших офисах, название агентства, которое они посетили. Правильно ответили только 2%, для остальных 98% мы были "Приморскими авиалиниями", "Приморскими авиакассами", "Приморским агентством воздушных сообщений" и т.д. Складывалась интересная ситуация - клиенты знают, что есть крупная компания по продаже билетов и туруслуг, охотно пользуются ее услугами, а как точно она называется, не представляют. Естественно, нас это не устраивало. Ускорило процесс принятия решения о вводе новой торговой марки наше активное развитие филиальной сети. Ведь помимо Владивостока у нас работают представительства по всей России! Открыв филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, мы еще больше утвердились в своем решении уйти от привязки к региону.

Кроме этого, в названии присутствовала жесткая привязка к одному виду деятельности - продаже авиабилетов "... авиационных компаний". Однако мы давно "выросли из узких штанишек продавцов авиабилетов". Мы продаем железнодорожные билеты, предоставляем услуги туризма, бронируем гостиницы, заказываем наземный транспорт, во Владивостоке у нас есть своя база отдыха, мы предоставляем в аренду свой катер и свои пассажирские автобусы.

Таким образом, новая торговая марка была призвана подчеркнуть комплексный подход к удовлетворению потребностей клиента, собравшегося в поездку - от продажи авиа- и ж/д билетов до организации тура в любую точку мира. Только благодаря этому сегодня можно экономить время и деньги, беречь нервы клиентов. Поэтому название новой торговой марки должно было отвечать нескольким требованиям: быть коротким, ярким, универсальным для использования во всех регионах, содержать указание на основные виды деятельности.

- И кому вы доверили столь непростую задачу?

- Это тема отдельного разговора. Не вдаваясь в подробности, скажу, что услуги московских агентств оказались чересчур дорогими. Опыт общения с одной известной питерской компанией оказался крайне неудачным. А результаты местных креаторов и вовсе не устроили. В итоге пришлось мобилизовать собственные резервы.

Название мы разработали исходя из главных направлений деятельности компании - продажи авиабилетов и организации туров. А стилизованная под человечка буква "Т" в центре логотипа отражает наше стремление сконцентрировать весь спектр услуг вокруг клиента, подчеркивает комплексный подход к обслуживанию. При этом, повторюсь, юридическое лицо "Приморское аэроагентство" продолжает успешно развиваться, под таким наименованием работает направление компании, обслуживающее корпоративных клиентов, а розничная сеть теперь работает под маркой "БИЛЕТУР".

- Крупные компании могут позволить себе активно использовать в конкурентной борьбе такой инструмент маркетинга, как "цена", делая более выгодные предложения. Какова политика "Всероссийской сети "БИЛЕТУР"?

- Принцип комплексности обслуживания пассажиров и туристов, заложенный в основу торговой марки "БИЛЕТУР", подразумевает предоставление клиенту всех существующих в данный момент времени на рынке вариантов поездки по его запросу. Мы рекомендуем клиенту наиболее подходящий для него вариант. Если чего-то нет у нас, то этого просто не существует в данный момент времени. Поэтому клиенту доступны в том числе и самые дешевые варианты поездки. Например, в последнее время авиакомпании часто предлагают распродажи билетов на популярные направления по существенно сниженным ценам, периодически объявляя распродажи. Количество мест по таким тарифам ограничено. И т.к. данные предложения пользуются повышенным спросом, воспользоваться ими мог ограниченный круг пассажиров, те, кто раньше всех получал информацию. Мы же уравняли шансы для всех - на нашем сайте создан специальный раздел "Распродажи авиакомпаний", где отображается информация обо всех выгодных тарифах, как только она поступает к нам по специальным каналам. Нужно только периодически заходить на сайт www.biletur.ru и следить за информацией. Кроме того, на базе нашей компании работает единственный в крае специализированный Call-центр - АЭРОсправка (тел. 006 и 056), специалисты которого дадут исчерпывающую информацию по действующим распродажам, подберут оптимальный вариант перелета, забронируют выбранный билет. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, в нужное время предоставляя клиенту информацию о наиболее выгодном для него варианте перелета, мы соответственно удовлетворяем его потребность в экономии материальных средств.