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Приморским вкладчикам пошли навстречу
В Банке "Приморье" с 10 октября введены новые ставки по вкладам в рублях для физических лиц. Теперь разместить денежные средства на срок от одного месяца до трех можно под 6% годовых, на срок от трех месяцев до шести - под 8,5%.
Вклад "Сберегательный" - наиболее популярный продукт среди вкладчиков - приносит теперь 10% годового дохода. Депозитный договор оформляется на два года, однако при расторжении "Сберегательного" через шесть и более месяцев проценты выплачиваются в соответствии с договором - по установленной ставке. То есть если деньги вкладчику понадобятся, например, через год, на всю сумму вклада будет начислен причитающийся договором доход.
Проценты по всем видам рублевых вкладов можно получать на выбор вкладчика тремя способами. Первый способ - это по окончании срока договора получить деньги вместе с основной суммой вклада. Второй - это снимать начисленные проценты ежемесячно. И, наконец, третий - ежемесячный доход с вклада можно класть обратно на этот же счет - ведь его можно постоянно пополнять. Проценты в этом случае будут присоединяться к сумме вклада и давать эффект "сложных процентов", что значительно повышает уровень доходности.
Если вкладчик, выразивший желание ежемесячно получать проценты по вкладу, не имеет пластиковой карты Банка "Приморье", в момент заключения договора вклада Банк бесплатно оформляет пластиковую карту VISA Electron (годовое обслуживание карты, выпущенной для выплаты дохода со срочного вклада, - 0 руб.). Стоимость операции за снятие наличных с карточного счета в банкоматах и кассах Банка "Приморье" по этим картам составляет 0,5% от суммы операции.
Специальная акция: с 1 ноября при оформлении нового вклада после окончания срока открытого ранее депозита всех "верных" вкладчиков Банка "Приморье" ждет подарок! Для владельцев банковских депозитов приготовлены солидные визитницы в серебристом исполнении с фирменным логотипом банка.
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