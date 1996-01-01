Китай в частном порядке

Куда бы вы хотели съездить? В Пекин, Далянь, Рим, а может, на африканское сафари? А как вы хотели бы это сделать? В составе группы или с личным переводчиком и по своему маршруту?

В сентябре я была полна ожиданиями от предстоящего отпуска. Так случилось, что время отдыха пришлось не на самую лучшую пору - море уже холодное, и отдыхать на пляжах Приморья было не резон. Тепла все-таки хотелось, поэтому было решено съездить к югу. Средств было не так чтобы много, поэтому о российских югах, равно как о "Пхукетах" и "Сайпанах" пришлось сразу забыть. Соразмерив желания с имеющимися финансами и рассмотрев предложения туристических компаний, я сделала печальный вывод - максимум, неделя в Суйфэньхэ. И отдых, и польза одновременно, успокаивала я себя, - хороший повод подготовить гардероб к зиме.

Я уже было собралась выкупать путевку, как совершенно случайно узнала о возможности присоединиться к группе, которая едет в Харбин через Суйфэньхэ. Как мне сообщили, каждый из этой группы едет по своим делам - закупать товар для компании или для собственного магазина. У меня же будет возможность за небольшие деньги нанять переводчика, а еще за меньшие - "помогайку", и самой гулять по Харбину. Сначала предложение показалось несколько авантюрным. В Китае я не была 10 лет (считайте - ни разу не была), незнакомый город в чужой стране, такой же незнакомый переводчик и все это вкупе с абсолютным незнанием языка. В общем, я согласилась и уже через два дня ехала на автобусе к русско-китайской границе.

China-таун и культура питания

Путешественники с большим опытом говорят: если вы не были в Китае 3 года, вы его уже не узнаете. Это истинно так. За 10 лет "Сунька" совершенно преобразилась. Подробно говорить об этом нет смысла. Практически все жители Приморья там бывают регулярно и расскажут об этом лучше меня. Вкратце - город вырос и похорошел. Огромное количество новых зданий, дорог, ресторанов и достопримечательностей.

Сами китайцы, с которыми мне удалось пообщаться, - жители Харбина и города Цзиси, - до сих пор говорят о Суйфэньхэ как о деревне. Хотя здесь есть достаточно много достойных мест, и если ходить туда, а не шарахаться по ночам по улицам в поисках приключений, можно вполне достойно провести время.

В Суйфэньхэ мы были в двух заведениях, сначала в ресторане среднего класса "Максим". Тут вкусно, быстро и дешево. Потом в самом лучшем и дорогом едальном заведении города - по-русски его название звучит как "Суперрыбный ресторан". По аналогии с "супермаркет". Заказы на основные блюда принимаются в огромном зале, по периметру которого стоит стол, на котором лежат свежие тушки различных морских животных - крабы, кальмары, лосось, другая рыба и даже пираньи с акулами! Здесь же в аквариумах плавает живая рыба, креветки и другая живность, - все это тоже можно было заказать.

Вообще национальные блюда Китая - один из поводов туда съездить. Несмотря на обилие сладкого, жареного, жирного и острого - чувствуете вы себя после застолья прекрасно. Даже такое ужасное для русского уха сочетание, - картофель фри в карамели, оказывается очень вкусным и, кажется, совсем не вредит желудку. В общем, несмотря на обильное трех-четырехразовое питание, я не набрала ни килограмма, а наоборот, даже немного похудела. Видимо, дело в восточной мудрости и взвешенном отношении ко всему, и в том числе к пище. Это для китайцев по большому счету особая философия. Сочетания продуктов отрабатывались веками и тысячелетиями.

Всем, кто едет в Китай, настойчиво рекомендую отведать блюда разных провинций. Меж собой они бывают отличны до крайности. Допустим, в Харбине мы посетили ресторан сычуаньской кухни. Провинция Сычуань славится самими острыми блюдами. Красные от перца ножки поросенка, чаша, похожая на тазик с маслянистой жидкостью, до краев наполненная красным сушеным перцем, после изъятия которого (перец торжественно убирает из блюда в отдельную чашу официант) можно добраться до кусочков рыбы. Очень вкусно! Но бульон лучше не пробовать...

Переводчицы Вера и Катя

Китайцы - люди совершенно особенные. Они, наверное и есть - самая большая достопримечательность Большого Соседа. Одновременно по-детски наивные и при том чрезвычайно прагматичные. Как и везде, тут есть совершенно разные люди. Но экономический рывок способствовал появлению новых типажей. В Харбине нас встретила Вера. Русские имена есть у всех китайцев, связанных работой с русскоговорящими соседями. Настоящие имена нам не только сложно воспринимать, но и произносить.

Так вот Вера - представитель китайской туристической компании, принимающей нас, туристов от турфирмы "Алина" (российские турфирмы всегда работают в связке с компаниями той страны, куда едет группа). Она одновременно китайский руководитель группы и переводчица. Вере 30 лет, и она работает не только с компанией "Алина", которая организовывала нашу поездку. Также она принимает группы других компаний, может быть индивидуальным переводчиком и проводит на работе огромное количество времени, причем вдалеке от дома - г. Цзиси. Таким образом, Вера получает возможность обеспечивать своего сына и родителей.

У Веры есть подруга Катя - тоже человек, "принимающий" российскую сторону. Кате тоже 30 лет, она также много работает и хорошо зарабатывает. Как про нее сказали коллеги, "у нее есть свой клиент" - фирма, которая все операции в Китае производит с ее помощью. Найдя такого клиента, переводчик поднимается на другой уровень - у него больше свободного времени, и доходы посерьезнее. У Кати есть автомобиль Honda CRV 2007 г. "совместного производства", как тут говорят (т. е. собранная в Китае). Кстати, стоит она наполовину меньше японской - $22 тыс. Но и на японку похожа лишь отчасти. Авто для китайцев - признак хорошего достатка.

Правда, водит Катя пока неуверенно. Права в Китае получить легко, а учиться все равно придется на практике. Тут вообще много водителей без прав, и это воспринимается совершенно нормально, хотя и здесь, конечно, есть свое ГАИ. Просто некоторые не могут получить права, за неимением паспорта. Такова ситуация у людей, которые стали вторым или последующим ребенком в семье и за которых родители не смогли платить штрафы.

Катя в свои 30 совсем не хочет детей. Это становится обычным делом для молодежи, особенно в городах. Сейчас молодые люди и девушки больше заботятся о карьере. И кстати, китайцы, даже поднявшись по социальной лестнице, не гнушаются работой, которую люди европейского склада ума, скорее всего, сочли бы "недостойной". Думаю, отчасти поэтому Китай так здорово развивается.

Резюме

На обратном пути я задумалась. В Харбине я побывала везде, где хотела: на Харбинской телебашне, где смотровая площадка находится на высоте 402 метра и с этой высоты можно осмотреть огромную часть Харбина. В Сафари-парке, где живут 800 тигров, а кроме них львы, пумы и леопарды. На поистине сказочном Солнечном острове и в Океанариуме, где есть даже акулы и белые медведи. С острова на канатной дороге "перелетела" в Харбин через реку Сунгари. В парке аттракционов покаталась на американских горках. Сходила в буддийский храм, где пожилой китаец Сергей Иванович по просьбе руководителя группы провел нам экскурсию и рассказал множество подробностей о вере своих предков.

Мы побывали во множестве ресторанов, причем таких, где туристов и не встретишь. Сходили на настоящую китайскую чайную церемонию, просто погуляли по харбинским улочкам, не боясь опоздать на ужин или к посадке в автобус. По большому счету, мне удалось испытать то, что называют "индивидуальный туризм", когда сам выбираешь маршрут и со своим переводчиком гуляешь где хочешь. Переводчик, которого назначает тебе компания, знает на кого он работает, и старается сделать все в лучшем виде. Чтобы в будущем тоже клиенты были.

Кстати, в турфирме "Алина" вам могут организовать доставку всего, что вы купите в Китае, во Владивосток, с таможенным оформлением и последующей отправкой груза в нужный регион. Мало ли, вдруг, гуляя по Пекину, вы присмотрите прекрасный гарнитур в гостиную?

Если вы все-таки решитесь на индивидуальный тур, в "Алине" вам организуют поездку практически в любую страну мира, и ваш отдых не будет напоминать спортлагерь, где нужно вовремя встать, поесть, быстро обежать все запланированные гидом достопримечательности и вовремя вернуться в автобус.

Подробнее об организации индивидуальных туров вам расскажут в самой компании по тел.: (4232) 34-84-84, 40-59-90. На все вопросы ответят по электронной почте alinatour@mail.primorye.ru или при личной встрече в офисе компании по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2в, к. 207.

Анна САЗЫКИНА.