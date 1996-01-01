Последний шанс попасть под амнистию

1 января 2008 года истекает срок, когда граждане, имевшие в России "левые" доходы, могут воспользоваться положениями Федерального Закона "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами" и таким образом попасть под налоговую амнистию. Другого такого шанса в обозримом будущем не предвидится. Знаете ли вы об этом? Не получилось ли так, что среди тех, кому налоговая амнистия могла бы оказаться очень и очень кстати, половина людей о ней просто не знает. И не касается ли это впрямую вас или ваших близких?

Декларационный платеж

Федеральный Закон "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами", который вступил в силу в России с 1 марта 2007 г., позволяет любому человеку легализовать любые доходы, полученные до 1 января 2006 г. Естественно, если с них не были уплачены налоги.

Сделать это можно по предельно упрощенной схеме - без обращения в органы Федерального казначейства и без указания видов и источников доходов. Достаточно придти в уполномоченный банк (например, ВТБ или ВТБ-24) и осуществить так называемый декларационный платеж.

Досье Декларационный платеж - это 13% от суммы дохода, который предполагается легализовать. Сумму эту каждый определяет для себя самостоятельно. Ограничений никаких нет, и никто при этом не будет интересоваться происхождением этих доходов. Единственная оговорка - они должны быть получены до 1 января 2006 г.

Декларационный платеж заменяет подачу налоговых деклараций и уплату налогов с заявленной суммы за весь предшествующий период. Если в вашем недалеком прошлом есть нечто, что заставляет опасаться возможных претензий со стороны налоговиков, это хороший шанс их избежать.

При этом речь идет не только о личных доходах отдельных граждан, но и о доходах от индивидуального предпринимательства - о тех выплатах, с которых нужно было перечислять ЕСН (Единый социальный налог) или страховые взносы во внебюджетные фонды.

Налоговая амнистия до России применялась в различных странах, и местами успешно. Она позволяет людям по доброй воле и задним числом рассчитаться с государством по налогам и дальше спать спокойно. Это желание, естественно, присуще любому человеку. Но в нашей стране оно связано с множеством различных, порой иррациональных опасений. И применительно к декларационному платежу тоже возникает ряд специфических вопросов.

Есть вопросы?

Например, а не может ли это действие, наоборот, послужить основанием для предъявления налоговых претензий?

Официальный ответ - нет. Документы, подтверждающие декларационный платеж, не могут служить "доказательством обвинения по уголовным делам и делам об административных нарушениях" - так гласит статья ФЗ.

Другой вопрос - а не вызовет ли это повышенный интерес к моей персоне со стороны тех же налоговиков?

Ответ: все документы, подтверждающие уплату декларационного платежа, а также сведения, содержащиеся в них, являются конфиденциальной информацией. Они не передаются другим лицам. Исключение одно: эту информацию кроме вас могут запросить правоохранительные органы - для проверки подлинности ваших документов.

В правовом поле есть один важный момент. Если в отношении вас, не дай бог, уже вступил в силу обвинительный приговор за уклонение от налогов в этот период и при этом судимость не снята и не погашена, воспользоваться налоговой амнистией вы не сможете. Ну а для всех остальных остается еще почти два месяца, чтобы вероятность таких неприятностей в будущем легко свести к нулю.

Как это сделать технически?

Достаточно отправиться в ближайший офис или филиал, например, ВТБ или ВТБ-24, которые являются одними из основных уполномоченных банков в реализации этой программы. Там вам дадут ответы на все вопросы и помогут правильно оформить платеж.

Впрочем, прочитав этот материал, вы сразу можете показать себя человеком достаточно осведомленным и уточнить лишь незначительные нюансы: реквизиты, номера счетов и т.д., а все остальное вам вполне под силу сделать самостоятельно.

Принципиальное действие всего одно: вам нужно определиться с суммой дохода, которую вы хотите легализовать. А потом просто высчитать из нее 13%. Эти проценты и составят сумму декларационного платежа. Полученную цифру (в рублях) нужно будет указать в соответствующей графе платежного заявления. Помните, что в данном случае не имеют значения ни виды доходов, ни применяющиеся к ним налоговые ставки. Не нужно никаких документов, раскрывающих источники доходов. Из всех документов вам потребуется только один - подтверждающий вашу личность. То есть, скорее всего, паспорт.

Досье Придя с паспортом в банк, вы заполните бланк платежного заявления, самостоятельно указав только ФИО, все необходимые реквизиты оформят сотрудники банка.

После этого вам останется внести ту сумму платежа, которую вы рассчитали как 13% от доходов - либо наличными, либо перевести со своего банковского счета. На руки вы получите документы, подтверждающие проведение операции. В банке информация о свершении вами декларационного платежа будет храниться вплоть до начала 2012 года. И вы будете чувствовать себя человеком, исполнившим свой долг перед государством.

В заключение остается коснуться лишь ряда моментов. Предполагается, что каждый человек сам производит декларационный платеж, поскольку это является все-таки личным волеизъявлением. Но, в случаях если этому что-то препятствует, платеж может совершить и ваше доверенное лицо - естественно, при наличии необходимых подтверждающих документов.

Вне зависимости от того, в какой валюте вы получали доходы, которые хотите легализовать, оплата декларационного платежа производится строго в рублях.

Если вы сменили место жительства или гражданство, это отнюдь не является препятствием для того, чтобы воспользоваться налоговой амнистией. Как и то, например, что вы были несовершеннолетним в тот период.

По закону провести декларационный платеж можно через любую кредитную организацию, имеющую разрешение ЦБ РФ на открытие счетов для физических лиц и привлечение во вклады денежных средств населения. Преимуществом ВТБ и ВТБ-24 является то, что здесь эта процедура уже отработана и вам не понадобится никому объяснять, что же вы хотите сделать. Наоборот, во всех офисах и филиалах банка охотно ответят на ваши вопросы. Это ощутимо сэкономит вам время и силы.

И конечно, поскольку это государственная программа, банк не возьмет с вас никакой комиссии за проведение платежа.