Координатор торговой марки Клаус Гофман: Поведение приморских надзорных органов вызывает шок

Тенденции развития розничного рынка в России сегодня диктуют крупные сети, стартовавшие в центральных регионах и с разной скоростью расширяющиеся по стране. Консолидация рынка постепенно смещается из центра в регионы. В Приморском крае уже несколько месяцев развивается бренд REDMART.

Впечатлениями о работе в Приморье с ДДГ "ЗР" поделился координатор по развитию торговой марки REDMART, управляющий директор консалтинговой компании RT&Y Клаус ГОФМАН.

- Бренд REDMART появился во Владивостоке в мае текущего года. Можно ли уже сделать какие-то выводы о результатах работы?

- В моем случае начинать говорить надо с извинений за мой далеко не идеальный русский язык, но я буду очень стараться. Если кратко подвести итоги шести месяцев, я отмечу, что планы компании перевыполнены в среднем на треть. Я говорю и о производственных показателях, и о выручке, и о покупательской активности, и о расширении торговых площадей и предложений. Рост мог быть и значительно больше, но мы осознано идем на уменьшение прибыли, создавая собственные социальные проекты (программа "Поддержка Молодой Семье"), устанавливая минимальные торговые наценки на основные продукты, например хлеб "Подольский" в сети REDMART продается по цене 16 руб. за буханку.

- А можно чуть больше конкретики?

- Что касается, как вы сказали "конкретики", то сегодня REDMART представляют пять городских супермаркетов. В каждом из магазинов покупателю предлагается порядка 12 тыс. ассортиментных наименований. Кроме этого, в структуре REDMART работает современный, не имеющий аналогов на Дальнем Востоке производственный комбинат "Пище-Град". Это инновационное производство готовых к употреблению салатов и вторых обеденных блюд, охлажденных, замороженных полуфабрикатов и рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. Теперь в Приморье на смену многочисленным кустарным производствам пришел настоящий производственный комбинат, с профессиональной командой поваров, технологов и управленцев. Весь процесс производства осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании. Высокая автоматизация позволяет снижать трудовые затраты и себестоимость при неизменно высоком качестве.

Вот причины, благодаря которым REDMART за короткий период вышел в лидеры местного розничного рынка. Это подтверждают как авторитетные эксперты, так и опрошенные по нашему заказу жители вашего города.

- В чем видит бренд такого масштаба, как REDMART, перспективы в Приморье?

- Я поправлю - перспективы не совсем в Приморье, а во многих городах Дальневосточного округа. Пока мы работаем только во Владивостоке, но приход в Хабаровск - дело уже завтрашнего дня. Там есть интересное предложение, продается местная сеть супермаркетов, подходящая нам. Что касается Приморского края, то покупательскую способность населения здесь я оцениваю высоко. По нашим расчетам, местный рынок еще спокойно вместит в себя не один проект, который мы планируем здесь.

Скоро мы представим покупателю ряд уникальных кулинарных предложений. В этом делаем основную ставку на готовые продукты питания. У нас получилось совместить производственный процесс с современными требованиями к здоровой пище и сделать акцент на натуральные, безопасные продукты. Это выделяет нас на местном рынке сейчас.

Кроме этого, мы уделяем особое внимание покупателям от 20 до 35 лет. REDMART предельно корректно провел в своей политике ценообразования социальный фактор, затрагивающий молодые семьи. Поколение 20- и 30-летних - это тот фундамент, на котором будет основываться возрождающаяся в России покупательская культура - один из естественных аспектов цивилизованного общества. Компания разработала специальную программу поддержки молодых приморских семей. Суть проекта в предоставлении постоянной 10% скидки на все товары, приобретенные в сети супермаркетов REDMART.

- За время работы в Приморье вы отметили для себя какие-то особенности, характерные только лишь для этого региона?

- Знаете, если бы меня об этом спросили еще пару недель назад, мой ответ был бы скучным, но теперь у меня есть пара историй. Мне лично пришлось столкнуться с несколькими фактами так называемых "проверок" контрольными органами власти. Если говорить правду, то я был немного удивлен напором чиновников. Мне сложно это понять. Я читаю российские газеты, смотрю телевизор. Пресса говорит о том, как президент борется с коррупцией, улучшает условия для инвестора. Он понимает, что нужно для того, чтобы бизнес развивался. Но реальность несколько отличается от ожиданий.

Совсем недавно господа из департамента лицензирования пришли в один из магазинов с жалобой от покупательницы. Женщина сказала, что купила у нас "некачественное" спиртное. К жалобе не был приложен чек из магазина, неверно указан адрес человека, попавшего в подобную ситуацию.

- И что, удалось найти "незаконный товар"?

- Нет, сеть REDMART не позволяет себе работать по незаконным формам. Я думал, что времена, когда органы власти выясняют таким образом отношения с бизнесом, уже прошли в России. Но мне быстро дали понять, что мое мнение было ошибкой.

- А что планирует делать администрация магазина относительно этих случаев?

- Менеджмент работает по российским законам. Есть юристы. Это их надо спрашивать.