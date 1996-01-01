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"Эрмитаж": стратегический запас красоты
То, о чем так много говорили в предыдущие пару месяцев во Владивостоке, наконец-то свершилось. В середине октября в приморской столице открылся бутик коллекционных ароматов и косметики "Эрмитаж", представляющий удивительные человеческие изобретения в сфере индустрии красоты.
редчувствие чего-то необыкновенного начиналось еще при въезде на парковку бутика: под аккомпанемент классических мелодий здесь разыгрывались весьма реалистичные зарисовки из жизни Викторианской эпохи. А к бутику вела красная ковровая дорожка: организаторы презентации справедливо рассудили - ценители звездных продуктов достойны самых звездных почестей!
Интрига продолжилась и внутри "Эрмитажа": приветливые "экскурсоводы" не торопились раскрывать всех секретов, спрятанных за изящной упаковочной бумагой витрин. Впрочем, гости и сами были не прочь продлить минуты ожидания, коротая их за приятным общением и бокалом коллекционного вина "Эрмитаж". Тем более что атмосфера была очень теплой, расслабляющей и по-домашнему уютной. Никакого пафоса и протокольных формальностей. И исключительно достойное окружение.
Презентация коллекционного парфюма и роскошных продуктов по уходу категории ultra-lux прошла в необычной - дегустационной - форме. "Угощение" было щедрым! Знакомство с натуральным деликатесом для обоняния Montale, линией радикального омоложения Z.Bigatti, самым дорогим в мире парфюмом Amouage, "лаймовой линией" от поставщика королевских дворов Geo.F.Trumper и уникальной лифтинг-серией мгновенного действия Ice-Source проходило под наиболее подходящую каждому продукту изысканную комбинацию блюд. А руководители московской компании-партнера бутика - Светлана ПОПОВА и Елена ПОПЛЕВИНА без устали отвечали на вопросы гостей, посвящая их в тайны создания того или иного продукта.
Кстати, перечисленные бренды - далеко не полный перечень стратегического запаса красоты и молодости, представленного в "Эрмитаже". Mona Di Orio и Alterna, Etro и La Ric, Dr. Sebagh и Dr. Brandt, By Terry и RеVive... - в основе этих и других потрясающих по воздействию марок лежат возрожденные традиции древнего парфюмерного искусства и спрессованный опыт исследований, диагностики и лечения дерматологических проблем, объединенный с багажом научных знаний и мощной силой природных антиоксидантов. В сфере внимания бутика - не просто престижные, но наиболее достойные продукты по уходу за лицом, телом и волосами, а также редкие коллекционные ароматы.
Поэтому отныне приморцы могут пользоваться теми же возможностями для поддержания красоты и молодости, которые используют самые яркие звезды Голливуда, члены королевских и президентских семей и арабские шейхи. Кстати, помимо одних из самых дорогих брендов в мире здесь присутствуют и более демократичные нишевые марки, что является дополнительным стимулом взглянуть на коллекции "Эрмитажа".
Впрочем, как нельзя исследовать одноименный музейный комплекс за один день, так и познакомиться с шедеврами сокровищницы ultra-luxury product невозможно за одно посещение. Тем более что ее ассортимент будет пополняться каждый месяц. Искушенных сторонников методов безоперационного омоложения и тех, кто ни в чем не приемлет усредненности, ждет немало приятных открытий. Подробности - у опытных "экскурсоводов" "Эрмитажа".
Бутик "Эрмитаж": г. Владивосток, Океанский проспект, 54 (Тополиная аллея), тел. (4232) 457-653.
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