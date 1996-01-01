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"Л`Этуаль" покажет запахи истории
Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л`Этуаль" в Приморском крае разработала новый проект, который, по задумке авторов, должен не только привлечь новых покупателей, но и повлиять на мировоззрение целых групп населения. Ставка делается на яркие, но малоизвестные страницы истории края, которые совершенно неожиданным образом привязываются к... миру ароматов.
"ДК" встретился с региональным директором сети "Л`Этуаль" в Приморье Надеждой ПРОКОПЕНКОВОЙ и попытался разобраться в оригинальном проекте.
- Надежда Викторовна, открою секрет. Когда готовился к интервью, побеседовал с несколькими вашими знакомыми. Почти все не преминули отметить, что вы явно выходите из привычного образа бизнесмена, или в нашем случае бизнесвумен. Собственно говоря, после этих слов мне сразу стало понятно, почему именно "Л`Этуаль" решилась на столь оригинальный и в чем-то даже амбициозный проект...
- Я в бизнесе уже пять лет, но если бы мне шесть лет назад кто-то сказал, что я стану руководителем коммерческой структуры, то я бы восприняла это в лучшем случае как шутку. У меня музыкальное образование, я долгое время работала в сфере культуры и образования, в этом окружении и сформировалась. Поэтому в "Л`Этуаль" пришла со своеобразным багажом. Занявшись бизнесом и попав в незнакомую среду, я сразу была поставлена перед фактом соблюдения неких неписанных правил и условностей, часто совершенно оправданных, а иногда и весьма спорных. Практически сразу я почувствовала, что в таком подходе все-таки больше искусственности, которая мне не пришлась по душе.
- Я присутствовал на парочке, назовем так, бизнес-тусовок с вашим участием. Оба ваших выступления заканчивались стихами. Скажу честно: запомнилось.
- А еще я могу, например, сыграть на аккордеоне. Думаю, не все совещания сопровождаются таким аккомпанементом...
- Не то слово. И как вам с таким подходом к своему имиджу работается и живется?
- В том-то и дело, что имидж в деловой среде практически всегда ставится выше человека, который может быть совсем другим. Я решила, что нет ничего страшного для бизнеса в том, что человек живет и работает в гармонии с собой, а не зацикливается на условностях. Причем их мне буквально пытались навязать. Когда я переехала из Уссурийска во Владивосток, местные деловые дамы стали наперебой советовать, какую я должна носить одежду и прическу, чтобы стать своим человеком. Я старательно следовала этим требованиям, но все время чувствовала себя не в своей тарелке. Сегодня я такая, какой хочу быть, и, поверьте, каких-то проблем в моем бизнесе это не вызывает. Скорее наоборот, я свободна от ненужных условностей, более естественна и, наверное, такая, как есть, я более интересна сотрудникам, компаньонам, клиентам...
- Итак, у "Л`Этуаль" возник новый проект. Мне кажется, слово "оригинальный" для него будет несколько блеклым. Думаю, что вы как идеолог проекта лучше всех расскажете о его сути.
- Называется проект "Любимый край глазами "Л`Этуаль". Если говорить вкратце, то за его основу мы взяли историю нашего края. Я и до этого активно интересовалась местной историей и считала, что кое-что знаю, но когда мы привлекли к разработке проекта краеведов, поняла, что наша история - до сих пор настоящий кладезь интереснейших фактов. И самое обидное, что ко многому мы привыкли относиться достаточно поверхностно: жили, служили, воевали, бунтовали... Да, было такое время, да, люди вели себя так-то и так-то. Кругом ярлыки, шаблоны, обобщения... Но за этим часто не видны живые люди, которые не только делали революции и воевали, осваивали нашу землю и строили города, но и любили, воспитывали детей, умели отдыхать, если хотите... Многие из нас себе и представить не могли, какие страсти порой кипели в среде местного общества, какие уж тут наши гламурные вечеринки...
Один из этапов нашего проекта заключается в том, что мы взяли самые яркие и характерные истории из прошлого Владивостока, Находки и Уссурийска и, привязав исторические точки к современным видам этих городов, попытались передать весь аромат времени. Причем аромат здесь присутствует двояко: и в образе исторического факта, и в образе собственно аромата, который, на наш взгляд, наиболее подходит к этому факту. Все это великолепие будет оформлено в виде выставки-вернисажа, которую увидят жители Владивостока, Находки и Уссурийска. Кстати, даже фотографии исторических мест современных приморских городов были сделаны профессиональным фотохудожником на старинном фотоаппарате! Видите: берущие за душу истории, тонкие ароматы, старая фототехника... Все очень взвешенно, мы очень боялись хоть где-то сфальшивить.
- А вы не боитесь, что главной проблемой станет не опасность даже непреднамеренной фальши, а элементарное непонимание вашей идеи? Вот посмотрят люди на ваше творение, повертятся вокруг и скажут: "ну, красиво", если не "ну, гламурно". Но вы ведь хотите, чтобы было не просто красиво, а еще и задело.
- Конечно.
- А современный человек в основной своей массе вообще способен понимать такие вещи? Возьмем ту же молодежь.
- Вот скажите, вы видели фрагменты проекта, фотографии, мы с вами говорим о его идее... Вас лично это задевает?
- Я думаю, да. Когда вы рассказывали о проекте, у меня в голове всплыла картинка из детства, когда я впервые попал в музей имени В.К. Арсеньева. Больше всего меня поразила выставленная там настоящая одежда XIX - начала XX веков. Помню, воображение еще долго пыталось дорисовать лица этих людей. Я пытался представить, кем они были, как выглядели, как жили...
- Вот видите. Вы меня простите, но почему вы сомневаетесь, что и у других людей нет подобных мыслей или воспоминаний?
- Ну, я журналист, человек в общем-то творческий и все такое...
- А что, у нас только журналисты люди творческие? Поверьте, мы порой за теми условностями и стереотипами, о которых говорили ранее, часто не видим реального человека. И молодежь у нас ведь в целом совсем не такая, как пытаются представить сердобольные взрослые. Не надо здесь мыслить исключительно штампами: молодежь уверена, что взрослые думают только о том, где бы заработать деньги, а взрослые убеждены, что молодежь только тусуется по клубам да пиво пьет.
- Но ведь и тусуется, и пиво пьет...
- Ну и что. Когда мы работали над историческим материалом, мы нашли интересные данные о том, как отдыхала молодежь в начале того же прошлого века. Поверьте, наши клубы со стриптизом этим кутежам и в подметки не годятся. Их тоже полоскали и поминали разными словами, и ничего, переросли, стали нашими прадедушками и прабабушками.
- Простите за занудство, но если все же не поймут вашей идеи?
- Вы, конечно, имеете полное право на скепсис, но вернисаж - ведь лишь часть проекта. Во всех трех городах мы устроим еще и вечеринку, ориентированную как раз на молодежь. Она будет называться "Ночь Ланцепупов". Я не буду раскрывать всех секретов этой части проекта, скажу одно: мы попробуем показать гостям, как отдыхала молодежь в начале прошлого века. Я думаю, что это никого не оставит равнодушным.
- Интрига уже в самом названии - "Ночь Ланцепупов". Сегодня мало кто знает значение этого слова.
- Я бы добавила, даже не слова, а целого явления в жизни наших предков. Уже ради того, чтобы узнать, кто такие ланцепупы, стоит прийти на вечеринки. А уж тайны их жизни вообще мало кого оставят равнодушным. Пусть это останется не секретом, а подарком всем пришедшим на вечеринки.
- То есть вы решили взять молодежь за живое ее же методами?
- Да, и это единственно действенный путь. Почему бы нам не поговорить с молодежью на ее языке? Я считаю, что так наша задумка ляжет на благодатную почву. Не забывайте, что "Л`Этуаль" - это коммерческое предприятие, которое живет и развивается только потому, что находит язык с клиентами. Без этих способностей на рынке парфюмерии и косметики долго не продержишься, да и, думаю, в бизнесе вообще это невозможно.
- Другими словами, ваша идея все-таки имеет в своей основе коммерческий интерес.
- Конечно, никто этого и не скрывает. Но вдумайтесь, почему сегодня все больше предпринимателей говорят о социальной ответственности бизнеса. Делать деньги, конечно, нелегко, а порой даже и опасно, но когда зацикливаешься только на этом, получается то, что мы пережили в худшем виде в 90-х годах прошлого века.
Извините за патетику, но всем нам и особенно бизнесменам как части общества с большим потенциалом и возможностями стоит серьезно задуматься над словами президента ПУТИНА, которые он говорил в своем последнем обращении к Федеральному Собранию, о защите культурного пространства, о богатстве российской культуры, о новом качестве жизни...
А если касаться Дальнего Востока, то наш бизнес не в последнюю очередь должен помочь населению и особенно молодежи узнать о том, что история нашей земли ничем не хуже истории Садового кольца, куда сегодня стремится переселиться вся Россия; что среди наших предков были не только каторжники, уголовники и разные хапуги, как это пытаются сегодня представить некоторые столичные конъюнктурные историки, но и мужественные, умные, образованные и глубоко порядочные люди, которые любили эту землю и делали многое для ее развития. Ведь посмотрите, несмотря на огромные деньги, которые вкладывало царское правительство в освоение региона, большинство школ, больниц и прочих, как сейчас принято говорить, социальных объектов было построено на деньги купцов, предпринимателей и даже чиновников.
- Как вы думаете, а для нашего местного бизнеса ваши слова - не пустой звук?
- Нет, что вы! Все те же стереотипы мешают разглядеть много добрых и полезных дел, которые наш бизнес делает для края. Лично знаю многих предпринимателей, которые помогают детским домам, домам инвалидов, спонсируют людей искусства. Кто-то афиширует это, кто-то делает тайком.
- Вот ваши знакомые опять же говорят, что и регионального директора "Л`Этуаль" госпожу Прокопенкову часто легче встретить в каком-нибудь детском доме, чем на бизнес-тусовке...
- Позвольте, я оставлю это без комментариев... Всем нам просто нужно понять, что вложения в социальные проекты сегодня-завтра обернутся социальной же стабильностью, которой и бизнесу так долго не хватало, новыми клиентами, новыми возможностями...
И наш проект "Любимый край глазами "Л`Этуаль", надеемся, тоже поработает на это.
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