Большой выбор для малых заемщиков

На Дальнем Востоке малые предприятия по-прежнему испытывают нехватку финансовых средств. Хотя доля кредитов малому бизнесу в портфелях банков растет, а число программ кредитования увеличивается. Почему это происходит и что предлагают сегодня малым предприятиям банки, "ДК" рассказал заместитель директора Хабаровского филиала ОАО "Банк Москвы" Геннадий ФЕСИК.

- Геннадий Михайлович, что такое для Банка Москвы сегмент малого бизнеса?

- Это рынок, потенциал которого огромен. Согласно данным Ассоциации российских банков и ряда альтернативных источников, потребность в кредитных ресурсах отечественных предприятий малого бизнеса составляет $25-30 млрд. И пока она удовлетворена только на 15-20%. При этом для любого банка рост доли кредитов малому бизнесу в портфеле - явление положительное, поскольку означает диверсификацию рисков.

- По каким критериям вы относите предприятие к малому бизнесу?

- Для нас основной критерий - выручка предприятия, которая должна составлять не более 200 млн рублей за последний год. По структуре капитала это должно быть коммерческое предприятие, принадлежащее физическим лицам или частным компаниям. При этом в нем доля участия государства, субъектов РФ либо юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%.

- Сегодня многие банки предлагают программы кредитования малого бизнеса? Чем ваш продукт отличается от услуг конкурентов?

- В свое время мы сегментировали клиентскую базу и выделили малый бизнес, ориентируясь на необходимость создания принципиально нового продуктового ряда. Мы понимали, что необходимо учесть хрупкую структуру и непрозрачность этого бизнеса, неустойчивое финансовое состояние таких предприятий, дефицит обеспечения и сделать для этой категории клиентов отступление от стандартных методик.

Исходя из параметров отнесения предприятий к категории малых, мы определили, на какие допуски можем идти с точки зрения рисков. В результате запустили сразу несколько программ кредитования малого бизнеса. В том числе программу микрокредитования, основанную на упрощенной скоринговой методике оценки, которая позволяет нам предоставить кредит малому предприятию уже на следующий день после получения пакета документов и даже без имущественного залога.

А основные наши преимущества - это приемлемая процентная ставка, минимальный набор документов для получения кредита и оперативное принятие решения. Мы также недавно смягчили требования к заемщику: теперь по всем программам кредитования обязательный срок ведения бизнеса составляет 6 месяцев вместо 1 года. И увеличили максимальные сроки и максимальные суммы по всем кредитам. С 3 до 5 лет увеличен срок "Кредита на развитие малого бизнеса" в размере до 12 млн руб., который предоставляется юридическому лицу для приобретения оборудования, транспорта и недвижимости. Максимальный срок кредита на пополнение оборотных средств вырос до 2 лет.

Кроме того, "Микрокредит" под поручительства физических лиц теперь можно оформить по предъявлении справок как по форме НДФЛ, так и по форме банка. Причем этот кредит мы сейчас также предоставляем малым предприятиям, уплачивающим единый налог на вмененный доход.

Плюсом для заемщиков, оформляющих кредит под залог, по-прежнему является то, что они не несут дополнительных расходов, связанных с его получением: специалисты банка самостоятельно проводят оценку залогового имущества. А обеспечением по кредиту может стать практически любое имущество, принадлежащее потенциальному залогодателю на праве собственности, в том числе и приобретаемое на заемные средства.

Кроме того, каждому клиенту мы всегда готовы составить индивидуальный график погашения долга. А тем, кто не первый раз кредитуется в Банке Москвы, охотно снижаем процентную ставку по кредиту.

- У вас действует несколько программ кредитования малых предприятий. Почему?

- Возможно, это звучит, банально, но мы ищем индивидуальный подход к каждому заемщику. И наши программы рассчитаны на предприятия с различным опытом ведения бизнеса, разной структурой и имущественной базой. По-возможности, мы стараемся учесть отраслевые особенности и сферу деятельности клиента.

Сегодня наш продуктовый ряд состоит из четырех предложений: два предназначены для индивидуальных предпринимателей, еще два - для юридических лиц. И в первом, и во втором случае одно из предложений - это быстрый кредит, решение о выдаче по которому принимается по скоринговым методикам в течение 1-2 дней. Для более крупных предприятий и индивидуальных предпринимателей, потребность в финансировании которых исчисляется десятками миллионов рублей, предназначены два других продукта. Они предоставляются исходя из оценки материально-технической базы клиента, опыта работы, сферы бизнеса и предусматривают анализ отчетности.

Реализуя комплексный подход к банковскому обслуживанию малых предприятий, мы стараемся максимально способствовать развитию бизнеса клиентов и всячески помогаем им достичь уровня среднего и даже крупного бизнеса.

Дополнительную информацию вы можете получить по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина 83а, тел. (4212) 41-00-66, а также на сайте ОАО "Банк Москвы": www.mmbank.ru.

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