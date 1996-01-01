Под "Маяком" любви и "Парусом надежды"

16-летний Коля впервые в жизни вышел на импровизированную сцену и прочел стихотворение. А потом разрыдался. Его впервые в жизни слушали и слышали. Более того, ему аплодировали. И над ним наконец-то никто не смеялся, потому что зрителями были дети с похожими исковерканными судьбами и все понимающие взрослые, задача которых - помочь таким, как он, адаптироваться в социуме.

"Маяк" для одиноких душ

В государственном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Маяк" г. Владивостока сегодня проживает 73 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет, оставшихся без родительской опеки или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Бывает, конечно, что ребенок уходит из дома, потому что мама купила сотовый телефон не той марки, - рассказывает директор центра Александр ВИТАЛЬЕВ. - Но это быстро "лечится": попав к нам и столкнувшись с настоящим детским горем, он быстро понимает, что благополучный родительский дом - большое счастье. Куда больше других, по-настоящему драматичных историй. Например, не так давно инспекцией по делам несовершеннолетних к нам была доставлена 17-летняя беременная девочка, даже не подозревавшая о своем положении. Пока она проходила курс реабилитации, мы отыскали ее отца, который сегодня участвует в судьбе дочери. Другого ребенка - 3-летнего малыша - буквально нашли в капусте: мать, работавшая на рынке, "забыла" его в овощных очистках.

На 73 воспитанника центра приходится почти столько же заботливых взрослых: воспитатели, психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды, повара, медработники, младшие воспитатели... И иногда дети категорически отказываются возвращаться в семьи, потому что "казенный" дом подарил им то тепло, которого они никогда не испытывали в доме отчем.

При поступлении в "Маяк" каждый ребенок проходит тестирование, по результатам которого разрабатывается индивидуальная коррекционная программа. С малышами и младшими школьниками занимаются преподаватели центра, старшеклассники учатся в вечерней школе №8 - партнер "Маяка" по созданию единого реабилитационно-образовательного пространства. Кстати, эта программа была удостоена национального гранта на сумму 1 млн руб., которая пойдет на техническое оснащение центра и оптимизацию процессов реабилитации и обучения.

Курирует "Маяк", как и другие 20 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Приморья, Департамент соцзащиты администрации края, активно участвующий в реализации краевой целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае".

- Отличие этой программы от предыдущих в том, что она ориентирована не только на поддержку социально уязвимых несовершеннолетних, но и на профилактику семейного неблагополучия, а также применение современных технологий и инноваций при решении проблем, - говорит заведующая отделом по делам семьи и детей Департамента социальной защиты населения Ольга ХРАПЧЕНКОВА. - Это очень важно, поскольку проблемы детской безнадзорности по-прежнему стоят очень остро. На территории края проживают 9186 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, что составляет 2,4% от общего числа приморских детей. В результате проведенной нами с начала года работы этот показатель снизился на 21%. Только за 9 месяцев социальную реабилитацию прошли 6500 человек.

Луч надежды

Другому краевому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних - "Парус надежды" - в прошлом году был присвоен статус опорно-экспериментального учреждения социальной сферы РФ. Он стал базовой площадкой пилотного проекта "Межведомственная координация деятельности по профилактике детской безнадзорности в рамках федеральной программы "Дети России".

Ухоженная территория, игровые комплексы, благоустроенные корпуса... - "Парус надежды" похож на обычный оздоровительный лагерь. На самом же деле здесь растапливают лед в сердечках детей, лишенных родительской опеки. Кстати, здесь тепло не только в переносном, но и в прямом смысле. На средства краевого бюджета установлена новая котельная, отремонтирована протекавшая крыша и завершается ремонт столовой, в которой кормят по-домашнему вкусно.

Здесь дети получают квалифицированную социальную, медицинскую, психолого-педагогическую и правовую помощь и проходят всестороннюю реабилитацию. Так, братья Дима и Саша живут в "Парусе" около года и считают его родным домом. Потому что настоящего дома не помнят. До этого обитали с отцом-алкоголиком в... канализационном люке, вместе с крысами, а питались тем, что найдут на свалке. 9-летний Димка выглядит лет на шесть. Попав в центр, наконец-то пошел в школу и сейчас учится - без троек - во 2-м классе. А 7-летний Саша, которому на вид больше 4-5 лет не дашь, и вовсе стал круглым отличником.

Хотя центр рассчитан на 135 мест, сейчас в нем 145 детей в возрасте от 3-х до 18-ти. Двери приемного отделения открыты круглосуточно. Сюда привозят безнадзорных детей милицейские патрули, инспекции по делам несовершеннолетних, а иногда подростки приходят сами, устав от бездомных скитаний, от побоев и разгульной жизни вечно пьяных родителей. Кстати, по телефону доверия центра - 338-652 - в любое время суток, даже ночью, можно получить экстренную психологическую помощь.

- Дети у нас непростые, - говорит директор ГУ СРЦ "Парус надежды" Татьяна ГОЛЬЦОВА. - У многих за плечами и кражи, и токсикомания, и насилие. Наша задача - помочь им уйти от того, что было с ними раньше. А структурных подразделений достаточно, чтобы обслуживать разные возрастные и социальные категории.

Видимо, поэтому краевой программой предусмотрены приобретение автобуса для этих детей и ремонт отделения круглосуточного приема.

Семейно-воспитательные группы

Восстановительными программами деятельность социально-реабилитационных центров не ограничивается. И "Маяк", и "Парус надежды" занимаются жизнеустройством попавших к ним детей. Помимо возвращения в кровную семью, это может быть содействие в оформлении опеки, попечительства или усыновления, а также определение в семейно-воспитательную группу. Последняя форма весьма демократична - воспитатель и ребенок присматриваются друг к другу, и решение об опеке либо усыновлении принимается более взвешенно - и актуальна. Ведь в крае широко реализуется губернаторский проект "Приемная семья". Кстати, благодаря ему в Приморье одни из самых высоких в регионе выплат родителям в приёмных семьях.

- И слава Богу, что находятся душевно щедрые люди, готовые принять живое участие в судьбе брошенных детей, - говорит Александр Витальев. - Так, одна женщина пришла к нам и сказала, что хочет взять на воспитание ребенка. Любого. Без оглядки на цвет глаз и характер. Мы познакомили ее с одной из наших девочек - замученной, болезненной, с 8-м типом обучения, и она забрала ее к себе. Чуть позже взяла еще одну. Сегодня оба ребенка буквально расцвели. Занимаются в музыкальной школе и учатся без троек.

Другие направления

Впрочем, безнадзорные дети - не единственное направление работы социально-реабилитационных центров края.

Отделение реализации социальных программ "Паруса надежды" оказывает помощь многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, приглашая ребят на встречи с интересными людьми, культурные мероприятия и разрабатывая определенные программы реабилитации (например, "Надежда" для детей алкоголиков или совместная разработка с центром "СПИД", наркологическим и кожно-венерологическим диспансерами - "Твой выбор").

Отделение для детей с ограниченными возможностями проводит социальную адаптацию инвалидов и часто болеющих детей. Помимо великолепной лечебно-оздоровительной базы, центр позволяет им выйти за границы привычного "мира", часто ограниченного четырьмя домашними стенами, обрести друзей и изменить качество жизни.

Кроме того, на базе "Паруса надежды" работает методический центр для социальных учреждений края. При поддержке администрации Приморского края он помогает в приобретении методической литературы, переподготовке специалистов, проведении выездных семинаров.

...Во время пребывания в "Парусе надежды" я долго наблюдала за 3-летней Анечкой, трогательно играющей в куклы: откуда в этой хрупкой малышке, брошенной спивающейся "студенткой в академическом отпуске" и не знавшей настоящей материнской ласки, столько нежности и любви? А она вдруг начала лопотать в импровизированную телефонную трубку: "Мамоцка, алле, мамоцка! Как дела? Как здоловье? Купи, позалуйста, домой новые обои: лозовые такие, в цветоцек. И платье себе купи, тоже лозовое, с тюльпанами. Ведь ты у меня такая класавица!...". Хлебнув немало горя и пройдя курс реабилитации, эта кроха видит окружающий мир в светлых красках. И свою непутевую мать тоже. Вот такие они, дети, которым посвящены целевые программы администрации Приморского края.