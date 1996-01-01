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Александр Немцов: Наша страна полна мифов вокруг алкогольных проблем
Что пить и как пить - это один из самых старых и избитых вопросов российской действительности. В общественном сознании единогласие существует разве что в том, что сухого закона быть не должно. Но вот какой градус крепости для россиян менее вреден - традиционные северные горячительные или все же легкие напитки, тут сколько людей, столько мнений.
На вопросы ДДГ "ЗР" ответил Александр НЕМЦОВ, руководитель отдела НИИ психиатрии, д-р медицинских наук, профессор:
- Александр Викентьевич, в последние годы в стране наблюдается явная тенденция к росту потребления легких алкогольных напитков, в особенности пива. В этой связи почему-то даже медики меньше стали говорить о вреде крепких напитков, алкоголя вообще, о необходимости соблюдения культуры пития, все чаще мы слышим, что "все дело в пиве".
- Проблема пива в нашей стране - это искусственная проблема. Самое вредное в алкогольных напитках - это алкоголь. Уже то, что в водке он содержится в виде 40%, а в пиве в среднем 4%, свидетельствует о том, что водка несравненно более вредна, чем пиво. Это с одной стороны. С другой стороны, невозможно выпить такое количество пива, которое было бы адекватно по алкоголю количеству выпитой водки. И, наконец, с третьей стороны, алкоголь при потреблении пива поступает в организм гораздо более медленно, чем при выпивке водки.
Организм имеет целый ряд защитных механизмов, которые включаются по мере того, как алкоголь попадает в организм. И, потребляя пиво, мы легче справляемся с тем алкоголем, который поступает в организм. Кроме того, доля пива, по официальным данным по алкоголю, составляет около 17% от алкоголя крепких напитков.
Но это официальные данные. А вот по данным Счетной палаты, 65% крепких алкогольных напитков выходят на рынок без акцизов, т.е. очень дешевыми и, следовательно, доступными для бедных людей. Поэтому вред от пива несравнимо меньше, чем вред, приносимый крепкими алкогольными напитками.
- Но как же быть с так называемым "пивным алкоголизмом", против которого в последние годы нас предостерегают медики?
- Никакого специального учёта пивного алкоголизма у нас в стране нет. И все разговоры главного санитарного врача Геннадия ОНИЩЕНКО о том, что "у нас вырос пивной алкоголизм", - это все от лукавого. Потому что у нас нет такой учетной границы, а просто алкоголизм - и все тут.
- А как быть с теми утверждениями, что пиво ведет к омоложению алкоголизма? Мол, именно из-за легких алкогольных напитков молодые люди, подростки приобщаются к этой пагубной привычке в более раннем возрасте? Даже дети пробуют пиво, когда еще, что называется, молоко на губах не обсохло.
- Безусловно, есть проблема с детским алкоголизмом. После громких соответствующих заявлений Главного санитарного врача России Онищенко была проделана огромная работа по изучению проблемы, но надо сказать, что все эти заявления были сделаны без какого-либо научного обоснования. Никаких не было публикаций к тому времени о подростковом алкоголизме на основе пива. И уже после того, как он провернул всю эту кампанию, появилась, действительно, статья о подростковом алкоголизме, где выделялось две формы.
Это довольно частое явление: у взрослых начальная форма - психологическая зависимость и настоящий алкоголизм, который составлял среди тех, кого обследовал автор, всего треть. Но они все потребляли, в основном, крепкие напитки. А пиво потребляли те самые подростки, у которых была психологическая зависимость. Это значит, что они собирались, делать им нечего, - давайте что-нибудь выпьем. И пили то, что дешевле, паленую водку, дешевые коктейли.
Вот отсюда и пошла проблема подросткового алкоголизма. Это связано не с какой-то особенной привязанностью к одному напитку, а именно с ценой. И когда вся эта кампания началась, наблюдался переход подростков от пива к различным коктейлям. Они очень любили сладенькие коктейли. Проблема напрямую связана с всеобщей алкогольной ситуацией в стране.
Основная масса потребляемого алкоголя - крепкие алкогольные напитки. 70% потребления, по официальным данным, - это водка. А весь подпольный алкоголь, самогон, разбавленный технический спирт - все это тоже крепкие алкогольные напитки, так что на самом деле доля их потребления приближается где-нибудь к 90%. Вот такое соотношение проблем.
Алкоголь пива, опять-таки по официальным данным употребления крепких алкогольных напитков, составляет всего 17% алкоголя. Не объема пива, а чисто алкоголя, который там содержится. Но поскольку официально крепкий алкоголь составляет только половину от потребляемых крепких напитков, поэтому эти 17% надо, по меньшей мере, разделить на 2. И вот вам соотношение проблем: 8-9% алкоголя в пиве и 90% алкоголя в крепких алкогольных напитках. Так что алкогольная проблема нашей страны - это совсем не пивная проблема.
- Сухой закон вводить неэффективно, запретом побороть тоже нельзя. Как быть?
- Все очень просто! Высокое употребление алкоголя обусловлено его дешевизной в нашей стране. Нужно подавить подпольное производство, тогда на рынок будет выходить нормальный акцизный алкоголь, и всё встанет на свои места.
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