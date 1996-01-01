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Новая услуга - интернет-банкинг "Приморье"
Банк предоставляет интернет-банкинг "Приморье" - систему нового поколения для удаленного управления банковскими счетами компании. Система предназначена для предоставления клиентам банка - юридическим лицам полного спектра банковских услуг по удаленному управлению банковскими счетами.
Интернет-банкинг от Банка "Приморье" избавит руководителей предприятия и его сотрудников как от рутинной бумажной работы, так и от лишнего посещения банковского офиса. С ее помощью клиент может создавать и отправлять в банк электронные финансовые документы, запросы, письма и прочее для их дальнейшего исполнения банком.
Интернет-банкинг "Приморье" обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с прежними формами обслуживания клиентов. С помощью интернет-банкинга "Приморье" можно снизить расходы по обслуживанию банковских счетов компании более чем на 30% в год. Так, если в месяце компанией было проведено 100 платежей, то при стоимости 15 руб. за одно платежное поручение компания тратит 1 500 руб./мес. Воспользовавшись интернет-банкингом "Приморье", расходы значительно сокращаются, ведь стоимость платежного поручения в этой системе равна 10 руб. Компания сэкономит 500 руб. в месяц и соответственно 6 тыс. руб. в год.
Немаловажен и тот факт, что кроме сокращения расходов сотрудник компании не тратит свое драгоценное время, ежедневно простаивая в пробках или ожидая в очередях банковских касс. Кроме прямой выгоды есть и косвенные факторы, которые не менее важны для любого предприятия. Во-первых, это полный контроль над счетами компании: руководитель сам решает, какая информация и в каком виде ему нужна, кому открыть доступ к банковскому счету, а также определить уровень этого доступа. И это при возможности работы с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Информация по счету клиента о внутренних и внешних кредитовых проводках в режиме on-line обновляется каждые 30 минут. Также с помощью новой системы руководитель может выбрать подходящий для компании лимит платежей как для валютных, так и для рублевых счетов. Во-вторых, с интернет-банкингом "Приморье" информация и счета клиента находятся в полной безопасности, ведь данный сервис разработан одной из ведущих российских компаний on-line безопасности. Для обеспечения конфиденциальности в интернет-банкинге используется механизм шифрования данных. При взаимодействии через Интернет осуществляется шифрование и контроль целостности передаваемой информации, для обеспечения доказательства авторства и целостности документа используется механизм электронной цифровой подписи под электронными документами. И, в-третьих, конечно, это скорость и эффективность данной системы. Платежные поручения уже через несколько минут после отправки принимаются банком к исполнению. Для установки системы не требуется выезда сотрудника Банка в офис клиента. Все операции по установке системы настолько просты, что могут выполняться сотрудниками организации самостоятельно.
Всем новым клиентам, открывшим счета в офисах Банка "Приморье" выдается демонстрационная версия системы интернет-банкинг "Приморье". С ее помощью можно научиться основам работы с системой, увидеть ее возможности. Демо-версия состоит из анимированных роликов, где с помощью подсказок можно научиться управлять своим банковским счетом через Интернет.
С сентября по апрель следующего года действует специальное предложение от Банка "Приморье". Компаниям, заключившим в период с 15 сентября 2007 г. по 1 апреля 2008 г. договор о перечислении заработной платы сотрудников на карточные счета, открытые в Банке "Приморье", предоставляется дополнительный бонус - бесплатный интернет-банкинг "Приморье".
Найти подробную информацию о новой услуге можно на сайте www.primbank.ru.
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