Северный прорыв

Недавно Госдума приняла поправки, касающиеся Северного завоза. Новая редакция закона о местном самоуправлении учитывает вопрос топливной безопасности районов с ограниченной навигацией.

Программа оптимизации Северного завоза, инициированная "единороссом" вице-спикером Госдумы Владимиром ПЕХТИНЫМ, нашла поддержку депутатов. В главу 11 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" была добавлена статья 82 "Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)". Теперь закон учитывает специфику дальневосточных регионов, и это конкретный результат, которого добился Владимир Пехтин.

Межрегиональная рабочая группа, в которую вошли представители законодательной и исполнительной властей дальневосточных регионов, муниципалитетов, а также предприятий энергетической отрасли и компаний-операторов Северного завоза, разработала Программу создания сезонных запасов топлива для нужд энергоснабжающих организаций субъектов Федерации, находящихся в районах с ограниченной навигацией. Она направлена на обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов в районы с ограниченным сроком навигации путем оптимизации логистики Северного завоза и совершенствования законодательной базы.

Одним из пунктов этой программы стало делегирование полномочий по обеспечению Северного завоза на уровень субъектов Федерации, которое позволяет проводить единый тендер для всех муниципальных образований региона, укрупнить заказ и тем самым удешевить логистику и, как следствие, конечную стоимость продукта. Удешевление в свою очередь положительно скажется на стоимости энергии для конечного потребителя, что очень актуально для Северных территорий Дальнего Востока. Ведь не секрет, что дороговизна жизненно необходимых энергоресурсов для дальневосточников - самая большая головная боль.

По словам одного из разработчиков программы Игоря ПОЛЬЧЕНКО, члена Приморского регионального политсовета партии "Единая Россия", члена рабочей группы "Развитие базовых отраслей экономики Приморского края", эксперта в области логистики энергоресурсов, гендиректора холдинговой компании "Группа "Транзит-ДВ", подобная централизация завоза сведет к нулю энергетические кризисы, возникавшие ранее из-за срыва поставок муниципальными властями, поставленными в условия бюджетного голода. Теперь законодательно закрепленный в виде поправки к закону один из основных пунктов программы стала для северных регионов, которые напрямую зависят от навигационного завоза грузов, долгожданным шагом на пути решения острейшей проблемы топливной безопасности. Бесперебойные поставки энергоресурсов и их доставка до каждого муниципального образования построены с учетом сложной логистики и особых климатических условий Дальневосточного региона.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись в последние год-два, - признался в интервью магаданской "Комсомолке" Игорь Польченко, - это федеральный закон № 131, который, по идее, должен упрощать бюджетные отношения, но, как оказалось, не подходит чаяниям северных регионов.

В соответствии с федеральным законодательством муниципалитеты обязаны сами обеспечивать прохождение отопительного сезона. Несомненно, в материковой России с поставками топлива в самой чрезвычайной ситуации проблем не возникнет. Что касается северных территорий, то здесь ситуация не такая простая. Проще говоря, если не подготовиться к отопительному сезону летом, то зимой этого не сделать и подавно. К тому же, если отдельно взятый удаленный поселок, к примеру, Магаданской области будет проводить тендер на покупку, условно говоря, ста тонн необходимых нефтепродуктов, то цена на них будет просто неподъемная. Вопрос, посвященный несовершенству законодательства, был поднят в августе прошлого года на круглом столе, который прошел в Магадане. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин, главы муниципальных и поселковых администраций Магаданской области, представители областной и городской дум, администрации города, общественные организации и поставщики топлива. Основным итогом этого собрания стало обращение к депутатам Госдумы с просьбой законодательно восстановить понятие Северного завоза. Кроме того, на правительственном уровне было принято решение о предоставлении бюджетного кредита северным регионам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при завозе топлива".

Бесспорно, непосредственное участие в разработке данной программы специалистов ООО "Группа "Транзит ДВ" стало знаковым в судьбе принятия закона. Ведь компания непосредственно знает все проблемы и трудности территории, являясь ведущим оператором Северного завоза на Дальнем Востоке. Именно поэтому специалисты "Транзит ДВ" были привлечены в качестве экспертов к разработке Программы создания сезонных запасов и добились таких высоких результатов: их предложения были услышаны и приняты на высшем уровне - в Госдуме.