ОАО НК "Роснефть" расширяет автозаправочную сеть в Приморье

Автолюбители Приморья знают, что лучшие АЗС в отношении цена/ качество - это АЗС компании "Роснефть". Теперь оценить качество топлива ОАО НК "Роснефть", удобство обслуживания на ее автозаправках можно и во Владивостоке. В центре города по адресу: ул. Верхнепортовая, 45а открылась АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт".

Качество в приоритете

Конечно, самым убедительным из множества факторов успеха любой автозаправочной станции является качество реализуемой продукции. Значительные объемы средств ОАО НК "Роснефть" вкладывает в модернизацию Комсомольского НПЗ. С нового года завод выпускает ГОСТовские высокооктановые бензины АИ-92, АИ-95 зимнего и летнего видов, а также новые продукты: дизельное топливо, удовлетворяющее требованиям стандарта Евро-4 и АИ-98, который в течение полугода успешно продвигается на рынке. Сегодня АИ-98 продается на АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" в Комсомольске, Хабаровске, на Сахалине и в Приморье.

ООО "РН-Востокнефтепродукт, как сбытовая компания ОАО НК "Роснефть" на Дальнем Востоке, гарантирует качество нефтепродуктов "от завода до бензоколонки". При этом в первом полугодии этого года, по словам гендиректора ООО "РН-Востокнефтепродукт" Ивана Николаевича Патютько, компания оптимизировала поставки нефтепродуктов с завода на автозаправочные станции. "Мы усовершенствовали логистику поставок, выстроили систему таким образом, чтобы нефтепродукты попадали на АЗС с минимальным количеством звеньев в цепи поставок". Это предотвращает снижение качества топлива и минимизирует возможные потери при транспортировке.

Скидка по всей России

Не секрет, что получать качественный продукт со скидкой вдвойне приятно. Установленная на всех автозаправочных станциях ООО "РН-Востокнефтепродукт" единая система Petrol Plus позволяет как корпоративным, так и частным клиентам приобретать топливо со скидкой независимо от места заправки и места приобретения смарт-карт. Кроме того, благодаря действующей системе, юридические лица могут легко контролировать заправку своего автотранспорта.

А в августе в тестовом режиме ООО "РН-Востокнефтепродукт" запустило программу лояльности. Чтобы получить скидку на топливо, владельцам карт лояльности не нужно пополнять свой счет заранее. Величина же предоставляемой скидки зависит от объема совершаемых покупок и частоты приобретения ГСМ. А поскольку уже работает единый процессинговый центр компании "Роснефть", то после замены смарт-карт и карт лояльности автовладельцы, купившие карту в Приморье, смогут расплачиваться ею на любой заправке ОАО "Роснефть" в России. Издержки по замене карт ООО "РН-Востокнефтепродукт" возьмет на себя.

Мини-маркет на заправке

Между тем, как отмечают эксперты, современные АЗС перестают быть узкоспециализированными точками продажи нефтепродуктов, постепенно превращаясь в универсальные торговые точки. Автомобилисты, которые часто заправляются на АЗС "Роснефть", знают, что практически на любой из них можно, например, приобрести карты оплаты за услуги сотовой связи, купить моторное масло, прохладительные напитки, выпить чашечку кофе.

И уже скоро на трассе Хабаровск - Владивосток и в городах Приморья появятся новые автозаправочные комплексы компании, где в магазинах в любое время суток можно будет приобрести как промышленные автотовары, так и продукты питания. "Комплекс от станции отличается тем, что включает в себя магазин, - рассказывает генеральный директор ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иван Николаевич ПАТЮТЬКО, - где в любое время дня и ночи клиент может приобрести как промышленные автотовары - моторное масло, автохимию, так и продукты питания". Причем любые покупки на таких АЗК можно оплачивать картой лояльности и получать скидку. Первый дебютный автозаправочный комплекс уже открылся на Сахалине.

Среди АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" идет настоящее соревнование. Постоянно проводятся обучающие программы, устраиваются тренинги для операторов и заправщиков. Особое внимание в компании обращают на качество обслуживания клиентов. Как результат, клиенты отмечают вежливость, приветливость персонала. Именно это позволит в ближайшее время занять лидирующие позиции на розничном рынке реализации нефтепродуктов.