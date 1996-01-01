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Продажа бизнеса и недвижимости

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Уральская энергетическая управляющая компания" - генеральный агент по реализации активов ОАО РАО "ЕЭС России" сообщает о проведении открытого по составу участников аукциона с открытой формой подачи предложений на право заключения договора купли-продажи 100% пакета акций ОАО "Губеровский ремонтно-механический завод".

ОАО "Губеровский ремонтно-механический завод" - дочернее предприятие ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", учреждено 09.07.1997. Основными видами деятельности ОАО "Губеровский ремонтно-механический завод" являются ремонт ж/д подвижного состава; ремонт автотракторной техники; индивидуальное и мелкосерийное производство машиностроения и металлообработки; иные виды деятельности.

Аукцион состоится 16 ноября 2007 года в 12:00 часов по московскому времени. Место проведения аукциона - Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3, здание ОАО РАО "ЕЭС России". Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются в период с 15 октября по 14 ноября 2007 г. по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3, здание ОАО РАО "ЕЭС России".

Контактные телефоны: + 7 (495) 710-44-62, 710-45-17, 8-915-203-75-68.

Контактный e-mail: troitskaya-ty@rao.elektra.ru

Для ознакомления с информацией и документами об акциях и эмитенте с 15 октября по 14 ноября 2007 с 9:00 до 19:00 в рабочие дни организована работа информационной комнаты. Информационная комната открыта по адресу: РФ, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3, здание ОАО РАО "ЕЭС России". Контактные телефоны для ознакомления с условиями доступа в информационную комнату: + 7 (495) 710-45-17, 710-44-62.

Также 16 ноября 2007 г. проводятся аукционы на право заключения договоров купли-продажи пакетов акций следующих предприятий: ОАО "Кировэлектросетьсервис", ОАО "Колэнергостройремонт", ОАО "Чувашэнергосетьремонт", ОАО "Челябэнергосетьремонт", ОАО "Челябэнергоспецремонт", ОАО "Мариэлектросетьсервис", ОАО "Пензенская энергоремонтная компания", ОАО "Нижегородская энергоремонтная компания", ОАО "Томскэлектросетьремонт", ОАО "Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей", ОАО "Владимирэлектросетьремонт".

Внимание! Данное сообщение не является официальным объявлением о проведении аукциона. Объявления о проведении аукционов, а так же вся дополнительная информация о проведении аукционов и условиях работы информационных комнат доступны на официальном сайте ОАО РАО "ЕЭС России" (www.rao-ees.ru) в разделе "Закупки и объявления", либо в разделе "Проектный центр по реализации активов".

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