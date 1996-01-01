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Промсвязьбанк финансирует бизнес-проекты
На прошлой неделе Промсвязьбанк провел широкую презентацию новых предложений и уже существующих успешных продуктов, предназначенных для бизнеса.
Сегодня предприниматели Приморья могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны Промсвязьбанка во всех своих начинаниях. В ближайшее время планируется открытие филиала и в Благовещенске.
Как отметил первый вице президент Промсвязьбанка и председатель кредитного комитета банка Дмитрий СЕННИКОВ, развивать бизнес на перспективу позволит инвестиционная направленность Промсвязьбанка, которая заключается в долевом финансировании клиентов и финансировании акционерных компаний.
Развитие бизнеса на перспективу
Расширив перечень услуг, Промсвязьбанк применяет схему международного (экспортного) факторингового обслуживания с участием импорт-фактора, т.е. иностранной компании или банка. Кроме стандартных условий, в подобных финансовых операциях импорт-фактор осуществляет сбор платежей от иностранного покупателя, согласно выставленному счету, переводит сумму полученных платежей на счет продавца в банке. Именно подключение такой услуги в рамках международного финансирования является актуальным решением многих проблем для клиентов.
Серьезным показателем в данной области являются объемы международного финансирования в размере $1,4 млрд, которые удалось привлечь Промсвязьбанку для своих клиентов. Не секрет, что большую часть кредитов банк выдает именно на местах, в региональных филиалах. По словам управляющего Владивостокским филиалом ОАО "Промсвязьбанк" Игоря БОРЯКОВА, уставной капитал банка в размере 5,12 млрд руб., без сомнения, позволит обеспечить финансирование любого проекта в Приморье.
Валерия ВОХМИНА, заместитель начальника управления международного финансирования департамента международного бизнеса Промсвязьбанка, отмечает, что предэкспортное финансирование является одной из выгодных программ для бизнеса. Во- первых, банк обеспечивает консультативную поддержку "от нуля и до сделки".
Во - вторых, предоставляет значительное преимущество - льготный период погашения кредита, начиная с того времени как товар был поставлен, оборудование введено в эксплуатацию либо завершено строительство. Стоимость такого финансирования в общем случае более привлекательно, чем традиционные формы кредитования, а возможные сроки сотрудничества - до 10 лет; возможно и продление срока финансирования. В данной области Промсвязьбанк сотрудничает с партнерами из США, Польши, Германии, Люксембурга и т.д.
Даже большие захотят стать малыми!
Промсвязьбанк разработал ряд программ, которые смогут успешно конкурировать на рынке кредитования малого бизнеса. Один из козырей Промсвязьбанка - минимальный пакет документов и возможность беззалогового обеспечения.
Кредит - "ПСБ - Первый (беззалоговый)" - предполагает предоставление финансов в том числе и на личные нужды предпринимателя на сумму до 1 млн руб. На принятие решения банк берет один день. Подобный кредит более чем удобен и для покупки недвижимости, а также автотранспорта, что определяет специфику портового города. Буквально через две недели такая программа заработает и во Владивостоке. Директор департамента малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Елена МАХОТА замечает, что для клиента, ведущего сезонный бизнес банк разработал специальные условия: предприниматель имеет возможность в течение девяти месяцев лишь уплачивать проценты по кредиту, оставшуюся сумму он выплатит за оставшиеся три месяца равными долями.
Новые продукты банка "ПСБ - Бизнес" (залоговый) и "ПСБ - Инвест" также учитывают пожелания клиентов, ориентированных на ведение малого и среднего бизнеса. Взаимодействие с Промсвязьбанком избавит клиента от необходимости обращаться за деньгами в несколько кредитных учреждений.
Сделать общение максимально удобным и комфортным для клиентов - задача всего персонала Промсвязьбанка.
На правах рекламы.
ОАО "Промсвязьбанк", генеральная лицензия Банка России № 3251 от 16 июля 2001 г.
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