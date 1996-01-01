Росгосстрах в Приморье застраховал Mercedes Benz

Филиал Росгосстраха в Приморском крае застраховал автомобиль Mercedes Benz 2007 г. выпуска стоимостью около 5 млн руб.

Автомобиль застрахован по страховой программе РОСГОССТРАХ АВТО "ЗАЩИТА", в соответствии с условиями которой компания берет на себя ответственность по полному пакету рисков, включая ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также хищения и угона.

Кроме этого, страхователь пожелал дополнительно застраховать свою гражданскую ответственность на 600 тыс. руб. Полис добровольного страхования автогражданской ответственности дополняет обязательную страховку (ОСАГО) на случай причинения вреда большего размера.

Всего за 9 месяцев текущего года Приморский филиал Росгосстраха заключил около 1,5 тыс. договоров по добровольным видам страхования автомобилей на сумму около 50 млн руб.