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Росгосстрах в Приморье застраховал Mercedes Benz
Филиал Росгосстраха в Приморском крае застраховал автомобиль Mercedes Benz 2007 г. выпуска стоимостью около 5 млн руб.
Автомобиль застрахован по страховой программе РОСГОССТРАХ АВТО "ЗАЩИТА", в соответствии с условиями которой компания берет на себя ответственность по полному пакету рисков, включая ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, а также хищения и угона.
Кроме этого, страхователь пожелал дополнительно застраховать свою гражданскую ответственность на 600 тыс. руб. Полис добровольного страхования автогражданской ответственности дополняет обязательную страховку (ОСАГО) на случай причинения вреда большего размера.
Всего за 9 месяцев текущего года Приморский филиал Росгосстраха заключил около 1,5 тыс. договоров по добровольным видам страхования автомобилей на сумму около 50 млн руб.
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