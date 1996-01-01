Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Превышая брутто
В этом году одной из крупнейших перестраховочных компаний России - корпорации "Транссиб Ре" - исполнилось 15 лет. О работе одного из ключевых участников страхового рынка ДВ ДДГ "ЗР" рассказала директор Дальневосточного представительства компании Лариса БЫКОВА.
- Кто и когда организовал перестраховочную компанию "Транссиб Ре"?
- Учредителями "Транссиб Ре" стали 15 страховых компаний Сибири. Свидетельство о регистрации ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" было выдано нам в июле 1992 г. в Красноярске. Возглавила компанию и поныне является ее руководителем Ирина ПОСТНИКОВА.
- Что компания представляет собой сегодня?
- ОАО "Транссиб Ре" входит в первую пятерку перестраховочных компаний России, работает с 312 страховыми компаниями из 27 стран мира. Сегодня в списке акционеров 161 организация и физические лица, среди них около 80 страховых компаний, в том числе и синдикаты Ллойда. Собственные средства и резервы Корпорации составляют $37 млн. За 15 лет работы ежегодная брутто-премия превысила 1 млрд руб.
Нам присвоены международные рейтинги финансовой устойчивости от двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch и A.M.Best, а также российского рейтингового агентства "Эксперт Ра".
В Корпорации работают 59 человек в пяти андеррайтерских офисах - городах Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Прага (Чехия) и Находка. Кстати, этим летом для празднования юбилея корпорации мы все собирались в Москве на теплоходе "Иван Бунин". Вместе с нами совершили круиз и наши уважаемые страховщики - партнеры по бизнесу. Три дня на Волге слышались песни, тосты, здравницы в честь Транссибирской перестраховочной корпорации. Гости говорили искренне. Компания это действительно заслужила своим тяжелым повседневным трудом, надежностью и профессионализмом!
- Когда компания начала осваивать Дальний Восток?
- Дальневосточное бюро ОАО "Транссиб Ре" работает с февраля 2004 г., находится оно в Находке. Бюро организовала и открыла Людмила ЯЦЕНКО, трагически ушедшая от нас в прошлом году. Она была профессионалом своего дела, хорошо известным всем специалистам страховых компаний Дальнего Востока. Именно ей доверили свой бизнес региональные страховые компании Владивостока, Хабаровска, Находки, Южно-Сахалинска, Холмска, Уссурийска. Людмила Львовна - мой учитель. Я стараюсь следовать в своей работе ее принципам. Особую признательность хочется выразить региональным страховым компаниям, которые остались постоянны в своем выборе. Мы постараемся не подвести ваши ожидания. Ведь Дальневосточное бюро - неотъемлемая часть Транссибирской перестраховочной Корпорации.
- Какие самые крупные выплаты были сделаны на территории ДВ?
- Со дня открытия Дальневосточное бюро выплатило ущерб почти по 350 убыткам на общую сумму свыше 12 млн руб. Озвучу самые крупные из них за последние два года: страховой компании "Дальакфес" за повреждение рефконтейнеров, за опрокидывание автокрана "Либхер" и за страховой случай с ледоколом "Магадан". Компании "Защита-Находка" за пожар на судне "Геолог Приморья" и за повреждение главного двигателя на танкере "Ангарск". СК "Дальстар" - за сгоревшую сауну и за груз в Москву свежемороженой рыбы. СК "Приморье" - за деформацию корпуса танкера "Березовнефть" и за повреждение автомашины-тягача Мицубиси-Фусо, "Внешне- экономической Сахалинской Страховой Ассоциации" - за страховые случаи с судами "Бухта Наездник" и "Владимир Гиренко".
- Чем "Транссиб Ре" все-таки отлична от других перестраховщиков?
- Мне самой наиболее явно представились наши отличия на прошедшей не так давно Ярмарке перестраховщиков, которую организовал Дальневосточный Союз Страховщиков. Региональные страховые компании обратили внимание на то, что ОАО "Транссиб Ре" выгодно отличается от своих коллег перестраховочной программой. По морским и грузовым рискам у нас берется в покрытие вся территория мира и включаются военные риски. Также мы работаем с рисками животноводства и растениеводства. Кстати, Дальневосточное бюро сейчас выходит на рынок Якутии, и там эти риски присутствуют. Еще одно отличие "Транссиба Ре" в том, что каждый из офисов корпорации имеет все полномочия для принятия решений на месте. А это очень важный момент, когда наступает время выплат по страховым событиям.
Новости тематики
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
Новости раздела
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток