Превышая брутто

В этом году одной из крупнейших перестраховочных компаний России - корпорации "Транссиб Ре" - исполнилось 15 лет. О работе одного из ключевых участников страхового рынка ДВ ДДГ "ЗР" рассказала директор Дальневосточного представительства компании Лариса БЫКОВА.

- Кто и когда организовал перестраховочную компанию "Транссиб Ре"?

- Учредителями "Транссиб Ре" стали 15 страховых компаний Сибири. Свидетельство о регистрации ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" было выдано нам в июле 1992 г. в Красноярске. Возглавила компанию и поныне является ее руководителем Ирина ПОСТНИКОВА.

- Что компания представляет собой сегодня?

- ОАО "Транссиб Ре" входит в первую пятерку перестраховочных компаний России, работает с 312 страховыми компаниями из 27 стран мира. Сегодня в списке акционеров 161 организация и физические лица, среди них около 80 страховых компаний, в том числе и синдикаты Ллойда. Собственные средства и резервы Корпорации составляют $37 млн. За 15 лет работы ежегодная брутто-премия превысила 1 млрд руб.

Нам присвоены международные рейтинги финансовой устойчивости от двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch и A.M.Best, а также российского рейтингового агентства "Эксперт Ра".

В Корпорации работают 59 человек в пяти андеррайтерских офисах - городах Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Прага (Чехия) и Находка. Кстати, этим летом для празднования юбилея корпорации мы все собирались в Москве на теплоходе "Иван Бунин". Вместе с нами совершили круиз и наши уважаемые страховщики - партнеры по бизнесу. Три дня на Волге слышались песни, тосты, здравницы в честь Транссибирской перестраховочной корпорации. Гости говорили искренне. Компания это действительно заслужила своим тяжелым повседневным трудом, надежностью и профессионализмом!

- Когда компания начала осваивать Дальний Восток?

- Дальневосточное бюро ОАО "Транссиб Ре" работает с февраля 2004 г., находится оно в Находке. Бюро организовала и открыла Людмила ЯЦЕНКО, трагически ушедшая от нас в прошлом году. Она была профессионалом своего дела, хорошо известным всем специалистам страховых компаний Дальнего Востока. Именно ей доверили свой бизнес региональные страховые компании Владивостока, Хабаровска, Находки, Южно-Сахалинска, Холмска, Уссурийска. Людмила Львовна - мой учитель. Я стараюсь следовать в своей работе ее принципам. Особую признательность хочется выразить региональным страховым компаниям, которые остались постоянны в своем выборе. Мы постараемся не подвести ваши ожидания. Ведь Дальневосточное бюро - неотъемлемая часть Транссибирской перестраховочной Корпорации.

- Какие самые крупные выплаты были сделаны на территории ДВ?

- Со дня открытия Дальневосточное бюро выплатило ущерб почти по 350 убыткам на общую сумму свыше 12 млн руб. Озвучу самые крупные из них за последние два года: страховой компании "Дальакфес" за повреждение рефконтейнеров, за опрокидывание автокрана "Либхер" и за страховой случай с ледоколом "Магадан". Компании "Защита-Находка" за пожар на судне "Геолог Приморья" и за повреждение главного двигателя на танкере "Ангарск". СК "Дальстар" - за сгоревшую сауну и за груз в Москву свежемороженой рыбы. СК "Приморье" - за деформацию корпуса танкера "Березовнефть" и за повреждение автомашины-тягача Мицубиси-Фусо, "Внешне- экономической Сахалинской Страховой Ассоциации" - за страховые случаи с судами "Бухта Наездник" и "Владимир Гиренко".

- Чем "Транссиб Ре" все-таки отлична от других перестраховщиков?

- Мне самой наиболее явно представились наши отличия на прошедшей не так давно Ярмарке перестраховщиков, которую организовал Дальневосточный Союз Страховщиков. Региональные страховые компании обратили внимание на то, что ОАО "Транссиб Ре" выгодно отличается от своих коллег перестраховочной программой. По морским и грузовым рискам у нас берется в покрытие вся территория мира и включаются военные риски. Также мы работаем с рисками животноводства и растениеводства. Кстати, Дальневосточное бюро сейчас выходит на рынок Якутии, и там эти риски присутствуют. Еще одно отличие "Транссиба Ре" в том, что каждый из офисов корпорации имеет все полномочия для принятия решений на месте. А это очень важный момент, когда наступает время выплат по страховым событиям.