Игорь Старыгин: "Мушкетеры вместе уже 35 лет!"

Отснятый за четыре месяца материал кинофильма "Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини" монтируется на киностудии, а миллионы россиян уже с нетерпением ждут выхода на экран продолжения мушкетерской саги, давным-давно покорившей их сердца.

На широком экране фильм, в котором занят невиданный звездный актерский состав, появится в 2008 году. Главные роли сыграли, конечно же, Михаил БОЯРСКИЙ, Вениамин СМЕХОВ, Владимир СМИРНИТСКИЙ и Игорь СТАРЫГИН.

- Игорь Владимирович, новый фильм, говорят, о бессмертии мушкетеров. Это правда?

- В каком-то смысле да. Такой ход придумал ХИЛЬКЕВИЧ. Фильм начинается с того, что мушкетеры погибают, оказываются на небесах и оттуда видят, как их дети ищут сокровища Мазарини, но безуспешно. И д'Артаньян вымаливает у Бога, чтобы тот вернул их всего лишь на сутки на грешную землю, чтобы помочь детям. И вот тут-то начинается все самое интересное, настоящий круговорот событий...

- Насколько комфортно вы в очередной раз чувствовали себя в образе Арамиса? Не возникало ощущения, что времена былой славы реанимировать с каждым следующим разом все сложнее?

- Быть заложником однажды созданного образа, конечно, удовольствие сомнительное. Но приходится мириться, ведь понимаю: второй такой роли уже не будет, для многих зрителей я навсегда останусь Арамисом. Не одного меня постигла такая актерская участь: Леонид БРОНЕВОЙ обречен быть Мюллером, Вячеслав ТИХОНОВ - Штирлицем, Александр ДЕМЬЯНЕНКО - Шуриком. А эти артисты - не чета мне по уровню мастерства и количеству сыгранного. Конечно, и нам, и режиссеру хотелось повторения триумфа первой части мушкетерской истории. Поэтому снимали одно продолжение, второе... Словно старались доказать, что нам все по плечу, поднимали себе планку все выше, а взять ее не могли... Наверное, надо было остановиться, но всякий раз теплилась надежда: а вдруг случится чудо?

- Как думаете, в этот раз оно случилось?

- Мне сложно судить, но очень на это надеюсь. Фильм сейчас монтируется, и пусть лучше выводы потом сделает зритель. Больше всех, конечно, хотелось чуда Мише БОЯРСКОМУ, это он был инициатором продолжения "Мушкетеров" и даже предложил свой сценарий, но фильм был снят не по нему. Кстати, знаете, Боярский перед съемками в шутку обмолвился: "Хочу посмотреть, как Старыгин на лошадь взбираться станет!" А если серьезно, мысль, что момент упущен и поезд ушел, посещает все чаще, а смириться с ней трудно. Преклоняюсь перед мудростью Евгения ТАШКОВА, создателя фильма "Адъютант его превосходительства". На него давили со страшной силой, требовали продолжения, даже присылали готовые сценарии, но Евгений Иванович как отрезал: "Никогда!" И оказался прав.

- Вы всегда говорили, что популярность вас нервирует. Не переменили к ней отношение?

- Нет, повышенное внимание по-прежнему раздражает. Не люблю, когда навязчиво пристают, за руку хватают, начинают тянуть в ближайшую кафешку и предлагать запанибрата сто граммов. Чаще всего люди не понимают этого, продолжают настаивать, потом обижаются, в бутылку лезут, а я не терплю, когда хамят. Отвечаю адекватно. Такие выяснения отношений неоднократно завершались в ближайшем отделении милиции. Меня, правда, всегда сразу отпускали.

- Но, кажется, милиционеров вы не играли?

- Зато был пограничником. После фильма "Государственная граница" много ездил по заставам с шефскими концертами. Несколько лет назад даже получил за это орден "Меценат" - "Серебряный крест". Но дело не в награде, мне доставляло искреннее удовольствие общаться с ребятами. Не в обиду другим родам войск будет сказано, но именно пограничников считаю армейской элитой. В свое время я ведь тоже собирался служить на границе. Сам попросился бы туда, если бы не поступил в театральный. У меня даже собака была специально обученная. Восточноевропейская овчарка по кличке Карай, родственник знаменитого Ларса, снимавшегося в фильме "Ко мне, Мухтар!" Псину мне подарили на день рождения, когда учился в девятом классе. Карай прошел курс служебного собаководства, мы настраивались вместе Родину защищать. Потом началась учеба в институте, и на собаку оставалось все меньше времени. Мама тогда жила в другом городе, дедушка с утра до ночи пропадал на работе в органах госбезопасности, и заботы о Карае легли на плечи бабушки. Так долго продолжаться не могло. Через три года я отдал пса в МУР. Он служил в угрозыске верой и правдой.

- Скажите, после съемок "Сокровищ Мазарини" не хочется устроить себе заслуженный отдых?

- Вообще-то я уже шесть лет как пенсионер. Правда, не по возрасту, а по инвалидности. Несколько лет назад у меня был крайне тяжелый период - обострились проблемы с сосудами, за полтора года я перенес пять сложнейших операций. А пенсия - около четырех тысяч рублей в месяц... Одиночество, безденежье. Только не подумайте, что я жалуюсь. Это плохой тон - жаловаться на власть, на советскую ли, демократическую, капиталистическую. Я прекрасно понимаю, какие у нас в государстве проблемы. И вы понимаете: нищие пенсионеры, зато самые богатые в мире олигархи. И не жаловаться нужно, не приносить себя в жертву, а менять жизнь. И я начал с себя.

В молодости я был далек от любой политики, мой образ вряд ли встраивался в господствовавшую тогда идеологию. Коммунист-мушкетер? Смешно! Меня часто спрашивают: зачем ты вступил в "Справедливую Россию?" Что тебе на пенсии спокойно не сидится? А я всем отвечаю: кто-то должен защищать элементарную справедливость? Простых работяг, стариков, детей? Тех, кто ни сердцем, ни душой не принял капитализм, тех, кто "сделан в СССР"? А таких людей - полстраны. Скажите: разве законы капитализма справедливы? А у русского человека очень острое чувство справедливости, хоть его и стараются вытравить. И когда люди сами протягивают руку помощи, это очень трогает. У меня была просто невероятная история, почти мистическая. Когда у меня были проблемы со здоровьем, я вскользь сказал о них в одном интервью. Вдруг звонок из Турции.

Оказывается, наша молодая соотечественница, имеющая в Турции бизнес, прочитала это интервью, каким-то чудом разыскала мой телефон и (извиняясь за беспокойство!!!) предложила мне помощь. Я был очень тронут. Она присылала мне лекарства, которые в Москве днем с огнем не сыщешь, словом, очень мне помогла. Потом она приехала в Россию, мы познакомились. Я ее спросил: "Почему вы это делаете?" И она достала из сумочки фотографию своего погибшего мужа.

- На фото были вылитый Вы?

- Просто один к одному! Невероятно! И как после этого не верить в мистику?