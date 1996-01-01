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Главное правило чаепития
Утром и вечером, и в обеденный перерыв большинство из нас пьют чай. Кто-то предпочитает ароматный черный, кто-то зеленый с тонким вкусом, кто-то - фиточай. Казалось бы, все просто: вот чай, вот кружка или заварочный чайник, заваривай и пей на здоровье. Но оказалось, для того чтобы почувствовать настоящий аромат чая, очень важно, какой водой вы его завариваете. К тому же оттенки вкуса влияют на эмоциональное состояние человека.
В процессе заваривания чая много тонкостей. Если в древнем Китае для заваривания чая воду привозили в столицу из особых источников и продавали втридорога, то в современном Пекине каждая чайная давно обзавелась водоочистителем. Заваривать чай водопроводной водой означает не что иное, как потерять клиентов. Более того - потерять лицо. Так какой же должна быть вода? Конечно чистой!
Давно известно, что наша водопроводная вода для заваривания чаев, а особенно фиточаев, не годится. Тут же возникает вопрос: какая вода подходит? Многие жители Приморья давно открыли для себя водоочистители Coolmart (Кулмарт). Его четырехступенчатая система очистки помогает избавиться не только от всевозможных примесей - ржавчины, мути, осадка. Но и устраняет соединения хлора, тяжелых металлов, а также неприятный запах и вкус.
Специальный песок "Кормак" (CORMAC) уничтожает более 600 видов бактерий и микроорганизмов, а также обогащает воду минеральными веществами, чем улучшает ее вкус. Кроме того, вода подвергается намагничиванию. Намагниченная вода обладает профилактическим и лечебным эффектом.
Приобретение "Кулмарта" раз и навсегда избавит от необходимости покупать питьевую воду в бутылках, а самое главное - регулярно платить за них. Используя такую воду для заваривания чая или для приготовления пищи, вы сможете по-иному прочувствовать вкус и аромат ваших любимых блюд и напитков.
Внимание! До 31 октября в честь своего Дня рождения компания "Кулмарт" дарит своим покупателям подарки. Свой подарок вы можете получить по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 109 (ост. "Цирк") тел. 26-96-87. www.coolmart.ru
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