Международный учебно-консультационный центр уже более 3-х лет успешно работает на рынке услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета для российских и иностранных предприятий всех форм собственности; обучает руководителей компаний и менеджеров бухгалтерскому и налоговому учету, анализу финансово-хозяйственной деятельности, умению ориентироваться в нормативных и законодательных актах, правильно оценивать финансовое состояние своего предприятия, умению читать бухгалтерскую отчетность и задавать правильные вопросы контролирующим и проверяющим органам. В центре оказывают консультационные услуги, проводят тематические семинары по налоговому и трудовому законодательству, бухгалтерскому учету как для иностранных, так и отечественных предприятий.

На базе Международного учебно-консультационного центра работает Школа бухгалтерского мастерства, где все желающие могут получить базовые знания в области бухгалтерского и налогового учета. Можно пройти курс "Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях", "Бухгалтерский учет для руководителей", а те, кто работает уже давно, могут повысить свою квалификацию, познакомившись с новыми программными продуктами и нормативными актами, вышедшими в последнее время.

Чем же Школа бухгалтерского мастерства отличается от многочисленных курсов, работающих в этой сфере?

- Каждому слушателю предлагается индивидуальный план обучения, исходя из его начального уровня и опыта работы.

- Время занятий подбирается, согласно возможностям обучающегося, в удобное для него время.

- Занятия проходят в удобном компьютерном классе в центре города.

- В курсе занятий до 50% времени отводится формированию практических навыков по ведению бухгалтерского и налогового учета, сдаче отчетности.

- В обучении используются компьютерные программы "1С-бухгалтерия (общий режим налогообложения, УСНО, ЕНВД), "Общепит".

- Преподавание ведут профессионалы высокого класса, имеющие квалификационный аттестат "Профессиональный бухгалтер", "Консультант по налогам и сборам", постоянно повышающие свой профессиональный уровень. Компания дважды была победителем всероссийского конкурса "1000 лучших предприятий и организаций России".

Стоимость обучения от 5 тыс. руб. По окончании курсов слушателям выдается свидетельство.

Наш адрес: г. Владивосток, ул. Мордовцев, 3, каб. 710, тел.: 40-27-72, 22-87-49.