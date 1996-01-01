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Школа бухгалтерского мастерства
Международный учебно-консультационный центр уже более 3-х лет успешно работает на рынке услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета для российских и иностранных предприятий всех форм собственности; обучает руководителей компаний и менеджеров бухгалтерскому и налоговому учету, анализу финансово-хозяйственной деятельности, умению ориентироваться в нормативных и законодательных актах, правильно оценивать финансовое состояние своего предприятия, умению читать бухгалтерскую отчетность и задавать правильные вопросы контролирующим и проверяющим органам. В центре оказывают консультационные услуги, проводят тематические семинары по налоговому и трудовому законодательству, бухгалтерскому учету как для иностранных, так и отечественных предприятий.
На базе Международного учебно-консультационного центра работает Школа бухгалтерского мастерства, где все желающие могут получить базовые знания в области бухгалтерского и налогового учета. Можно пройти курс "Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях", "Бухгалтерский учет для руководителей", а те, кто работает уже давно, могут повысить свою квалификацию, познакомившись с новыми программными продуктами и нормативными актами, вышедшими в последнее время.
Чем же Школа бухгалтерского мастерства отличается от многочисленных курсов, работающих в этой сфере?
- Каждому слушателю предлагается индивидуальный план обучения, исходя из его начального уровня и опыта работы.
- Время занятий подбирается, согласно возможностям обучающегося, в удобное для него время.
- Занятия проходят в удобном компьютерном классе в центре города.
- В курсе занятий до 50% времени отводится формированию практических навыков по ведению бухгалтерского и налогового учета, сдаче отчетности.
- В обучении используются компьютерные программы "1С-бухгалтерия (общий режим налогообложения, УСНО, ЕНВД), "Общепит".
- Преподавание ведут профессионалы высокого класса, имеющие квалификационный аттестат "Профессиональный бухгалтер", "Консультант по налогам и сборам", постоянно повышающие свой профессиональный уровень. Компания дважды была победителем всероссийского конкурса "1000 лучших предприятий и организаций России".
Стоимость обучения от 5 тыс. руб. По окончании курсов слушателям выдается свидетельство.
Наш адрес: г. Владивосток, ул. Мордовцев, 3, каб. 710, тел.: 40-27-72, 22-87-49.
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