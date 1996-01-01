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"Адмирал": слухи и факты
"Жилой комплекс премиум-класса" - так позиционирует Группа компаний "Эскадра" строящийся во Владивостоке дом по Красноармейскому переулку. Учитывая расположение в самом центре города и большие габариты здания, неудивительно, что вокруг дома постоянно возникают различные слухи.
Что это - факты, которые скрываются застройщиком, или происки конкурентов? Ситуацию разъяснил представитель организации, проектировавшей "Адмирал", генеральный проектировщик ОАО "ДНИИМФ", главный инженер проекта Светлана ОНУЧИНА.
- Светлана Алексеевна, соответствует ли нынешний вид жилого комплекса первоначально согласованному проекту?
- На данный вопрос нельзя ответить однозначно. Если говорить о внешнем облике, то в целом здание сохраняет свой первоначальный вид. Разница в том, что изначально было запроектировано здание переменной этажности с надземной частью 9, 10 и 14 этажей, два уровня подземных парковок и один этаж помещений общественного назначения. После корректировки проекта надземная часть увеличена. Здание имеет 15 и 17 жилых этажей, два уровня парковок и два этажа общественного назначения. Внешний облик жилого комплекса не пострадал. Здание приобрело новый статус объекта повышенной ответственности с вытекающими из этого положительными моментами по улучшению фасада и планировочных решений всего комплекса.
- Правда ли, что в жилом комплексе построено на несколько этажей больше без согласования проекта?
- Повышение этажности согласовано, откорректированы или выполнены заново все разделы проектной документации.
- Когда было принято решение достроить дополнительные этажи, просчитывались ли нагрузки на фундамент? Какие еще расчеты проводились?
- При повышении этажности здания выполнено: обследование уже построенной части, комплексный перерасчет пространственной схемы здания и отдельных его конструктивных элементов, а также расчет устойчивости откоса.
- Правда ли, что "Адмирал" построили с отклонением от первоначально согласованной территории? Слишком близко к территории в/ч ТОФ.
- Генеральный план остался в границах отведенного участка, и все расстояния существующей застройки выдержаны согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Это подтверждено согласованиями с экспертирующими и разрешающими инстанциями.
- Какова технология строительства данного дома? Жилой комплекс находится рядом с морем, какие дополнительные меры предприняты для защиты его от ветровых нагрузок и повышенной влажности?
- В расчете здания учитывалось районирование территории по климатическим характеристикам согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" с учетом карты районирования территории Приморского края по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления принято с учетом высотности здания, введены коэффициенты по надежности и устойчивости. Все материалы по отделке сертифицированы для применения их во влажном климате Приморья. Бетон применен с коэффициентом по морозостойкости и влагонепроницаемости.
- Какая инфраструктура предусмотрена в доме по проекту? Как планируется обустроить прилегающую территорию?
- В здании запроектирована подземная двухуровневая автостоянка на 170 автомобилей. Автостоянка предназначена для жильцов дома и имеет самостоятельный выезд с каждого этажа и эвакуационные выходы. Кроме этого, в здании будут располагаться: продовольственный мини-маркет, салон красоты, закусочная и помещения для обслуживания жилого дома.
В настоящее время ведется проектирование клуба семейного отдыха, что решит вопрос о занятости детей дома, позволит построить детские площадки, которые будут защищены от ветра и изолированы от проездов вокруг дома. Площадки будут расположены на террасе, со стороны входа в детский клуб, ниже уровня дома на 1,5 м.
Планируется также размещение дополнительно подземной автостоянки с надземной парковкой, которая будет эксплуатироваться жителями и гостями жилого комплекса. Автостоянка будет находиться за трансформаторной подстанцией, расположенной с торца дома, со стороны улицы Набережная.
- Какая предусмотрена внутренняя отделка помещений общего пользования? Какие будут установлены лифты?
- Отделка входных групп и поэтажных вестибюлей будет выполнена по дизайн-проекту, разработанному известной в городе архитектурной мастерской. В отделке будут использованы такие материалы, как натуральный гранит, зеркала, венецианская штукатурка, натяжные потолки. В доме будут установлены скоростные бесшумные лифты южнокорейской фирмы "Сигма".
- В стоимость квартир не входит их остекление. Не приведет ли это к тому, что жители начнут устанавливать окна по своему усмотрению, из-за чего ухудшится внешний вид здания?
- Жильцы оплачивают установку оконных конструкций отдельно, что дает им возможность выбора вариантов открывания конструкций, но при этом будет сохранена целостность самого оконного блока. Остекление дома производится централизованно под контролем "Эскадры", так что абсолютно все окна в доме будут соответствовать проектному решению.
- На какой стадии строительства находится жилой комплекс в настоящий момент?
- В настоящий момент в большом крыле завершены работы по устройству крыши. Выполнена медная разводка отопления по квартирам с установкой итальянских радиаторов. Оштукатурены подъезды. В завершающей стадии сантехнические работы. Выполняется остекление квартир. Дом готовится для передачи под отделку.
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