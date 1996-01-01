Кредит с простым характером

О кредитах мы знаем, наверное, почти все. Каждый день на нас обрушивается ворох предложений о различных кредитных продуктах. И, подчас в них бывает непросто разобраться. А ведь всегда хочется выбрать оптимальные условия кредитования. При этом важно не только быстро оформить кредит, но и платить по нему именно те проценты, за которые расписался. Платить лишнее никому не хочется.

Рынок потребительского кредитования растет и меняется очень быстро. Одна из главных тенденций последнего времени - отказ банков от взимания дополнительных комиссий и введение кредитных продуктов с "чистой" ставкой. В числе первых банков, изменивших условия кредитования, один из лидеров этого рынка - Банк Русский Стандарт*. Уже в марте банк разработал и предложил своим клиентам целый ряд кредитных продуктов без дополнительных комиссий.

Первой ласточкой в новой линейке "без комиссионных продуктов" стал "Простой кредит" от Банка Русский Стандарт. Его название неслучайно: это кредит с "чистой" процентной ставкой, по условиям которого нет ежемесячной комиссии за расчетное обслуживание и комиссии за досрочное погашение. Он полностью оправдывает свое название: понять, сколько придется выплачивать по кредиту, очень просто, равно как и его оформить. Можно выбрать наилучший для себя вариант - как с первоначальным взносом, так и без него, самостоятельно определившись со сроком кредита от нескольких месяцев до нескольких лет.

Даже не очень грамотный в финансовых вопросах потребитель разберется в "Простом кредите" без посторонней помощи. Банк максимально подробно информирует клиентов обо всех параметрах кредита и будущих платежах. Более того, уже с 1 мая Банк Русский Стандарт фактически первым на рынке стал официально информировать всех своих клиентов о размере эффективной ставки по кредиту. Теперь расчет эффективной процентной ставки по кредиту включен в ежемесячный график платежей. При этом клиента ознакомят с ней до момента подписания каких-либо документов!

Документы на получение "Простого кредита" можно оформить прямо в магазине, предъявив только паспорт гражданина РФ. Главное - определиться с покупкой! Ну а кредитное решение банк принимает, как обычно, - за минимальное время. При этом представитель банка поможет не только с оформлением документов, но и подробно объяснит, как будут начисляться проценты и как удобнее расплачиваться по кредиту.

Сегодня способов погашать кредиты банков достаточно много - это и через ФГУП "Почта России", безналичным переводом и т.д. Однако не все они удобны и бесплатны для клиента, да и деньги могут зачисляться в течение нескольких дней. А это означает, что средства даже самого добросовестного плательщика могут просто не успеть попасть на счет вовремя. Очень обидно - и это при том, что клиент отстоял огромную очередь и заплатил за перевод.

Но подобных вещей можно избежать, если вносить деньги через специальные устройства - приемные банкоматы. Это самый быстрый и легкий способ погашения. Конечно, не все банки проявляют заботу о своих клиентах и готовы тратить свои средства на закупку подобного оборудования. Но если клиент берет кредит в Банке Русский Стандарт - проблем с этим не возникает. Банк давно и очень активно развивает собственную сеть погашения (на сегодняшний день это более 1 500 приемных банкоматов по всей стране, большинство из которых доступно 24 часа в сутки). При этом никаких дополнительных комиссий с клиента не взимается, а процедура внесения денег очень проста.

Адреса подразделений Банка, информацию по программам потребительского кредитования, а также всю информацию по тарифам и условиям предоставления кредитов можно узнать по адресу в сети Интернет: www.bank.rs.ru или по телефону 8-800-200-6-200 (звонок бесплатный, за исключением звонков с мобильных телефонов).

*ЗАО "Банк Русский Стандарт" Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 г. выдана бессрочно.

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