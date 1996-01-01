Далькомбанк растет

Недавно во Владивостоке состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса Приморского филиала Далькомбанка*. Это уже 69-е подразделение банка на Дальнем Востоке и 4-й дополнительный офис в Приморье. На открытии офиса присутствовали не только сотрудники, но и клиенты банка.

Новый офис банка универсален. "Наши клиенты - юридические и физические лица - получат здесь все услуги, предоставляемые главным Приморским офисом Далькомбанка: открытие счетов юридических и физических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, все возможные валютные операции, открытие вкладов, оформление пластиковых карт "Золотая Корона", переводы без открытия счета, переводы "Мигом" и WesternUnion. Также офис может предложить дистанционное обслуживание по системам интернет-банкинг, телебанкинг и "Банк-клиент", - отметила руководитель нового дополнительного офиса Татьяна КОЛОДИНА.

Сейчас для банка важным моментом является развитие розничного направления. Это стало важным фактором при выборе помещения офиса - допофис № 5 расположен в жилом районе города, Первой Речке по адресу: Океанский пр-т, 101-а. Одновременно расположение нового офиса удобно и для юридических лиц, поскольку находится в центре города.

"Приморский филиал работает 6-й год, за это время у нас по всему краю появилось много клиентов, и мы уже "выросли" из той сети допофисов, которая была. Для того чтобы стать доступнее для клиентов, мы приняли решение расширить сеть дополнительных офисов Далькомбанка в Приморском крае. Этот офис - первое отделение, открытое в рамках нашей программы по расширению сети в крае. В ближайшем будущем мы планируем открыть дополнительные офисы в Уссурийске, Владивостоке и других городах края", - сказала директор Приморского филиала Далькомбанка Наталья СМИРНОВА.

*Генеральная лицензия ЦБ РФ №84 от 17.08.01 г.