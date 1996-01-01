Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья прирастает молодыми

На последнем собрании общественной организации "Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья" члены клуба обсуждали политический расклад в стране, предстоящий саммит во Владивостоке и принимали новых участников.

Напомним, что данная общественная организация объединяет руководителей почти всех крупных компаний края. Председателем клуба является член Совета Федерации Федерального собрания РФ Игорь ПУШКАРЕВ.

Началось собрание с того, что генеральный директор Управляющей компании "Славда" Павел СЕРЕБРЯКОВ был принят в члены клуба. "Это известная компания и известный руководитель. Нам очень приятно, что к нам идут молодые. Они инициативны, ответственны, полны идей. Думаю, что лучшей характеристикой для нового члена клуба будет имя компании, которая входит в 100 крупнейших предприятий Дальнего Востока. Да и его отца Юрия Серебрякова мы отлично знаем, уверены, что в этом случае семейная преемственность играет исключительно положительную роль", - заявил Игорь Пушкарев.

После этого в качестве докладчика перед членами клуба выступил депутат Государственной думы Василий УСОЛЬЦЕВ, рассказал о том, как происходит в стране подготовка к выборам. По его словам, выборы должны пройти без каких-либо заметных волнений.

"Нам стало известно о планах президента, - сказал депутат. - Есть два варианта: ПУТИН возглавит правительство, Путин возглавит партию. Пока все склоняются ко второму варианту, но и первый еще возможен". Кроме плана Путина, Василий Усольцев рассказал о том, что по замыслу идеологов "Единой России" должна представлять новая Государственная дума. Прежде всего, основой парламента должна стать партия "Единая Россия". Для этого она должна набрать большинство во всех регионах, в том числе и в Приморском крае. Хотя при этом в стране должна быть двухпартийная система. "Нам нужен здоровый конкурент, который не давал бы "Единой России" застаиваться. Нужно, чтобы оппоненты нашей партии объединились. Тогда можно говорить о том, что в России будет две мощные политические платформы. Может быть, объединение пройдет на базе "Справедливой России", а может, это будут другие партии. Что касается списка, с которым "Единая Россия" идет на выборы, то все кандидатуры там достойные. Было очень много изменений. Более того, все 600 кандидатов в депутаты Госудумы утверждал лично президент".

Кроме этого, докладчик рассказал о том, что главная задача нового правительства - сделать социальное государство. "Еще 5 лет назад эти слова вызывали у определенных руководителей финансовых групп усмешку. Однако сегодня ситуация изменилась. Вот компания "Славда" участвует в социальных программах? Участвует, думаю и другие компании должны участвовать. Пора понять, что социальное государство - это не просто слова, это будущие действия правительства. Через три года пенсии сравняются с прожиточным минимумом. Но есть одна проблема - это уровень инфляции. В правительстве идут споры, как ее снизить. Вообще есть определенные опасения. Дело в том, что наша экономика зависит от экономики других стран, в частности от экономики США. А Штаты занимаются тем, что выкачивают у нас сырьевые ресурсы и платят нам за это бумагой. Так, за последний год США напечатали почти $2 млрд. И эти деньги идут к нам. Но они ничем не подкреплены. Так что опасность кризиса существует", - заявил Василий Усольцев.

После обсуждения глобальных экономических и политических проблем, члены клуба стали интересоваться, когда же во Владивостоке начнется строительство объектов саммита. На вопросы членов клуба отвечал его председатель: "Строительство объектов начнется после того, как Президент РФ издаст специальный указ. Пока такого документа нет. Но у меня лично нет сомнений, что саммит будет проведен во Владивостоке, а не в Санкт-Петербурге. Лично я к нему готовлюсь. Недавно мы открыли два щебеночных завода. Наши цементные заводы увеличили производство до 1,2 млн тонн в год. Но уже через год они будут производить более 3 млн тонн ежегодно".

На этих оптимистических нотках обсуждение саммита закончилось. И бизнес, входящий в клуб, стал интересоваться у представителей власти, почему деньги Стабилизационного фонда так и не поступают в экономику страны.

"По последним данным, из Стабилизационного фонда на инвестиционные нужды было выделено 70 млрд руб. Но реально было задействовано только 14 млрд. Планируется, что на следующий год остаток выберут, но все будет зависеть от правительства. Новый кабинет уже доказывает свою эффективность, и думаю, что бизнес в стране это скоро ощутит", - подвел итог собранию председатель клуба.