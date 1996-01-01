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Asta La Vista, Rio...
Чемпионат по любительскому ориентированию "Мечта Остапа", прошедший в минувшие выходные, оставил противоречивые чувства. Если отбросить не совсем понятный процесс определения победителя, коим стал экипаж из Лесозаводска на а/м "Ауди-100", с его фантастическим финишным показателем, то задумка организаторов, весомая поддержка спонсоров и энтузиазм участников не прошли даром.
Задумываемое Алексеем ЛЕВЧУКОМ, гендиректором такси и автоцентра "Дальний Восток", как культурно-массовое мероприятие с автоспортивным уклоном, по сути, из скоростной пробежки "по памятным" местам превратилось в экспедицию начинающих следопытов.
Мало было проехать по городам и селам Приморья, по "легенде" необходимо был найти более 30 исторических "точек", за которыми скрывались памятники истории или архитектуры. Основная масса участников, коих было более 50 человек на 22 автомобилях, с главной задачей справилась - все вернулись живыми и здоровыми и с массой впечатлений, по большей части, позитивного характера.
Что касается процесса поиска "точек", то это разговор отдельный и не одного часа, поэтому останавливаться на нем, думаю, не стоит. Отметим лишь только, что местным и военным властям городов и районов стоит обратить пристальное внимание на состояние памятников архитектуры. Большая часть из того, что приходилось видеть, находится просто в ужасном состоянии.
Теперь непосредственно о самой гонке. Надо признать, что еще на старте большинство участников мало представляли себе весь объем предстоящих задач, на которые отводилось всего лишь сутки. Организаторы сделали все возможное, чтобы главный приз - романтическая поездка на двоих в Рио-де-Жанейро, так и осталась несбыточной мечтой, каковой она была для литературного Остапа Бендера.
В легенду, выданную главным судьей соревнований Андреем Курдаковым на старте, были внесены 32 "точки", 4 из которых были помечены как обязательные для посещения. Еще до старта участники знали три "основные точки", в Лесозаводске, Яковлевском районе и Находке. Четвертый пункт до последнего держался в секрете. Но, имея приблизительное представление о географии края и держа на руках эти "точки", в принципе, можно было строить маршрут.
Однако даже продвинутые в географии участники наверняка испытали легкий шок, когда после старта штурманы открыли пакеты с "легендой". 34 пункта, разбросанные по всему югу, западу и востоку Приморья, словно высыпанные на скатерть семечки. Когда прошел первый шок, стало ясно, что, не имея вертолета, за обозначенное время всех их объехать будет просто невозможно! К слову, автор этих строк сам приял участие в забеге и может со всей ответственность говорить об этом. К тому же на предстартовом сборе организаторы предупредили участников о соблюдении ПДД.
Поэтому прав был тот, кто с места в карьер взялся за штурм обязательных "точек", оставив 28 на попутное рассмотрение.
А теперь небольшая математика. Сколько понадобится времени участнику, двигающемуся с максимально разрешенной скоростью 90 км/час, чтобы не пропустить п. Козьмино за Находкой (от Владивостока более 220 км), п. Покровка Яковлевского р-на (300 км), Кавалерово (более 400 км) и Пантелеймоновку Лесозаводского р-на (около 400 км)?
Автор этих строк с надрывом прошел три "контроля" за 22 часа 50 мин., проигнорировав лишь Лесозаводск. При этом скорость на обратном пути из Кавалерово была, каюсь, 110-120 км, за исключением перевалов и населенных пунктов.
К этому обязательно надо добавить, что временной расчет получился таков, что нормальный поиск исторических мест мог осуществляться только в светлое время, которого в наших "сутках" было всего 10 часов!
Не надо в моих словах искать упрек в адрес организаторов соревнований. Все было на высочайшем уровне. Одним из профессиональных подходов был и факт приглашения в качестве главного судьи Андрея Курдакова, уж он-то, старый и проверенный "внедорожный" волк, наверняка приложил руку к подбору искомых "точек". В противном случае гонка была бы не работой для следопытов в погоне за призрачным Рио, а прогулкой сродни той, что совершили в нетленном "Золотом теленке" Остап Бендер, Шура Балаганов, Паниковский и водитель "Антилопы Гну" Адам Козлевич. Владивосток не Арбатов, а Черноморск не Рио...
Подробности, детали, а также о спонсорах и организаторах проекта можно узнать на сайте www.dlv.vl.ru.
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