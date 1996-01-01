Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Идейный лидер фармабизнеса Приморья
В конце сентября в г. Владивостоке в четвертый раз проводился Дальневосточный конгресс "Человек и лекарство", в рамках которого состоялся фармацевтический симпозиум" Розничный фармацевтический рынок ДВФО в условиях конкуренции", привлекший пристальное внимание ведущих специалистов отрасли.
Сегодня розничный фармацевтический рынок представлен предприятиями различной формы собственности и различного формата, осуществляющих свою деятельность в условиях высокой конкуренции. Участники форума обсудили актуальные проблемы развития фармацевтического бизнеса.
Одним из гостей форума стал Гришин Александр Владимирович - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармации Омской государственной медицинской академии. Анализируя специфику розничного фармрынка г. Владивостока, профессор ГРИШИН А.В. отметил лидирующую роль "Аптеки 91": "Аптека 91" является идейным лидером фармацевтического бизнеса Приморья, отличительными особенностями её деятельности являются инновационность, наличие научного подхода".
Основной стратегией развития "Аптеки 91" является клиентоориентированность предприятия, т.е. стремление максимально уделять внимание интересам клиента. Для повышения качества обслуживания в аптеке разработаны и внедрены стандарты обслуживания. В основе стандартов лежит заинтересованность аптеки в реальной, а не формализованной помощи клиенту.
Формирование ассортимента в "Аптеке 91" ведется исключительно на принципах экономической эффективности и фармакоэкономической целесообразности. "Аптека 91" уделяет максимум внимания координации своей деятельности с клиническими специалистами, когда врач определяет современные подходы к лечению различных заболеваний и высказывает пожелания по введению в ассортимент новинок препаратов, а аптека находит экономические выгоды для клиента, которые будут прослеживаться при внедрении инновационных подходов к лечению.
Так, инновационные препараты впервые в городе появляются именно в "Аптеке 91". Подобный подход не случайность, это забота о безопасности клиента и эффективности лечения. "Аптека 91" успешно решает перечисленные и многие другие задачи, которые ставит перед собой. Об этом можно судить по возрастающему числу клиентов и уровню их удовлетворенности качеством обслуживания. В аптеке внедрены объективные методы оценки удовлетворенности клиентов, которые позволяют выявить резервы для осуществления деятельности аптек. "Аптека 91" чрезвычайно дорожит мнением своих клиентов! Если клиент удовлетворен обслуживанием, то и предприятие получает перспективы для своего развития.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда