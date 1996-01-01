Идейный лидер фармабизнеса Приморья

В конце сентября в г. Владивостоке в четвертый раз проводился Дальневосточный конгресс "Человек и лекарство", в рамках которого состоялся фармацевтический симпозиум" Розничный фармацевтический рынок ДВФО в условиях конкуренции", привлекший пристальное внимание ведущих специалистов отрасли.

Сегодня розничный фармацевтический рынок представлен предприятиями различной формы собственности и различного формата, осуществляющих свою деятельность в условиях высокой конкуренции. Участники форума обсудили актуальные проблемы развития фармацевтического бизнеса.

Одним из гостей форума стал Гришин Александр Владимирович - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармации Омской государственной медицинской академии. Анализируя специфику розничного фармрынка г. Владивостока, профессор ГРИШИН А.В. отметил лидирующую роль "Аптеки 91": "Аптека 91" является идейным лидером фармацевтического бизнеса Приморья, отличительными особенностями её деятельности являются инновационность, наличие научного подхода".

Основной стратегией развития "Аптеки 91" является клиентоориентированность предприятия, т.е. стремление максимально уделять внимание интересам клиента. Для повышения качества обслуживания в аптеке разработаны и внедрены стандарты обслуживания. В основе стандартов лежит заинтересованность аптеки в реальной, а не формализованной помощи клиенту.

Формирование ассортимента в "Аптеке 91" ведется исключительно на принципах экономической эффективности и фармакоэкономической целесообразности. "Аптека 91" уделяет максимум внимания координации своей деятельности с клиническими специалистами, когда врач определяет современные подходы к лечению различных заболеваний и высказывает пожелания по введению в ассортимент новинок препаратов, а аптека находит экономические выгоды для клиента, которые будут прослеживаться при внедрении инновационных подходов к лечению.

Так, инновационные препараты впервые в городе появляются именно в "Аптеке 91". Подобный подход не случайность, это забота о безопасности клиента и эффективности лечения. "Аптека 91" успешно решает перечисленные и многие другие задачи, которые ставит перед собой. Об этом можно судить по возрастающему числу клиентов и уровню их удовлетворенности качеством обслуживания. В аптеке внедрены объективные методы оценки удовлетворенности клиентов, которые позволяют выявить резервы для осуществления деятельности аптек. "Аптека 91" чрезвычайно дорожит мнением своих клиентов! Если клиент удовлетворен обслуживанием, то и предприятие получает перспективы для своего развития.