В Приморье за 24 часа!

Победители известны, призы розданы, участники и им сочувствующие получили свою, причем немалую дозу адреналина. Шутка ли, за сутки отмахать 1,5-2 тыс. км и после этого культурно отдохнуть в "Доме Купера"!

Кто поедет в Рио?

В успехе пробега прямая заслуга организатора и вдохновителя "Мечты" директора компании "Такси "Дальний Восток" и автоцентра "Дальний Восток" Алексея ЛЕВЧУКА и спонсоров проекта: СК "Дальакфес", туристической компании "Приморский бизнес сервис", инвестиционной строительной компании "ДАЛТА Восток-1", наших коллег из "Русского радио" и "Радио Шансон".

В соревнованиях приняли участие 22 экипажа, из которых 21 в течение суток искал 32 исторические точки как пойнтеры, рыская по западу, востоку и югу Приморья. Именно рыскали, поскольку на кону стояли внушительные денежные призы в 50 и 25 тыс. руб. за второе и третье места и главный - путевка на карнавал в Рио-де-Жанейро, о котором так грезил литературный герой Ильфа и Петрова и который для многих так и остается далекой и несбыточной мечтой!

Последний, 22-й экипаж в составе пилота и штурмана в одном лице, он же ваш покорный слуга и автор этих строк, никуда не торопился. С одной стороны, один в поле не воин, с другой - не хотелось ломать сюжетную канву. Если кто помнит, то Остап БЕНДЕР так и не попал в Рио, а был попросту остановлен и обобран на советско-румынской границе. Кто его знает, вдруг история повторится?

Поэтому во время суточного путешествия меня больше занимала культурологическая цель проекта, на которую, кстати, организаторы и вдохновители проекта делали основной упор, а именно знакомился с историческим наследием края, восхищался природой, общался с жителями глубинки и в очередной раз убеждался, что живем мы не в самом плохом месте на Земле.

Где родился, там и пригодился

Еще на презентации гонки, прошедшей в уютном и красивом кафе "Дом Купера", Алексей ЩУКИН, зам. директора СК "Дальакфес", просил представителей СМИ адресовать идею соревнований и их главный посыл к молодежи, ее талантливой и активной части. Той, что, поднакопив опыта и знаний, стремится поскорее отсюда уехать за длинным московским или питерским рублем. "Нам бы очень хотелось, чтобы в Приморском крае молодежь оставалась, лучшие кадры не переезжали бы на Запад, а работали здесь на благо свое и своего края", - подчеркнул Алексей Степанович.

С этим трудно поспорить, если глянуть на статистику внутрироссийской трудовой миграции. По мнению Алексея Щукина, подобные акции смогут повлиять на умозаключения молодежи и притормозить ее отток из Приморья. Не знаю, как другие, но, проехав за 24 часа более 1,5 тыс. км, побывав в трех городах и десяти районах, я только укрепился в верности поговорки, "где родился, там и пригодился". Москва, говорят, по осени тоже очень ничего, но осенний Сихотэ-Алинь мне как-то краше. А люди? Скажите, в какой столице к вам подойдет человек и извиниться за то, что по запарке не поздоровался?

Если бы еще путешествующий люд подбирал за собой весь мусор, оставляемый после культурного досуга, то обратить внимание ЮНЕСКО на наши красоты - самое время.

Где деньги, военком?

По условиям автопробега у каждого экипажа на руках была "легенда" в виде списка исторических мест края, памятников архитектуры, обелисков и местных достопримечательностей.

Самыми удаленными точками (если брать Владивосток за центр круга) были Лесозаводск, поселок Козьмино (г. Находка), Покровка (Яковлевский р-н) и поселок Кавалерово. Они, кстати, по условиям соревнований были в числе обязательных для посещения, и соответствующие записи в бортовом журнале существенно влияли на распределение мест на пьедестале.

Кроме этого, было еще 28 так называемых "точек". Как уже было сказано, все они являли собой исторические памятники и монументы, большинство из которых касалось памяти павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Скажу сразу, объехать всю "легенду" - все равно что объять необъятное. Недели не хватит. Но то, что увидел, - удивило и обескуражило.

Местами вся наша "память" погибшим воинам облезла, проржавела, облупилась и забылась! Так, в поселке Козьмино, глядя на небольшой обелиск с именами десятков местных жителей, павших на полях сражений, мне было просто стыдно. Имена некоторых героев уже невозможно прочесть: их выветрил морской ветер. А говорят, что время не властно над славой героев и они всегда останутся в наших сердцах... Наверное, местные власти полагают так же, десятки лет забывая обновлять памятник и пригласить гравировщика. Глядя на полустертые фамилии людей, подаривших нам радость жизни и свободы, захотелось именно в тот момент спросить местного военкома, а где деньги, которые еще два года назад выделил федеральный бюджет на реставрацию памятников героям?

В Фокино у памятника Герою Советского Союза Марине ЦУКАНОВОЙ всегда венки и живые цветы. Не только администрация, но и сами жители ЗАТО следят за состоянием монумента. Аналогичное отношение к стеле Победы в селе Покровка Яковлевского р-на. Пушка, легендарная "45-ка" регулярно подкрашивается, а у основания стелы всегда живые цветы.

Люди - золото

Несмотря на разруху и запустение, безработицу и где-то безнадегу, в приморской глубинке живут, женятся, рожают детей и с оптимизмом смотрят в будущее. Даже деревни, кои попадались на пути, имели жизнеутверждающие названия: Каменка, Новая Москва, Новосысоевка, Покровка, Ленино, Нижние и Верхние Лучки - от такой географии на душе становилось хорошо и спокойно. Не знаю, как другие участники пробега, но мне доставляло эстетическое удовольствие общение с жителями приморских деревень.

Приятно удивило, что за 300-400 км газету "Золотой Рог" знают и читают не меньше некоторых популярных федеральных газет. Особенно почитаем у селян "Дальневосточный лечебник" - газета - приложение, издаваемое ИК "Золотой Рог". С одной бабулькой, торгующей своими нехитрыми огородными и таежными дарами недалеко от Арсеньева, даже спор вышел. Она уверяла, что вся медицина - от лукавого и приглашала редактора "Лечебника" в самую стужу приехать к ней и попариться в ее баньке, а затем залезть в снежный сугроб: "Всякую хворь выбивает, и женскую, и мужскую!"

Не хотелось о плохом, но все же придется. Больше всего разговоры с местным населением касались политики. Мимо нее, незабвенной, пройти было никак нельзя. Люди натерпелись, на слова и посылы уже не реагируют. А как еще прикажете реагировать пожилой жительнице Кавалерово, показывавшей нам дорогу до администрации, которая лишь горько вздыхала по поводу минувших, по ее выражению, золотых времен: "Сегодня только леспромхоз еще теплится. Его закроют, тогда совсем туго будет. Работы нет".

Когда организаторы "Мечты Остапа" еще только говорили о предстоящем пробеге, раздавались робкие предположения: а не стать ли любительскому автомобильному ориентированию традиционным, сделать "Мечту Остапа" ежегодным, а еще лучше регулярным мероприятием?

Первый чемпионат показал, что будущее у задумки Алексея Левчука есть, вот только ставить его на поток преждевременно. Хотя бы потому, что карнавал в Рио-де-Жанейро бывает один раз в год! Главный судья прошедшего мероприятия Андрей КУРДАКОВ, думаю, со мной согласится. Лучше меньше, да лучше.

Кстати о победителях. Путевка в Рио-де - Жанейро досталась экипажу №4, из Лесозаводска: Владимиру РАМАЗАНОВУ, Николаю АНДРСТУ, Артуру АНДРСТУ. Второе место занял экипаж №9, партии "Единая Россия": Андрей БАЛКОВ, Дмитрий БОГАТЫРЕВ, Александр СТАРОДУБЦЕВ. Третье место у экипажа №18, от "Русского радио": Александр СЛАВОЧКИН, Владимир ГУЛЕВСКИЙ.