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Новый тренажер "ПРИСКО" - единственный в России
Презентация нового навигационного мостика, установленного в учебно-тренажерном центре компании, состоялась в Приморском морском пароходстве. Мостик новейшей модификации, с абсолютной точностью имитирующий картину реального плавания, вошёл в состав интегрированного тренажерного комплекса для подготовки судоводителей.
Открывая торжественную церемонию по случаю ввода в действие третьего по счету уникального тренажера, заместитель генерального директора ПМП, директор департамента флота Андрей СЫЧЕВ подчеркнул, что корпорация сделала очередной серьезный шаг для дальнейшего развития учебного Центра, аналогов которому на сегодняшний день в России нет.
Введение в действие третьего мостика с обзором 210 градусов значительно расширило возможности всего интерактивного комплекса. Теперь в тренинге может быть задействовано сразу три активных судна, что позволит проводить в реальном режиме времени такие операции, как швартовки в море и на терминалах с использованием буксиров, плавание в караване в ледовых условиях, что актуально для дальневосточников, и множество других навигационных задач.
Как сообщил начальник учебно-тренажёрного центра ПМП Сергей ВИХАРЕВ, третий мостик в составе тренажерного комплекса представляет последнее поколение аппаратных средств тренажерного обучения. В коллекции визуальных моделей тренажера около 40 судов различных типов. И более 40 районов плавания Мирового океана, начиная от Сан-Франциско и Малаккского пролива и заканчивая портами Владивосток, Де-Кастри и заливом Анива. Сегодня по заявке Приморского пароходства производитель программного обеспечения компания "Транзас" разрабатывает визуализацию района залива Находка со всеми имеющимися в его акватории портами и бухтами, в том числе и бухтой Козьмино.
По мнению руководителя навигационного тренажера, капитана-наставника Александра ЛОБОДЫ, прошедшего специальный курс обучения в Дании, перспективы его использования выходят далеко за рамки самого пароходства. К примеру, здесь любые задачи по полной программе могут отрабатывать представители военно-морского флота. И не только они.
Помимо стандартного набора навигационный комплекс оснащен реальными панелями управления судами с азиподными установками и ледоколом типа "Красин". Учебные программы подготовлены специалистами тренажерного центра Приморского пароходства на основе 35-летнего опыта работы экипажей PRISCO, в том числе в арктических морях. Все они пользуются неизменным успехом у клиентов ПМП. А среди них - судоводители компаний Sakhalin Energy и UNICOM, прошедшие курс ледового плавания, представители компании Eххоn Neftegas Ltd., отрабатывающие операции на виртуальном терминале "Сокол", компания "Совкомфлот" и постоянный клиент пароходства - Sakhalin Energy. На начало декабря запланирована подготовка капитанов японской компании Mitsui, которые уже проходили обучение в Центре ПМП и оставили самые восторженные отзывы.
По мнению присутствующего на церемонии руководителя Дальневосточного управления Госморнадзора Николая ХАРИТОНОВА, Приморское морское пароходство еще раз продемонстрировало свою последовательность в проведении политики подготовки кадров, которая может служить примером отношения к организации безопасности мореплавания.
Актуальность модернизации учебной базы для подготовки морских специалистов диктуется потребностью современного флота в высококвалифицированных кадрах и входит в государственную программу развития транспортной отрасли. Кроме того, введение в эксплуатацию подобного комплекса значительно расширяет возможности предрейсовой и специальной подготовки моряков, что, безусловно, будет способствовать безопасному плаванию судов.
"Перед тем как подняться на мостик судов, а это современнейшие, очень дорогие суда, человек не должен бояться, - говорит председатель Совета директоров ОАО ПМП Александр КИРИЛИЧЕВ. - Он должен пройти тренировку на тренажере, в ситуации, стопроцентно имитирующей реальную".
В последнее время в России произошло серьезное падение уровня подготовки специалистов. В МГУ им. Невельского и других морских вузах страны упразднили ряд специальностей, крайне необходимых флоту. Мы развиваем свой учебный Центр, сами готовим командиров флота не только для Приморского морского пароходства, но и для всего Дальнего Востока. Но, думаю, Центр не только будет притягивать к себе весь человеческий потенциал, который связан с работой в море. У него будет и второе направление - заниматься подготовкой необходимых кадров для малого и среднего бизнеса края.
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