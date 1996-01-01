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Промсвязьбанк предлагает выгодное финансирование
18 октября ОАО "Промсвязьбанк" (г. Владивосток) приглашает на бесплатные презентации во владивостокский отель "Хендэ".
Специалисты банка проведут семинары по следующим направлениям:
"Международное финансирование, продукты для развивающегося бизнеса". Приглашаются корпоративные клиенты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, а также клиенты, заинтересованные в проектном финансировании и техническом перевооружении своего бизнеса. Презентация состоится в 10.00 в зале Малый "Даймонд" (секция В, 2 этаж) отеля "Хендэ".
"Кредитование малого и среднего бизнеса". Приглашаются все заинтересованные лица. Презентация состоится в 10.00 в зале Малый "Даймонд" (секция А, 2 этаж) отеля "Хендэ".
Подробнее узнать о предстоящих мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участников можно по адресу DVSecretaru@vladivostok.psbank.ru, тел. (4232) 43-08-70.
ДосьеОАО "Промсвязьбанк", (Москва, основан в 1995 г.) - один из ведущих российских частных банков с активами 222 млрд руб. и собственным капиталом 23,4 млрд руб. по состоянию на 01.07.2007 г. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "Ba3" Moody's, "B+" Standard&Poor's, "B+" FitchRatings (рейтинги имеют "Позитивный" прогноз). По состоянию на 01.10.2007 г. региональная сеть банка насчитывает более 110 дополнительных офисов в Москве и регионах, 41 региональный филиал и 4 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru.
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