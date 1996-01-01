Промсвязьбанк предлагает выгодное финансирование

18 октября ОАО "Промсвязьбанк" (г. Владивосток) приглашает на бесплатные презентации во владивостокский отель "Хендэ".

Специалисты банка проведут семинары по следующим направлениям:

"Международное финансирование, продукты для развивающегося бизнеса". Приглашаются корпоративные клиенты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, а также клиенты, заинтересованные в проектном финансировании и техническом перевооружении своего бизнеса. Презентация состоится в 10.00 в зале Малый "Даймонд" (секция В, 2 этаж) отеля "Хендэ".

"Кредитование малого и среднего бизнеса". Приглашаются все заинтересованные лица. Презентация состоится в 10.00 в зале Малый "Даймонд" (секция А, 2 этаж) отеля "Хендэ".

Подробнее узнать о предстоящих мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участников можно по адресу DVSecretaru@vladivostok.psbank.ru, тел. (4232) 43-08-70.