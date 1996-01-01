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Путинский призыв справедливоросов
Туман рассеялся. Постепенно проступают очертания политической системы, которую хочет выстроить президент, объявивший о том, что он лично возглавит партию власти на думских выборах.
Что получается?
Получается, что Владимир Путин поступил строго в соответствии со своими давними планами построения в стране двухпартийной системы. Настоящей двухпартийной системы. И сейчас политологи и эксперты ломают голову над тем, какая вторая партия имеется в виду.
"Справедливая Россия" или КПРФ? КПРФ или "Справедливая Россия"? Судя по тому, что Г.А.Зюганов и его ближайшее окружение так и не пришли в себя после "нокаута" президента, груз ответственности за левый фланг политической системы придется взвалить на свои плечи Сергею Миронову.
А у него и нет иного выбора!
Если в обществе нет политической силы, как говорит сам Миронов, оказывающей мощное общественное давление в сторону решения социальных проблем, то пенсии фиксируются на пороге нищеты, а финансирование социальной сферы производится по остаточному принципу.
- В отличие от наших оппонентов мы считаем, что повышение пенсий и заработных плат - более важная задача, чем профицитный бюджет или пополнение Стабилизационного фонда, - говорит лидер "Справедливой России". - Мы будем настаивать на переориентации всех ресурсов страны на человека. Это главная наша задача...
Так что хочешь, не хочешь, а придется впрягаться в этот воз лидеру "Справедливой России". Да и кто еще, если уж не спикер Совета Федерации со своими товарищами по партии способен оказывать это "мощное общественное давление" и противостоять административному ресурсу власти и партии власти.
Старики и старушки из КПРФ, что ли?
Или, может, гламурные дяди и тети из СПС?
Да они и с собственными страхами не могут справиться!
Видели, как, по меткому выражению Миронова, поджав хвосты, они бросились делить проценты, что останутся после победы партии власти? Поэтому многие считают, что за последними событиями последует новый призыв (путинский призыв, как назвал его Сергей Миронов), в ряды именно "Справедливой России". И она наберет голосов даже больше, чем планировалось ранее.
Причем в разы...
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